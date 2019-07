'Pozabljamo na sedem milijonov mrtvih'

"Zelo nekritično in samoumevno sem sprejel tezo, da so obnovljivi viri energije pravi način za proizvodnjo energije, vsega ostalega pa se je treba znebiti," danes ocenjuje Shellenberger. A se je začel kmalu spraševati – kako bi se teorija, ki so jo zagovarjali, obnesla v praksi. "Namreč – nekateri že leta trdijo, da je tehnologija izkoriščanja obnovljivih virov dovolj dovršena. Ampak ni. Na tej napačni predpostavki temelji tudi zdaj predlagan nekakšen zeleni "new deal". No, v skupini, ki smo jo začeli oblikovati, smo verjeli, da je tehnologija še v povojih, zato smo si prizadevali za finančno podporo vlade inovacijam in razvoju tehnologije na tem področju."

Tako o sebi razlaga naš sogovornik, danes 48-letni Michael Shellenberger , ameriški okoljski aktivist, strokovnjak za okoljsko in energetsko politiko, pisec, avtor prispevkov za Forbes in eden od "okoljskih junakov" leta 2008 po izboru znane revije Time.

Ko se je na Kitajskem zrušil jez Banquiao je umrlo 171.000 ljudi. Grozljivo. Ampak zaradi tega nismo podrli vseh jezov. Popolnosti ne zahtevamo niti od gradbenega ali avtomobilskega sektorja. Ker bi bilo to nerazumno. Kar pa moramo zahtevati je transparentnost in odgovornost. Dejstvo je, da moramo biti pri jedrski energiji, ko gre za varnost, zelo previdni. Dejstvo pa je tudi, da zanjo ni resne alternative.

Kar pa težav ni rešilo. Se je pa nadaljevalo Shellenbergerjevo oddaljevanje od skupine. "Vse bolj smo ugotavljali, da obnovljivi viri očitno niso alternativa in v krogih, v katerih sem se gibal, je to sprožilo hud odpor. Prijel se nas je sloves heretikov. Ampak – bolj kot so nam nasprotovali – bolj sem se poglabljal v raziskovanje obnovljivih virov energije – torej ne v ideologijo, ki je z njimi povezana, ampak v tehnologijo. Namreč, v osnovi tudi jaz nisem bil inženir, ampak sem se ukvarjal s preučevanjem družbenih pojavov, zato mi je tukaj v osnovi manjkalo znanja. Ta "študij" mi je odprl obzorja. Ugotovil sem, da obnovljivi viri energije žal niso primerni za industrijsko družbo."

In to uspešno: "Administracija Baracka Obame nam je dejansko prisluhnila in tehnološkim inovacijam na področju obnovljivih virov energije namenila dobrih 130 milijard evrov."

Ko se je zgodil Černobil, sem bil star petnajst let. In skozi oči petnajstletnika je bila to strašljiva katastrofa. Ko pa sem se začel z vprašanjem jedrske energije ukvarjati kot odrasel, sem hitro ugotovil, da ima nasprotovanje jedrski energiji več opraviti s političnimi trendi kot dejstvi.

Leta preučevanja področja kasneje je prepričan, da v ozadju zavzemanj za popoln prehod na obnovljive vire energije niso dejstva, ampak ideologija. "V osnovi so nekakšni "duhovni elementi" – iskanje harmonije naravnem okolju in v družbi. Ko zdaj gledam z distance in kot nekdo, ki mu je blizu preučevanje družbenih pojavov, menim, da je naklonjenost obnovljivim virom energije v svoji osnovi povezana z duhovnostjo, da gre za neko duhovno iskanje sekularnih ljudi. Namreč, z leti sem ugotovil, da so največji verniki v obnovljive vire energije največji ateisti. Veste, če si duhovna oseba, in večina ljudi je takšnih, potem mora biti tudi ta dimenzija človeka zadovoljena. Če verjamete v kakšnega od tradicionalnih bogov, potem nimate potrebe po iskanju "svojega boga". V primeru ateistov je pogosto drugače. In v tem primeru je edina logična "višja sila" narava, ki jo potem človek vidi kot odgovor na vse. Ker narava pač je "višja moč". Tudi zato argumenti teh najbolj gorečih zagovornikov obnovljivih virov energije običajno ostajajo zelo plitki."

Predvsem pa, je prepričan, ne zdržijo testa v realnem svetu: "Obnovljivi viri energije so tisti, ki so jih uporabljale kmetijske skupnosti. Les, sonce, voda … Ampak industrijska družba je drugačna. Potrebuje energente, ki lahko zadostijo njenim velikim potrebam."

Shellenberger odgovor danes vidi v jedrski energiji: "Proizvodnja lahko zadosti potrebam industrijske družbe in je okolju prijazna."

Danes tako tudi v vlogi svetovalca zagovarja vir energije, ki mu je pred leti ostro nasprotoval.

Kot ugotavlja, je danes to še eno področje, ki deli tradicionalna politična pola: "Zanimivo pa je, da čeprav je običajno politična levica tista, ki okolje postavlja na pomembno mesto, je politična desnica tista, ki običajno podpira jedrsko energijo. In to iz razlogov, ki z okoljem nimajo prav veliko skupnega – običajno gre za ekonomsko, gospodarsko in strateško varnost." Prepad med obojimi pa je tudi tukaj precejšen.

"Solarni paneli ob proizvodnji iste količine elektrike ustvarijo 200- do 300-krat več toksičnih odpadkov"

Prepričan je, da je v družbi, ko gre za jedrsko energijo, razširjenih preveč polresnic ali kar mitov. "Večina ljudi misli, da je jedrska energija izjemno nevarna, da so nesreče v jedrskih elektrarnah ubile ogromno ljudi in da je sevanje ob teh nesrečah ubilo ogromno ljudi. Problem je, da te številke niso postavljene v kontekst in da so pogosto prenapihnjene. Ko pa te številke postavite v kontekst, ugotovite, da je jedrska energija dejansko najbolj varna. Na primer – ne onesnažuje zraka. Obstaja študija, ki pravi, da je bilo na račun jedrske energije rešenih okoli dva milijona življenj, ki bi jih sicer skrajšalo onesnaženje zraka."