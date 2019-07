'Kontaminirani izobčenci': raje v neizprosno okolje kot med neizprosne ljudi

Jedrske elektrarne v energetsko potratnem svetu predstavljajo vir, ki lahko uspešno zadosti vse večjim potrebam po energiji, hkrati pa ne obremenjuje okolja. So pa tudi vrsta elektrarn, ki med prebivalci pogosto vzbujajo največ nelagodja. Dramatične podobe iz časov nesreče v Černobilu, kjer je oblast padla na testu tako učinkovitosti kot transparentnosti, in srhljive podobe še danes večinoma praznega, opustošenega Pripjata, so se namreč zasidrale globoko v zavest ljudi. Podatki, kot je 47 mrtvih zaradi nesreče, okoli 4000 smrti zaradi raka, in ocena WHO iz leta 2006, da obstaja možnost, da bo zaradi rakavih obolenj, ki bodo posledica Černobila, umrlo še 9000 ljudi, navdajajo z grozo. A veliko ljudi vam bo povedalo, da so bili prepričani, da so te številke mnogo višje, da imajo kakšno ničlo ali dve več.

Oblasti v Fukušimi so izpraznile območje v krogu 20 kilometrov – evakuirali so okoli 170.000 ljudi, v naslednjih tednih so s polic umaknili vse pridelke, pridelane v 50-kilometrskem krogu. A tam ni bilo napeto le zaradi dogajanja v elektrarni, kar je še prispevalo k travmi ljudi. Cunami je območje povsem razdejal, prebivalci so bili v popolnem šoku, številni so izgubili koga od bližnjih.

Tako v primeru Černobila kot Fukušime je bila evakuacija izjemno hektična. V Černobilu so šele sedemindvajsetega aprila dopoldne, torej šele en dan po nesreči v elektrarni, 50 tisoč prebivalcem mesta naročili, naj vzamejo najnujnejše. Prav tako so jim obljubili, da se bodo hitro vrnili domov, kar se ni nikoli zgodilo, Pripjat je še danes mesto duhov, kjer med obiskovalci prednjačijo influencerji, na lovu za "dobro" Instagram fotografijo. Ravnanje oblasti ob tragediji v Černobilu je imelo še eno trajno posledico – mnogi so tako še danes prepričani, da ob jedrski nesreči prva misel oblasti ni bila, kako zaščititi ljudi, ampak – kako nesrečo prikriti.

Prvič – večina nesreče v jedrskih elektrarnah – ki so sicer izjemno redke – enači s posledicami eksplozije atomske bombe. Bombi Deček in Debeluh sta ob koncu druge svetovne vojne povzročili takojšnjo smrt skoraj 120.000 ljudi, vsaj enkrat toliko pa jih je umrlo čez nekaj časa. In drugič – nesreče v jedrskih elektrarnah za seboj puščajo hude psihosocialne posledice, saj so povezane tako z neposredno travmo kot s travmo, ki jo pustijo hitra evakuacija, selitev na novo območje, izguba premoženja in socialnega kroga za bližnje prebivalce, ki se morajo ob nesreči pognati v beg.

Ženske, ki se jim moški izogibajo, in moški, ki skrbi utapljajo v alkoholu: živi, a za vedno ujetniki nekega dogodka

Psihosocialne posledice ob jedrskih nesrečah je ob sedemdeseti obletnici Hirošime in Nagasakija, kamor sta bili odvrženi atomski bombi, pod drobnogled vzela znanstvena publikacija The Lancet. Ni pa bil to prvi poskus, da se osvetli problem psihosocialnih posledic jedrskih nesreč. Združeni narodi so leta 2006 ocenili, da je bila ob vsem razdejanju in neposrednih posledicah največja nevarnost, ki jo je za javno zdravje ustvarila nesreča v Černobilu – vpliv na mentalno zdravje. Ravni depresije in posttravmatskega stresa med prizadetimi prebivalci so bile namreč izjemne – a so večinoma ostale neobravnavane.

Japonski znanstvenik Koiči Tanigava z medicinske fakultete v Fukušimi je prišel do podobnih spoznanj. Z raziskavo je ugotovil, da je ob neposrednih učinkih radiacije prav preseljevanje najhujša posledica jedrskih nesreč. "Pri nas ljudje niso bili izpostavljeni radiaciji, ki bi predstavljala resnejše tveganje – pa imamo ogromne težave s psihološkimi in družbenimi učinki nesreče," je izsledke nato še opisal za Independent.

Med najhuje prizadeto populacijo so ženske, razlaga: "Obstaja toliko mitov in neresnic o vplivih sevanja na nosečnost in plod, da imamo ogromno pacientk, ki po nepotrebnem živijo v paničnem strahu in si niti ne upajo zanositi." In to leta po nesreči. Nekaj strokovnjakov sicer meni, da statistika kaže ne le na večjo prizadetost žensk, ker so one tiste, ki zanosijo in jim to predstavlja še dodatno skrb, ampak tudi dejstvo, da ženske običajno pred tem razkrijejo, s kakšnimi strahovi se soočajo. Poleg tega so pri moških zaznali povečanje primerov alkoholizma in uporabe drog.

Prav tako številni čutijo posledice posttravmatskega stresa, živijo v velikem strahu pred novo nesrečo, širše družbeno nepoznavanje jedrske tehnologije pa naj bi vodilo celo do tega, da se je evakuiranih v družbi prijela stigma, da so zaradi izpostavljenosti sevanju drugačni od "normalnih ljudi". Ženske so poročale o velikih težavah, ko so iskale partnerja in je ta izvedel, da prihajajo z območja jedrske nesreče. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za družbene predsodke, ki so običajno predvsem odraz neznanja.

"Psihološka in družbena travma po jedrski nesreči je zelo globoka in v prihodnje bi se morali veliko več pogovarjati o tem – tako v prizadetih skupnostih kot nasploh," je za The Lancetocenil Simon Wessely iz londonskega Royal Collegea.

"Tisti … iz Černobila", ki pa so izgubili tudi vse zaupanje v "sistem"

Kako globoko v psihi posameznika so zares zakoreninjene posledice jedrske nesreče, sta leta 2011 dokazala Jonathan Samet in Sonny Patel, avtorja študije "The Psychological and Welfare Consequences of the Chernobyl Disaster: A Systematic Literature Review, Focus Group Findings and Future Directions." Poročata, da ljudje, ki so doživeli nesrečo v Černobilu, ki se je zgodila zdaj že daljnega leta 1986, še vedno kažejo izrazito anksioznost in depresijo.

Družbeno nesprejemanje dogodka tem ljudem skozi čas ni prav nič pomagalo. Ljudje, ki so bili med nesrečo še šolarji, so poročali, da so bili v novih šolah tarča zmerljivk in vrstniškega nasilja, ker "so bili iz Černobila".