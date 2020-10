25 let osrednje informativne oddaje 24UR

Ste vedeli? Darja Zgonc in Edi Pucer sta del ekipe 24UR že 25 let, vse od prvega dne.

in sta del ekipe 24UR že 25 let, vse od prvega dne. Petra Kerčmar in Jani Muhič sta na POP TV že dvajset let in zadnjih sedem let v vlogi voditeljskega para.

in sta na že dvajset let in zadnjih sedem let v vlogi voditeljskega para. Prvo oddajo 24UR je začela novica o začetku novega slovenskega televizijskega programa POP TV.

je začela novica o začetku novega slovenskega televizijskega programa Leta 2003 se oddaja 24UR uspešno podaljša na eno uro.

se oddaja uspešno podaljša na eno uro. Ob 10. obletnici oddaje 24UR so si gledalke in gledalci najbolj zapomnili; obisk Clintona in princa Charlesa v Sloveniji, obisk papeža Janeza Pavla II. in kraljice slovenskih src Esmeralde ter teroristični napad na dvojčka v New Yorku.

oddaje so si gledalke in gledalci najbolj zapomnili; obisk Clintona in princa Charlesa v Sloveniji, obisk papeža Janeza Pavla II. in kraljice slovenskih src Esmeralde ter teroristični napad na dvojčka v New Yorku. Prelomni dogodki zadnjih 15 let v oddaji 24UR: slovenski prevzem evra , obe kraljevi poroki (2011 in 2018), žledolom (2014), teroristični napadi po Evropi (Pariz, Bruselj), košarkarski evropski prvaki, arbitražna sodba, evropsko prvenstvo v odbojki in koronavirus.

v oddaji slovenski prevzem evra obe kraljevi poroki (2011 in 2018), žledolom (2014), teroristični napadi po Evropi (Pariz, Bruselj), košarkarski evropski prvaki, arbitražna sodba, evropsko prvenstvo v odbojki in koronavirus. 2010 studio 24UR zaživi v novih prostorih nekdanjega fitnes centra.

studio zaživi v novih prostorih nekdanjega fitnes centra. 2012 24UR znova premika meje s posodobljenim osrednjim studiem in najnovejšo tehnologijo na dotik.

znova premika meje s posodobljenim osrednjim studiem in najnovejšo tehnologijo na dotik. Do današnjega dne je bilo predvajanih 9067 oddaj osrednje dnevnoinformativne oddaje 24UR.