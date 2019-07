Korak, ki je spremenil zgodovino človeštva

Pred natančno 50 leti so po vsem svetu zadonele besede Neila Armstronga: "To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo." Osem let po napovedih ameriškega predsednika Kennedyja je kot prvi človek stopil na Luno. S profesorico astronomije smo se pogovarjali, kaj je podvig pomenil za tisti čas, kaj pomeni danes. Tehniški muzej Slovenije, ki je ob obletnici pripravil razstavo, pa se ga loteva predvsem z domačega zornega kota.

FOTO: Damjan Žibert

Apollo 11 je bila prva vesoljska odprava s človeško posadko, ki je pristala na Luni, in peta po vrsti v Nasinem programu Apollo. Astronavti ameriške vesoljske agencije Neil Armstrong, Buzz Aldrin in Michael Collins so 16. julija 1969 na raketi Saturn 5 ob 9. uri 32 minut po tamkajšnjem času poleteli v vesolje iz Kennedyjevega vesoljskega središča. Do Lune so potrebovali štiri dni, prepotovali so 400.000 kilometrov. 20. julija sta se v lunarni modul Orel vkrcala Armstrong in Aldrin ter se ločila od matične ladje, v kateri je ostal pilot Collins. Ob 16. uri in 17 minut sta pristala na Luni v Morju tišine. Nato sta se pripravljala dobrih šest ur in Armstrong je ob 22. uri 56 minut zlezel po lestvi ter skočil na Lunina tla. Izrekel je stavek, ki je preplavil svet in v hipu postal slaven: "To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo."

Vzlet rakete Saturn na Luno 16. julija 1996. FOTO: AP

Jutri nadaljujemo z vesoljsko zgodbo. Prebrali boste lahko, kako je delo slovenskega pionirja prve generacije vesoljskih teoretikov Hermana Potočnika Noordunga vplivalo na nadaljnje raziskave. Ob tem bomo predstavili nekaj aktualnih vesoljskih tematik – v katero smer gre razvoj, kaj se obeta v prihodnosti.

Čez 20 minut je na Luno zakorakal tudi Aldrin. Po Luni sta se sprehajala dve uri in pol, razobesila ameriško zastavo, se fotografirala, nabrala vzorce prahu in kamenja ter opravila različna merjenja. Na mestu, kjer sta se izkrcala, sta pustila tablico, kjer je bil zapisan datum, podpis astronavtov in takratnega ameriškega predsednika Richarda Nixona, ter napis:"Tu so ljudje s planeta Zemlja prvič stopili na Luno. Prišli smo v miru za vse človeštvo." Po osmih dneh se je odprava vrnila na Zemljo v Tihi ocean. Pobrala sta jo helikopter in letalonosilka Hornet. 13. avgusta so se prvič pojavili v javnosti, ki jih je okronala za narodne junake. Največji ugled je bil pripisan Armstrongu, ki mu je predsednik Johnson podelil najvišje odlikovanje, Nasa pa dve medalji.

Nasina fotografija Buzza Aldrina, ki prvič stopa na Luno - takoj za Armstrongom. FOTO: AP

Kaj je pomenil korak na Luno? Čeprav članica Skupine za astronomijo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Dunja Fabjan velikega dogodka ni spremljala, saj se takrat še ni rodila, pa jo vedno znova očara, ko posluša pričevanja ali prebira in gleda posnetke prvega pristanka človeka na Luni. Tudi po njenem mnenju je bil to korak, ki je spremenil zgodovino človeštva. Vesoljsko tekmo med ZDA in Rusijo so namreč zaznamovali vrsto let trajajoče priprave, neuspeli poskusi in človeške žrtve, trud in znanje sodelujočih, ki je na koncu prinesla ključen napredek – človek je na lastni koži občutil, kako je stopati po površju nam najbližjega vesoljskega objekta, je pojasnila Fabjanova: "Vsi ti koraki, ki so se zvrstili v zelo kratkem času, če jih primerjamo z današnjim razvojem večjih satelitov, so spodbudili in podkrepili človeško željo po spoznavanju vesolja, nedvomno pospešili razvoj vesoljskih tehnologij in ne nazadnje pri marsikom vzbudili tako zanimanje do raziskav, povezanih z vesoljem, kot razmišljanje o vlogi človeka v vesolju." Program Apollo razkril, da je Luna nastala iz dela Zemljinega plašča Program Apollo je prispeval k razvoju znanosti, še posebej k razvoju moderne planetologije. Astronavti so namreč iz več uspešnih misij na Zemljo prinesli skoraj 400 kilogramov materiala, je razložila profesorica Fabjan:"Na analizah teh kamnin temelji današnje znanje o nastanku Lune in razvoju Osončja. Izsledki raziskav kažejo, da je pred približno 4,5 milijarde let v Zemljo trčilo telo velikosti Marsa – imenovano Theia – in pri trku odstranilo del Zemljinega plašča, iz katerega je pozneje nastala Luna. Raziskave so pokazale tudi, da je približno 700 milijonov let po nastanku planetov večje število meteoritov padlo na Luno. To naj bi se skladalo z modelom razvoja Osončja, pri katerem naj bi večji planeti iz bližine Sonca migrirali na bolj oddaljene orbite, kar naj bi spremenilo orbite objektom iz zunanjega območja (Kuiperjev pas), ki so lahko zašli v osrednji del Osončja."

