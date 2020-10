Dragan Knežević: Kot medij smo pri Krisu stopili skupaj in pomagali

Kaj izvršni producent dela? "Česa ne dela," v smehu hitro odgovori Dragan Knežević , nato pa pojasni, "biti producent pomeni veliko logistike. Ukvarjam se tako z ljudmi kot tudi financami našega oddelka. Ta šteje okoli 250 ljudi. To je 250 različnih karakterjev, a vsi sodelavci so super. Vesel sem, da delamo takšen projekt, kot je 24UR. Prav vsi so profesionalci in užitek je delati v takšnem kolektivu. Zdi se mi, da delamo uspešno zgodbo." Dodaja, da mu je predvsem všeč delavnost ljudi v oddelku: "Nihče se ničesar ne ustraši. Vesel sem in predvsem ponosen, da delam z njimi."

Dragan v podjetju Pro Plus sam piše zgodbo o uspehu. Zgodbo, s katero dokazuje, da se trud obrestuje in da lahko prideš daleč, če si le priden in se na svoji poslovni poti učiš različnih veščin. "Iz svojega primera lahko povem, da če se učiš, če si se pripravljen učiti, če si pošten, se ves ta trud tudi nagradi," iskreno pove Dragan in doda, "če me ni nagradilo v nogometu, me je pa v službi." (smeh) Pristavi, da je velik ljubitelj nogometa in tenisa, prvega spremlja že od malega. Eden njegovih prijateljev iz otroštva je nekdanji reprezentant Mile Ačimović , s katerim naredi primerjavo nekoč in danes: "On je ostal v nogometu, jaz sem šel v šolo." (smeh) Da je v življenju uspelo obema, ni dvoma. Kot pravi rek: vsak naj žanje, kar je posejal. In to velja tudi za Dragana, ki je v zadnjih 25 letih v podjetju zgradil zavidljivo kariero. "Začel sem v tehničnem oddelku, še pred zagonom televizije. V tem oddelku sem šel čez pet pozicij. Vsega sem se naučil in potem te to prej ali slej nagradi." Očitno so v mladem Kneževiću videli potencial in mu po petih letih ponudili mesto producenta na Svetu na Kanalu A, potem je osvajal nove in nove stopničke, dokler na koncu ni prišel to tiste, ki se mu je zdela sanjska, morda celo nedostopna. Postal je izvršni producent celotnega informativnega in športnega programa. To področje pokriva tako oddajo 24UR kot tudi Svet na Kanalu A, Preverjeno in Fokus ter Inšpektor .

Pri svojem delu ceni tudi, da mu ekipa stoji ob strani in da bo tudi v najbolj kritičnih trenutkih naredila delo, ki ga je treba opraviti. "Najbolj sem ponosen, da sem skozi vsa ta leta ostal človek. Res si prizadevam, da bi razumel vse in jim pomagal na njihovi poti, kolikor le zmorem," pove Knežević in doda, da se dobro z dobrim vrača, "prepričan sem, da bi, če bi rekel, da potrebujem vse za pet dni po cele dneve, 95 odstotkov ljudi prišlo in delalo s polno paro."

Modrost, za katero stoji? Vse se da, če se hoče!

Dragan ponosno pove, da je televizija moč in da je najlepša stvar, ki jo kot tako veliko podjetje narediš, da pomagaš tistim, ki pomoč res potrebujejo. "V največje zadovoljstvo mi je, če neko zadevo spelješ do konca in nekomu resnično pomagaš," pove in pristavi primer, "recimo takšen primer je bil Kris. To je nekaj neprecenljivega. Kot medij smo začeli s tem, preostali mediji so se priključili in naredili smo nekaj dobrega. To je nekaj fenomenalnega, to je edinstveno na svetu." Doda, da je Kris zagotovo zgodba, po kateri se je treba zgledovati, je zgodba, ki narekuje, kako se lotevati zadev. "Zelo čustveno sem doživljal tudi začetek Malih korakov. To je bilo nekaj neverjetnega. Takrat smo pomagali otrokom z Downovim sindromom in naredili ustanovo samo za njih. Bilo je nekaj res posebnega, takrat smo se vsi povezali. Mali koraki za velik cilj. Prišli smo do cilja in mislim, da smo zbrali tudi kar lepo vsoto denarja. Potem se je to samo še nadaljevalo."

Kot pravi, je v življenju in pri delu le ena modrost, ki bi se jo moral držati vsak človek – viva positiva, bi lahko rekli. In ta je? "Vedno pravim, ni zadeve, ki se je ne bi dalo narediti. Ali pa vsaj poskusiš, pa če je to z glavo skozi zid, je z glavo skozi zid. Pomembno je, da si poskusil."

Od dobrodelnosti do negovanja športne zavesti: pripomogli k vzponu košarkarjev na vrh Evrope

Če je dobrodelnost velik del podjetja Pro Plus, so velik del naših televizij vsekakor tudi šport in športni prenosi največjih in najpomembnejših športnih dogodkov pri nas. "Za vsako resno televizijo je pomemben resen informativni program in resen športni program. Zelo ponosen sem na to, da smo naredili že toliko uspešnih športnih produktov."