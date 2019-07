Kakšne so dimenzije vesolja po 50 letih?

S poletom rakete na Luno in s prvimi poročili ljudi, kaj in kako je na Zemljini spremljevalki, smo začeli dobivati dodatne informacije o njenem nastanku in delno tudi o razvoju našega Osončja. Zaradi programa Apollo, ki je do leta 1972 na Luno uspešno dostavil šest astronavtskih ekip, še danes iz znanstvenih krogov na plano vrejo nove ugotovitve. V kamnih, ki so jih iz Lune prinesle misije Apollo 12, 15 in 16, so na primer pred štirimi leti našli radioaktivni izotop železa v devetih vzorcih, ki je tudi na dnu zemeljskih oceanov, je pojasnila članica Skupine za astronomijo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Dunja Fabjan: "Odkritje potrjuje da je pred približno dvema milijonoma let v naši bližini, na razdalji okrog 300 svetlobnih let, eksplodirala supernova."

A preden spoznamo slovenskega začetnika znanosti o vesoljskih tehnologijah in njegovo povezavo z Wernherjem von Braunom, ki je s svojo raketo omogočil, da so ameriški astronavti stopili na Zemljin naravni satelit, si poglejmo, kaj je potegnil za sabo dogodek vseh dogodkov in kakšna so najnovejša pomembna odkritja o vesolju.

Včeraj, ko so pred natančno 50 leti svet obkrožile znamenite besede astronavta Neila Armstronga :"To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo", smo že pisali o tem zgodovinskem dogodku in odzivih medijev ter ljudi nanj. Ob tej priložnosti pa je morda prav, da se spomnimo, da v slovenskih vrstah stoji pionir prve generacije vesoljskih teoretikov. Herman Potočnik Noordung je imel pomemben vpliv na vesoljske raziskave in razvoj. Nanj se je opiral tudi nemški raketni inženir Wernher von Braun , arhitekt rakete Saturn, ki je popeljala prvega človeka na Luno. Potočnika Noordunga so se med drugim spomnili na aktualni razstavi Človek na Luni v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.

Tehniški muzej Slovenije in Muzej novejše zgodovine Slovenije v sodelovanju z Muzejem Tiska in posameznikoma Blažem Šefom in Mihom Turšičem veliki dogodek obeležujeta z razstavo Človek na Luni v muzeju v Bistri pri Vrhniki. Razstava bo na ogled do konca leta.

Med misijami, ki se bodo zvrstile v bližnji prihodnosti, je Fabjanova omenila kitajsko misijo Chang’e 5, ki namerava prinesti na Zemljo nekaj vzorcev z Lunine vidne strani, in indijsko Chandrayaan-2, ki je namenjena raziskovanju Luninih polov. Ruska agencija Roscosmos snuje program Luna-Glob, svoje misije pa pripravljajo tudi japonska agencija, ameriška Nasa in evropska Esa. "Eden izmed načrtov, ki ga je pred leti predstavil direktor Evropske vesoljske agencije Jan Woerner , je koncept Lunarne vasi, kjer bi z mednarodnim sodelovanjem zgradili prvo človeško bazo na Luni. Zaradi svoje bližine je Luna še posebej prikladna za raziskave in razvoj tehnologij, ki bodo človeku omogočile daljše časovno preživetje na njenem površju. Te raziskave bodo najverjetneje tudi osnova za nadaljnje raziskovanje Marsa in morebitne možnosti, da tudi nanj kdaj v prihodnosti stopi človek," je razložila Fabjanova.

Material, ki so ga Armstrong in Aldrin ter kasnejše Apollo odprave prinesla z Lune, je pomagal razkriti, kako je nastala Luna in odgovoril na nekatera vprašanja o vesolju.

Najnovejše odkritje o vesolju: supermasivna črna luknja ima maso 6,5 milijarde Sonc

Po besedah Fabjanove med najpomembnejša odkritja spada prva slika sence supermasivne črne luknje, ki so jo naredili znanstveniki kolaboracije Event Horizon Telescope in jo objavili pred tremi meseci: "Supermasivna črna luknja v središču galaksije M87 naj bi imela maso 6,5 milijarde Sonc in je na razdalji 55 milijonov svetlobnih let v jati Devica. Virtualni teleskop velikosti Zemlje je bil sestavljen iz osmih teleskopov, ki so snov okrog črne luknje opazovali v radijskih valovih. Ker je črna luknja seveda zelo oddaljen objekt, so za ta posnetek dosegli tako 'ostrino', kot če bi prebirali časopis v New Yorku med pitjem kave v Parizu."

Manj znana zagonetka, ki že nekaj časa buri duhove, so najnovejše meritve hitrosti širjenja vesolja oziroma Hubblove konstante. "Meritve prasevanja, ki jih je opravil satelit Planck, in novejši izračuni z uporabo spremenljivih zvezd kefeid dajejo med seboj neskladne rezultate. Ker gre za dve neodvisni metodi in ker so napake pri končnih rezultatih zelo majhne, je neskladje trenutno še nepojasnjeno," je pojasnila Fabjanova.