Aldrin in Armstrong sta se fotografira in zapičila ameriško zastavo ter se sprehodila po Luni, kjer temperatura niha od 243 do 279 stopinj Celzija pod ničlo. FOTO: AP

Nadaljnje raziskave se obetajo v kratkem, je pojasnila Fabjanova:"Ameriška vesoljska agencija Nasa bo letos v sklopu programa Apollo Next Generation Sample Analysis nekaterim laboratorijem dala na razpolago še nedotaknjene vzorce kamnin z Lune za dodatno, poglobljeno analizo."

Takratni predsednik Richard Nixon je prišel 24. 7. 1969 pozdravit astronvte Apollo 11, ki so okrevali v karantenskem kombiju. FOTO: AP

Muzej novejše zgodovine Slovenije in Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju z Muzejem Tiska in posameznikoma Blažem Šefom in Mihom Turšičem dogodek vseh dogodkov obeležujeta z razstavo Človek na Luni v muzeju v Bistri pri Vrhniki. Lotevata se ga predvsem z domačega zornega kota: s prispevki in dosežki naših posameznikov, s spomini naših ljudi in z obširnim poročanjem takratnih medijev ter z vprašanjem o prihodnosti: ali je Lunarna vas utopija ali kaj več? Razstava bo na ogled do konca leta.

Posnetke pristanka si je ogledalo okoli 600 milijonov ljudi po vsem svetu, tudi v Sloveniji A izjemnega podviga ni prenašala zgolj televizija, temveč tudi radijske postaje. Uspeh Američanov je polnil naslovnice vseh časopisov. "Naslovi v časopisih so bili: Davni sen človeštva se je uresničil ali Nova celina Zemljanov, Luna je naša, gremo na Mars," je primera navedla koordinatorka razstave Človek na Luni Irena Marušič iz Tehniškega muzeja Slovenije. Polet na Luno pa ni bil na dnevnem redu medijev zgolj na veliki dan. Vse od leta 1961, ko je predsednika ZDA John F. Kennedy napovedal, da bodo Američani do konca desetletja na Luno poslali človeka, so novinarji pisali o tej tematiki. Znameniti izsek iz Kennedyjevega govora, ki ga izpostavijo tudi na razstavi v Bistri, je:"… Da gremo v tem desetletju na Luno in izpolnimo še druge cilje, se nismo odločili zato, ker bi bilo preprosto, ampak ker je to težko doseči; ker bodo vložena prizadevanja mobilizirala in preizkusila, kar imamo in zmoremo, ker gre za izziv, ki smo ga pripravljeni sprejeti in ga nočemo odložiti in v katerem bomo zmagali … " Predsednik je želel izpostaviti, da za človeka ni nenavadno, da raziskuje in počne stvari, za katere nima niti pravega razloga. Na vprašanje, zakaj gremo na Luno, je odgovoril, da bi se podobno lahko vprašali, zakaj plezamo na najvišjo goro, zakaj hočemo preleteti Atlantski ocean. Na tovrstne izzive je gledal kot na človeško željo, ki je večja od razuma v določenem trenutku, je njegov govor interpretirala Marušičeva. Kakosmo Slovenciporočali ovelikem dogodku? V središču pozornosti ni bil zgodovinski polet na Luno, temveč so slovenski mediji ogromno pisali tudi o posrednem vplivu dogodka, je pojasnila Marušičeva:"Na primer o vesoljskih tehnologijah, ki so lahko uporabne tudi na Zemlji. Objavili so, da je kamera, s katero je Neil Armstrong snemal na Luni, stala takratnih sedem milijonov dolarjev. Zaradi specifične politične in geopolitične situacije v Jugoslaviji v tistem času smo imeli zelo uravnotežene novice. Naši mediji so poročali, kaj se je dogajalo na področju vesoljske tekme tako v ZDA kot v Rusiji – vemo, da se je med državama bila vesoljska bitka, ki je temeljila predvsem na ravni prestiža. Čeprav so Američani ob dogodku ves čas poudarjali, da gre za dogodek človeštva in ne dogodek ZDA."

