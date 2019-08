Kako izpostavljeni smo Slovenci sevanju, kako je z rakom v okolici NEK?

Radioaktivne lastnosti snovi so odvisne od sestave atomskega jedra. Radioaktivnost snovi namreč izvira iz jedra atoma, elektroni pa so odgovorni za njegove kemijske lastnosti. Določena atomska jedra so nestabilna in zato razpadajo v stabilna jedra. Pojav se imenuje radioaktivni razpad, pri katerem pa se sprošča energija, ki potuje skozi prostor v obliki valovanja ali delcev, pojasnjujejo strokovnjaki GEN energije na portalu eSvet.

Kot rečeno uvodoma, smo vsak dan izpostavljeni sevanju različnih virov v okolju. Na ministrstvu za zdravje pravijo, da je povprečna letna efektivna doza ionizirajočih sevanj naravnega izvora, ki so posledica radioaktivnih snovi v zemeljski skorji okoli 0,5 mSv, vnosa radioaktivnih snovi v telo z zaužitjem in vdihavanjem okoli 0,3 mSv, sevanja iz vesolja okoli 0,4 mSv ter izpostavljenosti radioaktivnemu plinu radonu okoli 1,3–1,6 mSv – skupaj v različnih delih Slovenije med 2,5 mSv in 2,8 mSv. Potem pa imamo še sevanje iz umetnih virov, kamor sodita medicina in industrija. To v Sloveniji letno znaša od 0,4 do 1,5 milisivertov (mSv). Se sprašujete, koliko k temu prispeva NEK? 0,001 mSv, navaja eSvet. Posameznik, ki bi živel ob ograji NEK, bi sicer ob normalnem obratovanju elektrarne dobil dodatno letno dozo okoli 0,01 mSv, kar je manj kot pol odstotka naravne doze, dodajajo na spletni strani Agencije za jedrske odpadke.

Kot nadaljujejo strokovnjaki, sevanja radioaktivnih snovi s svojimi čuti ne moremo zaznati, lahko pa ga odkrijemo po učinkih na atome snovi, skozi katere prehaja. To sevanje namreč izbija elektrone iz atomov ob svoji poti. Pojav se imenuje ionizacija, zato je "radioaktivno sevanje" tudi ionizirajoče sevanje. In v primeru, da je temu sevanju izpostavljeno živo bitje, se lahko tudi v njegovih celicah pojavijo ioni in s tem škodljivi učinki na rast celic.

Ker jedra atoma razpadejo na različne načine, ločimo različne vrste sevanja. Sevanje alfa, ko iz radioaktivnih jeder odletijo delci alfa (dva protona in dva nevtrona), sevanje beta, ko iz radioaktivnih jeder odletijo delci beta (elektroni), sevanje gama, ki običajno sledi razpadoma alfa in beta, ko novonastalo jedro odda odvečno energijo v obliki elektromagnetnega valovanja (fotona), in nevtronsko sevanje, ki nastaja pri nekaterih jedrskih reakcijah, predvsem pri cepitvi urana v jedrskih reaktorjih.

Znano je, da se količina sevanja pri človeku sešteva. Število rentgenskih slikanj v medicinske namene sicer ni omejeno, morajo pa biti vsi radiološki posegi upravičeni in optimizirani. Znanstveni odbor Organizacije združenih narodov za spremljanje učinkov ionizirajočih sevanj (UNSCEAR) v začetku 21. stoletja ocenjuje, da se na svetu letno izvede dve milijardi rentgenskih, 32 milijonov nuklearnomedicinskih in 10 milijonov radioterapevtskih posegov. Uporaba virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu tako prispeva največji delež k izpostavljenosti prebivalstva zaradi uporabe umetnih virov ionizirajočih sevanj. V razvitih državah to pomeni, da je povprečna letna izpostavljenost prebivalca zaradi uporabe ionizirajočih sevanj v diagnostične namene od 0,8 do 1,2 mSv. Zaradi uvajanja novih radioloških metod pa je pričakovati, da bo obseg posegov z uporabo ionizirajočih sevanj v zdravstvu v naslednjih letih še naraščal.

