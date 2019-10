Poljska: politično razklana država, ki bo odločala o svoji prihodnosti

Poljska je demokratična republika, ki je postala polnopravna članica Evropske unije maja 2004. Skupaj s Slovenijo je torej bila v "paketu držav", ki so se takrat pridružile EU v največji hkratni širitvi do sedaj – poleg nas in Poljakov so v paketu bili še Čehi, Estonci, Madžari, Latvijci, Litvanci, Slovaki, Maltežani in Ciprčani. To so države, poznane tudi kot A10.

V petnajstih letih so te države znotraj Unije ubrale najrazličnejše poti, nekatere pa so se začele celo pomikati proti izhodnim vratom v času povečanega evroskepticizma – od omenjenih držav A10 predvsem Madžarska in Poljska. Slednja je edina država, proti kateri je EU aktivirala sedmi člen pogodbe, ki ga dramatično imenujejo tudi "jedrska bomba". Če se ugotovi, da katera od držav članic krši temeljne vrednote Unije, ki so enakost, svoboda, demokracija, spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic ter vladavine prava, se lahko sprožita dva postopka, in sicer preventivni (kadar obstaja očitno tveganje za hujše kršitve vrednot EU) in postopek za uvedbo sankcij, ki vključuje tudi zamrznitev glasovalnih pravic v Svetu EU in Evropskem svetu. In s čim so Poljaki sprožili jezo in tako ostre ukrepe Unije?

Vse se je začelo z notranje-političnim konfliktom v državi, ki se je začel oktobra 2015. Takratna vladajoča stranka Platforma Obywatelska(PO), katere ustanovitelj je med drugim tudi Donald Tusk (do decembra aktualni predsednik Evropskega sveta), je takrat imenovala pet ustavnih sodnikov, in sicer tik pred parlamentarnimi volitvami. Trije novi ustavni sodniki so nadomestili tiste, katerih devetletni mandat bi se sicer iztekel šele dva tedna po volitvah. V času imenovanja sodnikov so vse javnomnenjske raziskave vladajoči stranki kazale boleč poraz na prihajajočih volitvah, a ustavno sodišče bi tudi v tem primeru od 15 sodnikov še vedno sestavljalo kar 14 njihovih izbrancev. Predsednik Andrzej Duda, po mnenju mnogih le marioneta, ni želel potrditi imenovanja sodnikov, rekoč, da so bili izbrani v "nasprotju z demokratičnimi načeli".