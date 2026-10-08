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Slovenija

Politična policija ali sistem, ki omogoča učinkovite preiskave?

Ljubljana, 08. 10. 2026 22.18 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Razprava v studiu 24UR ZVEČER

Referendumsko vprašanje o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je državni zbor sprejel na seji 26. maja 2026, postaja ena najbolj vročih političnih tem. Opozicija trdi, da novela spreminja parlamentarno preiskavo v "orodje političnega nadzora in pritiska", medtem ko vlada trdi, da gre le za vzpostavitev sistema, ki bo omogočil učinkovito preiskovanje spornih energetskih poslov in zagotovil enakopravno obravnavo vseh predmetov preiskave. V oddaji 24UR ZVEČER so o teh nasprotujočih si interpretacijah razpravljali Lucija Tacer iz Gibanja Svoboda, Andrej Poglajen iz SDS, Andreja Katič iz SD in Janez Žakelj iz NSi.

Ključni očitek opozicije v referendumski kampanji ostaja, da novela zakona o parlamentarni preiskavi uvaja tako imenovano politično policijo. Andrej Poglajen (SDS) te navedbe ostro zavrača kot "prazne propagandne puhlice" in poudarja, da zakon v svojem četrtem členu še vedno ščiti nedotakljivost človekove zasebnosti, ki je temeljna pravica. Po njegovem mnenju opozicija ni sposobna sproducirati nobenega tehtnega vsebinskega argumenta iz samega besedila zakona. "Nikoli ni bilo odgovora citiranega iz zakona, kateri naj bi uveljavljal to famozno politično policijo," je izpostavil v oddaji.

Lucija Tacer Perlin iz Gibanja Svoboda je v razpravi pojasnila, zakaj se novela de facto obravnava kot nevarna. Opozorila je, da novela briše možnost fizične osebe, da se pritoži na Ustavno sodišče, če meni, da parlamentarna preiskava posega v njene človekove pravice. "Novela zakona o parlamentarni preiskavi briše varovalke, briše možnost posameznika, da se pritoži na ustavno sodišče," je poudarila. Po njenem mnenju SDS ne bo direktno napisala, da uvaja politično policijo, vendar so napovedi njihovega delovanja in mehanizmi, ki jih zakon omogoča, za demokracijo zelo zaskrbljujoči.

Janez Žakelj (NSi) poudarja, da prvi člen zakona jasno govori o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, kar je ustavna dolžnost poslanstva. Izpostavlja primer podjetja Gen-I in očitke o "kupovanju političnega miru" z milijonskimi zneski za oglaševanje. Po Žakljevih besedah so bile preiskave doslej blokirane s strani predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, kar naj bi ščitilo premierja Roberta Goloba. "Prav je, da se enaka merila uporabijo za leve, za desne, za srednje... enaka merila za vse," trdi Žakelj, ki zagovarja preiskavo spornih poslov v energetiki.

Andreja Katič poudarja, da bi moral zakon vsebovati še dodatne varovalke, namesto da se te ukinjajo. Kot problematično navaja, da bodo preiskovalno komisijo vodili politiki, ki bodo po njenem mnenju preiskavo izrabljali za pritiske na priče in ne na nosilce javnih funkcij. Izpostavlja poročanje v javnosti, kjer so podatki o preiskavah po njenih besedah odhajali direktno v javnost za dosego političnih ciljev. "Zaradi svojih kritik ne bi bili všeč katerikoli aktualni oblasti... politiki na eni strani tožijo in na drugi strani politiki sodijo," opozarja Katičeva o tveganjih nove zakonodaje.

Več si lahko ogledate v priloženem videu.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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