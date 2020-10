Anže Božič o svojem delu: Ekipa 24UR to oddajo naredi še bolj posebno

Anže Božič je novinar notranjepolitične redakcije informativne oddaje 24UR, ki jo lahko vsak dan ob 19. uri spremljamo na POP TV. Anže je del informativne ekipe že šest let in za njim je kar nekaj zgodb, ki so ga tako ali drugače zaznamovale, zgodb, s katerimi je razkril za državljane pomembne informacije in seveda zgodb, ki se navezujejo predvsem na odločevalce v Republiki Sloveniji.

Je obraz, ki ga gledalci POP TV poznajo. Zdaj pa je Anže z nami delil zgodbo o svojem delu. Kako delo televizijskega novinarja sploh poteka, kako se odloči, na kateri teren bo šel in kako sploh pride do informacij. A začnimo na začetku. Kako se je Anže Božič sploh odločil, da bo postal novinar? "To ni bil nek dolgoročni plan," pove nasmejani Anže in doda:"Novinar je bil sicer že moj oče, tako da sem imel malo občutka, kaj pomeni biti novinar. On je sicer časopisni novinar, kar sem bil nekoč tudi sam. Ampak ne vem čisto točno, kako je prišlo do tega, da sem tudi sam v tem poklicu. Sproti se je razvilo. Lahko rečem, da se je zgodilo življenje." Anžetov oče je namreč športni novinar in urednik pri časopisu Delo, zato je Anže s tem poklicem odraščal. Sicer je ljubezen do športa podedoval le kot ljubezen, ki zapolnjuje njegov prosti čas, ne pa tudi delovnega. "Tudi sam sem dobil priložnost na Delu in ko so me povabili na POP TV, sem si rekel, da se poskusim še v drugem mediju. In upam, da mi gre!" (smeh)

Kako sploh poteka delo televizijskega novinarja?

"Moje delo se začne že precej pred sedmo uro zvečer, ko se gledalec usede pred televizijo in si pogleda oddajo. Ukvarjam se z dnevnoinformativnimi zadevami, povezanimi z nosilci oblasti," najprej razloži Anže in nato opiše še svoj delovni dan, ki pa ni vsak dan isti:"Delo se začne že zjutraj, ko imamo v uredništvu sestanek, na katerem se dogovorimo, kaj delamo. Čez dan nabiram informacije, kličem, preverjam, hodim na terene in podobno. Včasih se dan spremeni, ker pride vmes kaj nepričakovanega, včasih pa teče, kot si ga načrtoval. V dogovoru s šefi in uredniki potem svojo zgodbo predstaviš v oddaji 24UR ob 19. uri zvečer."