V New Yorku so ljudje 13. avgusta 1969 v velikem številu pozdravili Apollo 11 posadko. FOTO: AP

Torej, naši mediji so pisali tako o uspehih Američanov kot Rusov. Slovence nas je namreč zanimalo vse, kar je povezano z vesoljem: vesoljske tehnologije, kako bo človek poletel Luno, kaj bodo astronavti tam počeli … Spraševali so se, kako bodo prišli nazaj? Vrnitev se je namreč tisti čas zdela misija nemogoče."Časopisi so pisali o vsem. Od resnih do zabavnih tem – o zgodovini raziskovanja vesolja, o znanstveni fantastiki, žrtvah vesoljskih poletov, ki so bile na obeh straneh – tako Sovjetske zveze kot ZDA. Naši ljudje so bili precej dobro informirani," je poudarila Marušičeva. Tudi slovenska televizija je v živo poročala o prvih človeških korakih na Luni Tisti čas so bili najštevilčnejši tiskani mediji, televizija je bila v prvem razcvetu, je nadaljevala Marušičeva: "Po statističnih podatkih naj bi jo v Sloveniji imelo 150.000 gospodinjstev. Tudi pri nas smo po televiziji neposredno prenašali dogodek, ki sta ga komentirala Boris Bregant in Vlado Ribarič, ampak se žal ta komentar, ki je bil menda zelo kvaliteten in informativen, ni ohranil. Ohranil se je samo Nasin posnetek, isti posnetek, ki je zaokrožil po celem svetu. Je pa takratni radio Ljubljana ohranil nekaj ur programa, ko so novinarji gledali neposredni prenos po televiziji in komentirali v živo, kaj se dogaja. Ker se vmes ni nič dogajalo, so morali ta čas mašiti z raznimi podatki, informacijami. Ko pa je človek stopil na Luno, je bilo v studiu čutiti vzhičenje." Del tega posnetka imajo tudi na razstavi, tako da ga obiskovalci lahko poslušajo.

Fotografija prikazuje odsev Armstonga v čeladi Aldrina. FOTO: AP

Naslednji dan so se novinarji pomešali med ljudi in jih na ulicah spraševali, kaj si mislijo o velikem podvigu. Ne zgolj pri nas, ampak tudi drugod po svetu, je bila večina navdušena, iz mnogih ust pa je bilo slišati očitke – zakaj najprej ne uredimo stvari doma, ne odpravimo revščine, vojen … zakaj sredstva, ki jih namenjamo za fantazijo, ne porabimo raje na Zemlji – je rezultate novinarskih anket povzela Marušičeva. Ob tem je dodala, da podobne odzive srečujemo tudi danes: "Pred kratkim sem gledala intervju, ki ga je Nasa naredila v Kaliforniji. Ljudje so odgovarjali enako: najprej uredimo stvari doma, potem pa naprej." V Tehničnem muzeju razstavo zaključujejo z Lunarno vasjo, ki je nekakšen izziv prihodnosti, kako bi človek na Luni lahko bival dlje časa in bil ob tem samo oskrben. "V Arizoni v posebnih okoljih vzgajajo rastline in poskušajo simulirati pogoje na Lune, da bi Luna postala izhodišče astronavtov za Mars," je povedala Marušičeva.

Neil Armstrong, Buzz Aldrin in Michael Collins na obisku v Beli hiši pri Baracku Obami ob 40. obletnici, ko so odleteli na Luno. FOTO: AP