'Žrtve niso izključene, gospodarski, družbeni in drugi vplivi bi prizadeli celotno Slovenijo'

"Jedrske elektrarne so zelo skrbno projektirane in grajene, zelo skrbno se nadzoruje obratovanje in vse spremembe, zelo pomembni so stalno spremljanje in izmenjava izkušenj po svetu ter nenehno izboljševanje tako na področju obratovanja kot varnosti. Ravno zato je verjetnost za nastanek jedrske nesreče izjemno nizka. Posledice takšne nesreče so zelo različne, v primeru težke nesreče so lahko tudi zelo obsežne z dolgotrajnimi posledicami,"pojasnjujejo na Upravi za jedrsko varnost Republike Slovenije.

Če med nesrečo v jedrski elektrarni npr. odpove zadrževalni hram, se lahko v okolje sprosti znatna količina radioaktivnih snovi, in potrebni so zaščitni ukrepi za prebivalstvo. Kakšen bo izpust radioaktivnih snovi, je odvisno od mnogih dejavnikov: obsega poškodbe sredice, hitrosti puščanja zadrževalnega hrama in ali gre za suh ali moker izpust. Na koncentracijo in pot radioaktivnih snovi v zraku vpliva tudi vreme.

Kot so pojasnili na Upravi za zaščito in reševanje RS, je odziv na jedrsko nesrečo v NEK po stopnjah nevarnosti določen z načrti zaščite in reševanja, kjer so predvideni in načrtovani načini obveščanja, alarmiranja, radiološkega nadzora, ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki bi jih izvajale sile za zaščito, reševanje in pomoč v NEK, občinah, regijah in v državi: "Vse sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so predvidene za ukrepanje ob jedrski nesreči se za izvajanje nalog ustrezno opremljajo in usposabljajo. Prav tako so prebivalci, ki živijo na območju v bližini NEK, informirani o nevarnostih in seznanjeni z ukrepi in nalogami zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči." Največji izziv ob morebitni nesreči bi bila pravočasna izvedba preventivne evakuacije prebivalcev iz neposredne okolice NEK, ocenjujejo.

Kot dodajajo na upravi za jedrsko varnost, verjetnost nastanka in poteka nesreče v jedrski elektrarni ocenjujejo z metodologijo verjetnostnih varnostnih analiz, ki temeljijo na identifikaciji možnih začetnih dogodkov ter na določanju zaporedij dogodkov, ki jih vsak začetni dogodek lahko sproži, skupaj s posledicami. Glavni rezultati verjetnostnih varnostnih analiz za oceno verjetnosti pojavljanja jedrske nesreče so verjetnost za poškodbo sredice ter verjetnost, količina in časovni potek radioaktivnih izpustov zaradi odpovedi zadrževalnega hrama.

Tako je izračunana verjetnost poškodbe sredice za NEK 4,26·10-5. To pomeni, da je možnost težke nesreče vsakih 20.000 let, kar je primerljivo z elektrarnami podobnega tipa in starosti drugje. Pri tej vrsti nesreče imamo poškodovano sredico reaktorja, vendar ni nujno, da imamo tudi radioaktivne izpuste. To pomeni verjetnost, da smo prišli do zadnje pregrade, t. j. zadrževalnega hrama. Za obsežno nesrečo mora popustiti tudi ta pregrada in je verjetnost za nesrečo še približno 25-krat manjša.

Kot pojasnjujejo na upravi za jedrsko varnost, v primeru jedrske nesreče v NEK ne moremo izključiti žrtev, kar pa je odvisno od dejanskega poteka nesreče in izvajanja zaščitnih ukrepov: "Število ranjenih ali bolnih v primeru uspešnih zaščitnih ukrepov bi bilo zelo majhno. Evakuacija je načrtovana za območja znotraj 3 km in 10 km okoli NEK. Notranje območje (3 km) bi bilo evakuirano takoj ob razglasitvi nesreče, drugo območje pa po potrebi. Število za stalno razseljenih ljudi bi bilo odvisno od dejanske kontaminacije oziroma izpusta in bo znano, ko bi bile opravljene ustrezne meritve sevanja. Med vplivi se ocenjujejo gospodarski in okoljski vplivi, vplivi na kulturno dediščino ter politični in družbenimi vplivi. Gospodarski, družbeni in drugi vplivi bi prizadeli vso Slovenijo. Sicer pa imajo jedrske nesreče globalni vpliv na ves svet."

Zaužitje tablet kalijevega jodida je eden od predvidenih zaščitnih ukrepov ob morebitni jedrski ali radiološki nevarnosti, s katerim preprečimo kopičenje radioaktivnega joda v ščitnici. Tablete bi zaužili šele potem, ko bi ta zaščitni ukrep odredil poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije in bi nas k temu pozvali v sredstvih javnega obveščanja. Za primer jedrski nesreče v NEK imajo prebivalci, šole, vrtci, zdravstveni domovi, domovi za ostarele, drugi zavodi, gospodarske družbe in organizacije, na osnovi Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči, v 3 km in 10 km pasu okrog NEK tablete kalijevega jodida predhodno razdeljene. Za vse ostale prebivalce RS se tablete kalijevega jodida hranijo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah in se razdelijo glede na potrebo izvajanja jodne profilakse.

Kot so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje, se državna vaja zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče izvaja na pet let, NEK izvaja vaje vsako leto, kot državne vaje se izvajajo tudi vaje v regijah, ki so lahko prizadete zaradi nesreče v NEK oziroma so predvidene za sprejem in oskrbo evakuiranih prebivalcev. Slovenija redno sodeluje tudi na mednarodnih vajah, ki jih na temo odziva na jedrske nesreče organizirajo EU, Mednarodna agencija za atomsko varnost in Nato.

Napotke za ravnanje v primeru jedrske nesreče pripravlja NEK v sodelovanju z občinami Krško in Brežice ter Upravo RS za jedrsko varnost in Upravo RS za zaščito in reševanje. Informacija vsebuje osnovne informacije o delovanju NEK, kakšne bi bile posledice v primeru nesreče, načinih obveščenosti o nevarnosti, načinu izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči (zaklanjanje, evakuacija, RKB- zaščita, zaužitje tablet kalijevega jodida …) in napotkih za osebno pripravljenost na nevarnost.

Način in oblike obveščanja prebivalcev na ogroženem območju, seznanitev z odločitvami o začetku izvajanja zaščitnih ukrepov so natančno določeni v občinskih in regijskih načrtih zaščite in reševanja. Ravnanje in pričakovani odziv prebivalcev je odvisen od razglašene stopnje nevarnosti v NEK in načrtovanih ukrepih zaščite, reševanja in pomoči: "Informacije ob jedrski ali radiološki nesreči bodo občanom posredovane preko osrednjih in lokalnih medijev in na druge krajevno običajne načine. Prebivalci na ogroženem območju bodo o začetku izvajanja zaščitnih ukrepov obveščeni z alarmnim znakom za neposredno nevarnost (alarmirani), čemur bodo sledila navodila za izvajanje ukrepov preko osrednjih in lokalnih medijev oziroma na druge ustrezne načine (npr. razglas)," dodajajo na upravi za zaščito in reševanje.