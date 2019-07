V gradnji 50 jedrskih reaktorjev: kdo gradi in za koliko?

Po podatkih Svetovne jedrske zveze (WNA) se trenutno gradi približno 50 jedrskih reaktorjev v 15 državah, največ na Kitajskem in v Rusiji in Indiji. Čeprav izstopa Azija, se nove jedrske elektrarne postavljajo tudi v Evropi. Gradijo jih Velika Britanija, Francija, Finska in Slovaška. Medtem ko prve tri države prisegajo na francoski reaktor EPR, Slovaki zaupajo ruskemu izvoznemu hitu VVER. Kakšna je razlika?

Kot poudarja jedrski strokovnjak, Rusi niso šli v izvoz s černobilsko tehnologijo, temveč s precej bolj varnimi in pohlevnimi reaktorji VVER. "To so tlačnovodni reaktorji, ki delujejo na Madžarskem, Finskem, Slovaškem, v Bolgariji. Prihajajo z novimi projekti. S Finci imajo pogodbo o novem reaktorju. Pogovarjajo se z Britanci in Madžari. Pravzaprav, največ reaktorjev, ki se trenutno gradijo, je ruskih." Cizelj izpostavlja, da glavni razlog tiči v tem, da so edini, ki pokrivajo celoten krog produkcije jedrskih reaktorjev, "kar pomeni, da so, v primerjavi z Američani, Kitajci in Francozi, sposobni razviti reaktor in ga tudi narediti".

TEŠ 6 scenarij, ampak dražji

V Veliki Britaniji jugozahodno od Bristola so decembra lani začeli graditi jedrsko elektrarno Hinkley Point C1, ki bo Britance stala dobrih 22,5 milijarde evrov in naj bi bila zgrajena do leta 2025. Evropske države imajo sicer precejšnje težave z izpolnjevanjem gradbenih rokov in naraščajočimi stroški. Tretji reaktor v finski elektrarni Olkiluoto gradijo že 14 let, stroški pa so se v tem času skoraj potrojili, z 2,3 milijarde na 8,5 milijarde evrov. Elektrarna naj bi po zadnjih zagotovilih začela obratovati prihodnje leto.