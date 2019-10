Mladi Poljaki: patrioti, ki zapuščajo svojo domovino

Le nekaj mesecev pred za Poljsko izredno pomembnimi, morda celo prelomnimi parlamentarnimi volitvami, se je vladajoča stranka PiS odločila ukiniti dohodnino za zaposlene, ki so mlajši od 26 let. Pogoj poleg starosti je tudi to, da bruto letni dohodek ne presega 85.500 zlotov, kar je približno 20.000 evrov. Tudi pri nas se pogosto govori o begu možganov, a na Poljskem so številke res dramatične – odkar se je država pred 15 leti pridružila EU, je državo zapustilo 1.7 milijonov ljudi. "Kot bi iz države odšla cela Varšava … gre za gromozansko izgubo," je dejal premier Morawiecki. To množično izseljevanje se je s časom začelo poznati tudi na ekonomiji. "V zadnjih treh ali štirih letih nam je začelo primanjkovati delavcev in postalo je jasno, da tiste, ki so odšli, potrebujemo nazaj," razlaga Barbara Jancewicz , vodja enote za raziskovanje ekonomije migracij v varšavskem Centru za raziskovanje migracij.

Poljska je država z drugo največjo izseljensko skupnostjo znotraj EU – leta 2018 je kar 1.666.000 Poljakov živelo onkraj domačih meja, od tega jih je kar 43,5 % univerzitetno izobraženih. Večjo število izseljenih ima samo Romunija, saj zunaj države živi več kot 2,5 milijona ljudi.

PiS je poleg davčnih olajšav za mlade med drugim uvedla tudi dodatne ugodnosti za upravičence do otroškega dodatka in upokojence. Pričakujejo, da bodo vsi ti ukrepi državo stali 40 milijard zlotov, kar je okoli 9 milijard evrov. Mnogi v opoziciji so to odločitev označili za "ekstremno zavajajoč populizem" - Ryszard Petru, ustanovitelj liberalne stranke Nowoczesna (Moderna), je dejal, da bo ta drag nov zakon vodil v to, da bodo delodajalci manjšali plače. "In kaj se bo zgodilo, ko bodo mladi dopolnili 26 let? Postali bodo odveč, saj bodo kar naenkrat spet dragi," je v nagovoru parlamenta dejal Petru.

Mladi volivci izbirajo desno politično opcijo

Ko je Poljska 11. novembra lani praznovala stoto obletnico neodvisnosti, je bil zanimiv pogled na ljudi, ki so se zbrali na ulicah Varšave in drugih mest – med njimi je bilo ogromno mladih, ovitih v rdečo-bele zastave, iz njihovih ust pa je bilo slišati državno himno. Po zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so bile leta 2015, je na Poljskem možno opaziti premik mladih volivcev v desno. Dve tretjini mladih med 18 in 29 let je na volitvah podprlo stranke desno od politične sredine, vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) je na primer prejela 27 % njihovih glasov, 21 % glasov pa so namenili novemu populističnemu gibanju Kukiz 15 nekdanjega pankerskega pevca Pawla Kukiza, ki je na volitvah na koncu pristalo na tretjem mestu.

Mladi Poljaki hrepenijo po postmaterialnih vrednotah, kot so tradicija in varnost, domača pa jim je tudi Cerkev. V državi se sicer skoraj 90 % ljudi identificira za rimokatolike, 54 % pa se jih vsaj enkrat tedensko udeleži maše. "V zadnjih treh letih so se mladi obrnili k bolj konzervativnim vrednotam," je dejala socialna psihologinja Marta Majchrzak, ki je bila soavtorica študije raziskovalnega inštituta IQS, v kateri so intervjuvali Poljake brez otrok, stare med 16 in 29 let. "Zaupajo oblasti, sanjajo o poroki, predvsem pa so ponosni, da so poljski državljani," je razložila. V končnih izsledkih študije je le devet odstotkov sodelujočih bilo označenih za "svetovljanske" in "odprte za drugačnost".

Brez spomina na socializem

Obračanje mladih v desno mnogi razlagajo kot posledico ekonomskih reform, ki so sledile padcu Sovjetske unije. Poljaki, mlajši od 30 let, se življenja v socializmu ne spominjajo. Odraščali so v času, ko je ekonomija začela cveteti, Zahod pa je za Poljsko bil ideal. V zraku je bilo upanje, ljudje so verjeli, da se bo država razvila v gospodarsko velesilo kakor njena soseda Nemčija.

A mladi so bili na koncu razočarani – pod vodstvom Tuskove PO, ki je na čelu države bila med letoma 2007 in 2015, je ekonomija sicer rasla, a mladim niso zagotovili varnosti. Leta 2013 je bila stopnja nezaposlenosti med to starostno skupino na samem vrhu pri 27 %, vedno več mladih pa je začelo zapuščati državo. Tisti, ki so ostali, so stranko PO kaznovali tako, da so izbrali drugo politično opcijo.