Anže Bolha: organizator oddaje 24UR, ki je ozvočil Naomi Campell

"Najbolj mi je všeč, da je vsak dan zabaven, da se kaj novega naučiš, da skozi delo spoznaš nove ljudi in da si v ozadju pomembnih dogodkov," je o svojem delu povedal Anže Bolha in pojasnil, kaj sploh dela organizator: "Moje delo je, da organiziram snemalne ekipe, da pošljem novinarje v montaže, tudi režem materiale za tuje televizije, pripravljam materiale od tujih televizij. No, včasih me kdaj tudi pokličejo, če je kar koli narobe s straniščem. Lahko bi rekel, da sem v bistvu deček za vse," se nasmehne in doda, da ima svojo službo, čeprav je stresna, zelo rad. Pove tudi, da mu je všeč, da lahko sodeluje pri večjih projektih, kot so predsedniške ali parlamentarne volitve. "Tam je predpriprava zelo pomembna, da se organiziraš, da pripraviš stvari: od maske, snemalcev, virov do dovoljenj za snemanje s PR-ji in tako naprej. Je veliko neprespanih noči, predvsem če hočeš biti res 100-odstotno v tem. Velikokrat sem preverjal stvari za sabo, ali sem res tako naredil ali nisem tako naredil. Ampak na koncu, ko vidiš rezultat celotne ekipe, ne samo mene, sem zelo zadovoljen."

V uredništvu sedi na zelo pretočnem delovnem mestu, bi lahko rekli. Sedi tik pred studiem oddaje 24UR, za njim so grafiki, na njegovi desni so montaže, desno zadaj je redakcija oddaje Svet na Kanalu A, na levo pa sedijo novinarji oddaje 24UR in novinarji portala 24ur.com. Organizator sedi za pultom, kjer se hektično javlja na tri različne telefone, vmes odgovarja na maile in posluša novinarja, snemalca ali montažerja, ki je k njemu prišel po nasvet ali informacijo. "Organizatorji smo res kontakt med novinarji, montažerji in snemalci. Tu moraš znati z ljudmi, a veliko ti dajo tudi leta izkušenj, seveda. S časom ugotoviš, kdo raje snema ankete, kdo intervjuje, kdo je raje v parlamentu, kateri novinarji se razumejo s katerimi snemalci …"