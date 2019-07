'Ustvarijo 2,5 odstotka BDP, zaposlujejo 30.000 ljudi, porabijo pa 16,7 odstotka vse energije'

Z namenom, da opozorimo prav na te največje porabnike, je nastalo poročilo o energetsko intenzivni industriji v Sloveniji. Zdi se nam namreč smiselno začeti pri največjih porabnikih, kjer je seveda tudi večji potencial za velike energetske prihranke in večje zmanjšanje porabe. Poročilo kaže, da ko govorimo o največjih porabnikih pri nas, govorimo o približno 50 ali 60 podjetjih. Ta podjetja sodijo v energetsko intenzivne sektorje, kot so proizvodnja kovin, proizvodnja papirja, proizvodnja nekovinskih materialov in proizvodnja kemikalij.

Za gospodinjstva trendi kažejo, da so naklonjena temu, da učinkovito porabljajo energijo, medtem ko je v primeru naših največjih porabnikov - predelovalnih dejavnosti industrije žal drugače. Če pogledamo številke zadnjih let, kažejo, da je bila poraba energije tukaj leta 2016 skoraj enaka tisti leta 2008. Industrija torej glede zmanjšanja porabe energije ni storila veliko.

Andrej Gnezda , ki se pri Umanoteri ukvarja z vprašanji, kot so mednarodni trgovinski sporazumi, zelena proračunska reforma, nizkoogljično gospodarstvo in trajnostne politike, izpostavlja, da se pri nas glavnina podnebno-energetskih politik in ukrepov osredotoča na učinkovito rabo energije v stavbah in pridobivanje energije iz obnovljivih virov, deloma pa še na promet, kmetijstvo in odpadke. Medtem pa industrija s svojo veliko porabo energije in izpusti iz industrijskih procesov v razpravah in politikah ostaja bolj ali manj prezrta. Pa čeprav brez zmanjšanja rabe energije v industriji Slovenija ne bo prešla v nizkoogljično družbo in tudi ne bo dosegla energetskih in podnebnih ciljev, še ugotavljajo v organizaciji, kjer so pred časom tudi pripravili poročilo Energetsko intenzivna industrija v Sloveniji: poraba energije, dodana vrednost, delovna mesta.

Zelena proračunska reforma je nekaj, kar bi najbolj celovito vplivalo na to področje. V Sloveniji še vedno vsako leto okoli 150 milijonov evrov namenimo subvencijam za fosilna goriva. Čas je, da jih začnemo ukinjati in začnemo obdavčevati, kar je okolju škodljivo in energetsko potratno.

Te štiri branže so največji porabniki energije – porabijo dobrih 60 odstotkov vse električne energije, ki jo pri nas porabi industrija. Za ilustracijo pa ta podjetja ustvarijo približno 2,5 odstotka BDP, zaposlujejo slabih 30.000 ljudi, porabijo pa kar 16,7 odstotka vse energije, ki jo porabimo v Sloveniji, torej ne le elektrike, ampak vse energije.

To se nam zdi en takšen enostavno razumljiv podatek o tem, kakšen je prispevek teh podjetij k BDP, k zaposlenosti in koliko energije za to porabijo.

Poraba teh podjetij je tako visoka, ker gre za proizvodnjo primarnih materialov. Kot država in kot družba bi morali imeti načrt, kaj storiti s temi podjetji, kako zniževati porabo energije. Namreč leta 2013 je Slovenija sprejela Slovensko industrijsko politiko, kjer je vizija govorila o kontinuiranem prestruturiranju slovenskega gospodarstva oziroma industrije v snovno in energetsko učinkovito industrijo. Ampak pet let kasneje vidimo, da nimamo na tem področju sprejete nobene aktivne politike. Vsaj ne takšne, ki bi prinesla resne premike v smeri, ki jo je takrat začrtala vizija.

Kakšen pa je bil odziv na tokratni dokument, s katerih ste opozorili na velike porabnike in nujnost varčnejše porabe energije?

Zaenkrat resnejših odzivov žal ni, vsaj ne v smeri aktivnega delovanja na tem področju. Vemo sicer, da so pristojni dokument zaznali, da so ga tudi prebrali - toliko smo namreč dobili odziva. Je pa zdaj pri vsem skupaj ključna priprava nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki ga moramo pripraviti do konca leta. To je priložnost, da začrtamo aktivnejšo politiko zmanjševanja porabe energije, na izvedbeni ravni pa sprejmemo drugačne politike in ukrepe, takšne, ki bi podjetjem dejansko pomagali in jih spodbujali v to smer.

Pričakujemo, da se bo to zgodilo, kajti trendi so jasni, smer je začrtana. Vprašanje pa je, ali bomo to storili v nekem razumnem roku in tudi podjetjem dali več časa, da se spremembam lažje prilagodijo ali pa bomo odlašali in se bodo morala podjetja nato tem trendom prilagoditi zelo na hitro. Dlje kot odlašamo, slabše je za gospodarstvo.

Glede na to, da ima Slovenije, ko primerjamo članice EU, zelo visok delež energetsko intenzivnih dejavnosti v strukturi našega gospodarstva, na tej lestvici smo tretji ali četrti, bi sicer pričakovali večjo angažiranost za neko aktivno politiko do teh podjetij - kako jih prestrukturirati, kako jih spodbujati k zmanjšanju rabe energije, da bodo na dolgi rok tudi preživela na trgu in bo ta prehod čim manj stresen, tako za gospodarstvo kot družbo.

Kako visoko je energetika nasploh na prioritetni lestvici slovenske politike?