Damjan Košec: Veliko ljudi ne ve, da je bil studio 24UR nekoč fitnes

Damjan Košec , producent informativnih programov na POP TV, je na hiši že polnih 25 let. "Na POP TV sem prišel na povabilo kolega, ki mi je razložil vse o novem projektu, o novi medijski hiši in novi informativni oddaji," pove Damjan in doda, da se spominja, kako zabavni so bili začetki. Stavbo, v kateri je danes POP TV, so gradbeni delavci namreč ravno dobro končali, preden je televizija 15. decembra pričela z oddajanjem. Vsi so pripomogli k boljšemu in vizualno lepšemu začetku, zato so vsi skupaj zavihali rokave in po uredništvu vsak s svojo krpo brisali še zadnji prah, skrbeli za še zadnje detajle pred prvim oddajanjem. "Spomnim se tudi, da je bilo uredništvo takrat le eden od prostorov v stavbi, v kateri so bile še druge pisarne in druga podjetja. Zraven je bila menza, tista stara dobra menza, zaradi katere smo vsak dan domov prismrdeli po praženi čebuli in kislem zelju."

Damjan je začel kot novinar, kasneje je postal tudi dnevni urednik informativne oddaje, zdaj pa je že 12 let producent. Njegovo delo je, da poskrbi, da je vsak dan dovolj ekipe, tako tiste pred kot tudi tiste za kamero. " Najbolj mi je všeč, da ni rutine. Praktično vse svoje odraslo življenje že to počnem pa nikoli ni dveh enakih delovnih dni. Vsak dan je nekaj novega in eden največjih izzivov so oddaje v živo. Oddaje, kot so volitve in predvolilna soočenja. Takrat je pomemben timski duh. Takrat mora iti vse kot po maslu. In kot pravimo, je tim močan toliko, kot je močan njegov najšibkejši člen. Izziv so tudi oddaje, ki se zgodijo zaradi izrednih novic, kot so teroristični napadi, zaradi katerih se moramo sredi noči zbuditi in uskladiti ekipo za jutro, ki je pred nami. Tako je v novinarstvu. To ni poklic, ki ga opravljaš od osmih do štirih. Novinarstvo živiš."

Kot eden od članov ekipe, ki pri oddaji sodelujejo že od njenega samega začetka, pa se spomni tudi, kaj vse so bili nekoč prostori, v katerih danes snemajo najbolj gledane vsebine. Tako je Damjan kot zanimivost povedal, da je bilo v prostorih zdajšnjega studia šovov, kot sta Zvezde plešejo in Slovenija ima talent , teniško igrišče. "Tako smo lahko med službo kdaj odigrali kakšno partijo tenisa," nostalgično pove in doda: "Studio, v katerem je danes osrednja oddaja 24UR, pa je bil vse do leta 2008 fitnes studio. Tega verjetno niste vedeli, a ne?"

In v 25 letih je doživel marsikaj. Kar nekaj je bilo svetovnih in lokalnih dogodkov, zaradi katerih se je moral sredi noči zbuditi in začeti delati, da bi naslednji dan bilo vse tako, kot mora biti. "Recimo 11. september v New Yorku je bil eden takšnih dni, prav tako cunamiji na Tajskem. Tudi v Sloveniji je bilo kar nekaj pretresljivih dogodkov, ki so se me čez leta dotaknili. Zame osebno sta bili najbolj pretresljivi dve zgodbi, ki sta se zgodili v Ljubljani. Prva je prometna nesreča v Šiški, v kateri so umrli mladi atleti, in pa dogodek pred diskoteko Lipa, kjer so dobesedno pomendrali mlada dekleta. Pri takšnih dogodkih je kar težko delati, paziti je treba na pieteto in podobne stvari, pa vendar moramo o tem poročati."

Iskrenost kot pot do uspeha

Damjan je za konec podal še nekaj nasvetov vsem tistim, ki sanjarijo o delu na televiziji, pa naj bo to delo novinarja, montažerja, snemalca, organizatorja ali katerokoli drugo delo v medijskih vodah. "Vsakemu novemu nadobudnemu sodelavcu, ki pride v to hišo, polagam na srce, naj bo takšen, kot je. Naj bo iskren, naj bo preprost, naj ne bo zahrbten do sebe in do sodelavcev in potem bo to v isti meri tudi sam dobil od svojih kolegov."