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, izpostavljenost ionizirajočim sevanjem opredelimo z obsegom, trajanjem in izvorom obsevanosti. Glede na obseg izpostavljenosti razlikujemo med obsevanostjo celega telesa in lokalno obsevanostjo le določenega organa ali tkiva. Časovno gledano je lahko izpostavljenost trajala krajši ali daljši čas, z vmesnimi prekinitvami ali brez njih. Izpostavljenost je lahko zunanjega ali notranjega izvora. O zunanji izpostavljenosti govorimo takrat, ko je vir zunaj telesa, notranja obsevanost pa je posledica vnosa radioaktivne snovi v organizem. Učinke sevanja strokovnjaki delijo na vzročno nujne posledice, deterministične, in na naključno razporejene, verjetnostne, stohastične pojave.

Strokovnjaki razlikujejo med takojšnjimi učinki, ki se pojavijo pri visokih dozah ionizirajočega sevanja – nad 500 mSV, ko pride do spremembe krvne slike, opeklin in smrti v primeru doze nad 3.500 oziroma 5.000 mSv; ter zakasnelimi učinki pri nižjih dozah – rak in dedne posledice.

Kakšni so učinki sevanja, je precej natančno razkrila 50 let trajajoča študija Združenih narodov, v okviru katere so preiskovali posledice sevanja pri več kot 86.000 preživelih po bombardiranju Hirošime in Nagasakija.

Ionizirajoče sevanje povzroči v živi snovi zaporedje fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov, ki vodijo do sprememb, katerih posledice so lahko škodljive. Povedano drugače – ionizirajoče sevanje lahko poškoduje žive celice, večina poškodovanih celic umre, nekatere pa doživijo spremembo – mutacijo.



Stohastični učinki sevanja so naključne narave in torej samo verjetna posledica sevanja. Tako ne moremo z gotovostjo napovedati, kaj se bo zgodilo s poškodovanimi celicami, lahko samo ugotovimo, da je verjetnost za nastanek takšnih sprememb sorazmerna s prejeto dozo, stopnja potencialne škode pa ni odvisna od velikosti doze. Stohastične učinke delijo na somatske in dedne. Prvi zadevajo izpostavljenega posameznika, če pa se posledice pojavijo na potomcih, govorimo o dednih učinkih. To so zakasnele posledice izpostavljenosti sevanjem in se kažejo v povečanem številu različnih bolezni ali nepravilnosti v razvoju raznih organov prihodnjih generacij. Med somatske učinke prištevajo nastanek in razvoj raka. Ker je pojav naključen, ne moremo napovedati, pri katerih organizmih se bodo spremembe zgodile in pri katerih ne. Stohastične učinke opazimo le, če primerjamo dve dovolj veliki skupini ljudi, od katerih je bila ena obsevana, druga pa ne.

Pogostost pojavljanja neke oblike raka v obsevani skupini bo višja kot v neobsevani. Do černobilske nesreče so se primerjave v glavnem opirale na spremljanje izpostavljenih pacientov, skupin poklicno izpostavljenih delavcev in preživelih po jedrskih eksplozijah. Povečana pojavnost raka med preživelimi po jedrskih eksplozijah v Hirošimi in Nagasakiju je potrdila, da lahko tudi nizke ravni izpostavljenosti povzročijo razvoj raka. Ker so podatki temeljili skoraj izključno na izpostavljenostih pri visokih dozah, so tveganje pri nizkih dozah ocenili z ekstrapolacijo in sprejeli linearni model odziva doz – učinek. To pomeni, da se stohastičnim učinkom ni mogoče popolnoma izogniti in da tveganje obstaja tudi pri najnižjih dozah. Model je bil izbran po načelu previdnosti.

Za ovrednotenje verjetnosti za nastanek določene vrste stohastičnih učinkov z upoštevanjem resnosti njihovih posledic uporabljajo efektivno dozo, dozimetrično količino, ki predstavlja merilo tveganja zaradi stohastičnih učinkov.