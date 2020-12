Vizita praznuje 24 let: Zgodi se, da si, ko odhajamo s terena, v tišini brišem solze

Alenka je tista, ki je Vizito ustvarila. Lahko bi rekli, da je njena 'mama' , in za svojega 'televizijskega otroka' je skrbela kar 17 let. 17 let je oddajo vodila in ji urednikovala. Ko je bil POP TV star le eno leto, je do Alenke stopil odgovorni urednik oddaje 24UR Tomaž Perovič in ji rekel, naj v nekaj dneh pripravi koncept za zdravstveno rubriko. "Samo pokimala sem, nič nisem vprašala. Doma sem sedla in spisala koncept za rubriko, ki bi obravnavala teme o zdravju, boleznih, preventivi, novih tehnikah in metodah zdravljenja, zgodbe bolnikov, novosti v medicini. V petek sva s šefom šla čez koncept, zdel se mu je v redu in čez 14 dni sem imela svojo prvo Vizito. Bil je 20. december 1996 in jaz sem bila mlada bleda frklja." (smeh)

Kot je že znano, so novinarji vir vseh mogočih informacij in se o vseh temah podučijo, preden o njih poročajo. In tako je bilo tudi pri Alenki. Medicina jo je sicer spremljala že pred Vizito, saj je njen bivši mož kirurg in je bila ob njem, ko je študiral, mu pomagala pri učenju. "Spraševala sem ga za izpite in brala stvari, ki so me zanimale. Imela sva veliko prijateljev zdravnikov in zdi se mi, da sem imela zdravniški jezik v ušesih," je za 24ur.com povedala Alenka in dodala, da se je skozi leta naučila veliko stvari o medicini. "Morda celo preveč! (smeh) Nekaj časa sem imela sindrom vseh bolezni tega sveta. Kar koli sem slišala, se mi je zdelo, da imam tudi takšne simptome. A to je minilo. Zelo rada imam medicino, še vedno brskam za informacijami, to je tema, ki me zelo zanima. Lahko si samo mislite, koliko sem prebrala in brskala za informacijami o covidu-19, iskala prave strokovnjake, ki jim lahko zaupam, debatirala o vsem tem s prijatelji."

Novinarji radi povedo, da jih prijatelji in člani družine večkrat vprašajo kakšno zadevo, sploh o aktualnem dogajanju. In tako je bilo tudi pri Alenki. "Nekaj mesecev po začetku predvajanja Vizite je prišel Tomaž Perovič k meni in rekel: 'A veš, kdaj bomo vedeli, da je Vizita res uspešna? Ko bodo gledalci mislili, da si zdravnica!' In to se je kmalu zgodilo," pove v smehu in doda, da so jo za mnenje spraševali tako prijatelji kot tudi neznanci. "Nekaterim nisem mogla dopovedati, da nisem zdravnica. Tako mi je na primer starejši gospod med dvigovanjem denarja na bankomatu začel razlagati o svojih bolečinah v kolku. Prijazno sem mu rekla: 'Gospod, jaz sem novinarka.' In je odgovoril: 'A tudi?'" (smeh) Pove, da se je naučila toliko 'laične' medicine, da ji je prav prišla tudi v praksi, predvsem ko je zbolela njena mama. "Ko je zbolela moja mami, sem tako naštudirala njeno bolezen in vse, kar sledi, da mi je bilo zaradi tega veliko lažje. Vem tudi, kam se obrniti po pomoč, h komu."

Pove, da je veliko zgodb, ki so se je v vseh letih urednikovanja dotaknile. Poleg tega da je imela ekskluzivni intervju s pokojnim predsednikom SlovenijeJanezom Drnovškom o njegovi bolezni, je Alenka hranila nedonošenega dečka Maja, ki je imel le 560 gramov. Spremljala je tudi zgodbo begunske dekliceBrikene, za katero so s pomočjo oddaje zbrali dovolj denarja za operacijo, s katero so ji rešili življenje. "Pri nekaterih takoj dobim solzne oči. Na primer ob zgodbi Tonija Apohala, ki je imel transplantacijo srca. Z ekipo sem ga obiskala na domu, naredila sva krasen intervju, pogostil nas je s slaščicami in kavo. Ko je bil prispevek objavljen, je bil zelo ponosen nanj. Čez teden dni me je poklical njegov sin, da je Toni umrl pred domačimi vrati. In da je prispevek, ki sem ga pripravila, zaokrožil njegovo življenje … Nikoli ga ne bom pozabila."

Je pa Vizita zgodba, ki je spremenila tako Alenko kot tudi Slovenijo. "Vizita je zgradila most med zdravniki in javnostjo. Zdravnike smo v Viziti predstavili ljudsko, dostopno, in to je tisto, kar ljudje potrebujemo. Mnogo zdravnikov mi je v vseh teh letih povedalo, kako zelo hvaležni so mi, da so lahko sodelovali pri dajanju nasvetov v Viziti in da jih je to zelo opredelilo," pove Alenka in doda, da je to oddaja, ki je ljudem pomagala razumeti nove metode zdravljenja, tudi alternativne. In Vizita je oddaja, ki je na različne načine opredelila tudi Alenko in ji omogočila kariero, ki si jo je želela od mladih nog: "Skrb za zdravje je najpomembnejša naloga, ki jo imamo. Nič ni svetejše in pomembnejše kot dejstvo, da ohranimo zdravje. To se še posebej vidi zdaj, ko smo v krču korone. Vsem bralcem portala in gledalcem, ki so bili vsako nedeljo z menoj, želim zdravja v letu, ki prihaja, in svobode, ki jo vsi potrebujemo!"

Urška Šestan: Najbolj od vsega me ganejo bolni otroci

Januarja 2014 pa je v studiu Vizite zapihal nov veter, ki je s seboj prinesel novo voditeljico. Voditeljsko mesto je prevzela rjavolaska Urška Šestan, ki jo lahko v rubriki spremljamo še danes.