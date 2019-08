V šolo s čim manj stresa

Težko bi našli dva starša, ki o vzgoji otrok razmišljata povsem enako. Čeprav obstajajo smernice in priporočila, kako čim bolj uspešno krmariti med otrokovimi željami in muhami ter jim na drugi strani postaviti meje in zadolžitve, pa vedno obstajajo dvomi, kako vzpostaviti ravnotežje. Kdaj je nečesa preveč, kdaj premalo?

Zakaj se nekateri otroci veselijo in komaj čakajo, da bodo zakorakali v prvi razred oziroma novo šolsko leto, drugi pa občutijo nelagodje ali celo strah, in to kljub temu da se vsi starši trudijo, da bi jim olajšali vstop v šolski sistem? Specialni pedagog, strokovnjak za vzgojne izzive sodobnega časa Marko Juhant je prepričan, da otroci lahko prvi šolski dan doživijo kot stres, če starši iz dogodka delajo paniko oziroma ga sprašujejo: kako se počutiš zdaj, ko boš šel v osnovno šolo."Kajti otrok nima pojma, kako naj bi bilo to videti. Nima predstav, saj tega še ni doživel. Če so starši ravnali narobe in mu rekli: zdaj se ne smeš več igrati, moral boš pospraviti igrače, si šolar, moral boš delati, potem je to zanj stres," je bil jasen.

Če pa so starši mirni in otroku kupijo potrebne šolske stvari, ne da bi to pretirano poudarjali, se malce pošalijo in mu povedo, kako lepo je bilo, ko so oni hodili v šolo, potem to ni stres, ampak pričakovanje, je prepričan Juhant:"S pričakovanjem pa je povezan tudi adrenalin in še drugi hormoni, ki otroka pripravijo, da gre z več samozavesti in upanjem v šolski sistem."

Seveda se otroci med seboj razlikujejo in je njihov odziv odvisen tudi od njihovega značaja, vendar Juhant meni, da predvsem v zgodnjih letih njihovo razmišljanje usmerjajo njim pomembne osebe. "To so lahko starši, starejši bratje in sestre, ki jih lahko na primer strašijo, ali pa morda dedek in babica, ki mu sicer želita dobro svetovati, da bi bil čim bolj priden v šoli, a ga na ta način ustrašita. Če pa otrok sliši od starejših otrok, bratov ali sester, kam so recimo oni šli po prvem šolskem dnevu in začne nato spraševati starše: kaj bomo pa mi počeli, ko bom prišel iz šole, ali se bo tudi meni kaj lepega zgodilo … potem je to zopet pričakovanje, preverjanje, izražanje želja. Tak način je pravi, da si otroci za vedno zapomnijo prvi šolski dan po lepi stvari," razmišlja naš sogovornik. Ključno je torej, da starši otrokom šole ne predstavljajo kot izrazite spremembe in ne napovedujejo, da se bo začelo nekaj groznega. "Kajti grozno ne bo, če bo grozno, bo to predvsem za starše, ker bodo zaskrbljeni, in ne zaradi dejanske situacije," je izpostavil.