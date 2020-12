Branko Čakarmiš: Ena želja je še neizpolnjena

Branko Čakarmiš je že v srednji šoli vedel, da hoče početi nekaj v zvezi z mediji. Sprva je bilo to novinarstvo, potem pa ga je prevzel šarm televizije. Prag medijev je najprej prestopil še na starem Kanalu A –to je bila prava mala šola televizije, kjer si lahko počel marsikaj in se veliko naučil. Potem pa ga je pritegnil profesionalni projekt POP TV-ja.

Kako se je vse začelo

"S POP TV-jem sem začel sodelovati celo dve leti pred njegovim rojstvom, že leta 1993. Na neki mednarodni konferenci sem spoznal bodoče lastnike. Tam sem navdušeno govoril o priložnostih v Sloveniji in so me povabili, da bi jim pomagal pri vstopu na slovenski trg. Takrat sem že začel kupovati tuje programe, se ukvarjati s produkcijskimi idejami, navduševati bodoče sodelavce nad to idejo o novi komercialni televiziji, se pogovarjati z drugimi ljudmi. Iz tistih časov se spomnim predvsem tega, da je bilo veliko skepse, dvomov, ali bo to sploh uspelo, kdo sploh lahko to dela, da se televizijskih navad v Sloveniji ne da spremeniti, da je RTV Slovenija premočna itd. No, poglejte, kako se je obrnilo po 25 letih," se svojih začetkov spominja Branko, ki pa je po osmih letih dela na POP TV začutil, da ga nič več ne izpopolnjuje in da je čas za nove izzive in znanja.

"Ni bilo več tiste prave strasti, prave iskre, in po osmih letih sem se odločil, da bom poskusil tudi kaj drugega. Tisto obdobje, ko hodiš v službo in nimaš pravega občutka, tisto obdobje je vedno najtežje. Po odhodu s POP TV-ja sem se ukvarjal z različnimi projekti. Najprej sem šel na takratni Mobitel, kjer smo ustanovili družbo, ki se imenuje Planet 9, in danes je to ena izmed naših konkurenčnih televizijskih postaj. Potem sem šel na Hrvaško, kjer sem bil dve leti direktor Nove TV, potem sem se vrnil v Slovenijo in soustanovil Šport TV – prvo slovensko športno televizijo, zastopal sem HBO v Sloveniji … Skratka nabral sem si veliko različnih izkušenj. Ni mi žal, da sem se preizkusil v drugih panogah. Delal sem na Hrvaškem, tudi v Romuniji, in s tem sem dobil neko refleksijo, kaj počnemo, kako počnemo v Sloveniji, pri nas, na POP TV-ju. Zame je bila to izkušnja, ki jo težko sicer dobiš. Nazaj na POP TV pa me je pritegnil nov izziv, ker vsi v življenju potrebujemo nove izzive, in ta izziv je bil postavitev spletnih portalov ter videa na zahtevo, ki ga danes poznamo pod imenom VOYO."

"Televizija je strast. In to strast živim in delam."

Kot programski direktor je njegova ključna naloga, da vodi ekipo ljudi, ki sestavlja sheme, izbira tuje programe, si zamišlja različne produkcijske koncepte, oddaje. "Imam srečo, da imamo v naši hiši res vrhunsko programsko in produkcijsko ekipo in da imamo sproščeno ustvarjalno vzdušje. Moram reči, da imam za privilegij, da lahko vodim takšno ekipo. Imam 99 odstotkov odgovornosti in en odstotek kreativnosti, preostalih 99 odstotkov kreativnosti pa prepuščam sodelavcem."