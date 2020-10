Edi Sep: snemalec oddaje 24UR, ki je v Ljubljani razkrinkal prevarantske berače

Edi Sep bo januarja, le dober mesec po 25. rojstnem dnevu oddaje 24UR, tudi sam praznoval četrt stoletja na eni najbolj gledanih komercialnih televizij pri nas. Edi je na POP TV oziroma k oddaji 24URprišel januarja 1996, ko je kot snemalec začel opravljati študentsko delo. In tu je tudi ostal. Nasmejani snemalec, ki svoje delo opisuje s samimi presežnikih, se s tem poslom ukvarja že 27 let in pravi, da službe ne bi menjal: "To delo je super! Vsak dan si na drugem terenu, vsak dan med drugimi ljudmi. Slovenijo tako rekoč poznaš v celoti, imaš jo v malem prstu." Tudi tereni se razlikujejo, pove: "En dan delaš snežne razmere, drugič turizem in tretjič is v premogovniku. Zelo je raznoliko."

Pove, da je to eden tistih poklicev, ki ti enostavno zleze pod kožo. Bi kdaj počel kaj drugega? "Kaj? Delo v pisarni? Ne vem, če bi sploh znal še delati v pisarni. Sam zelo cenim, da lahko opravljam to delo. V veliko zadovoljstvo mi je spoznavati različne ljudi,"razloži pozitivni Edi in doda, da je služba zanj tudi dobra družba. Med sodelavci ima veliko prijateljev, zato so službeni obiski po Sloveniji še toliko bolj zabavni. Je pa seveda vajen tudi vprašanj o sodelavcih, predvsem sodelavkah: "Ja, prijatelji me sprašujejo stvari o službi, seveda. Velikokrat vprašajo kaj o novinarkah: če so res tako luštne, kot so na televiziji, ali so v redu ali ne. To so glavna vprašanja. Pa vprašajo, kako je bilo na kakšnem terenu, sploh tiste lepše si zapomnijo. Na primer terene z Miho Kranjcem, ko sva delala prispevke o turizmu in so me spraševali, kaj sva jedla in če je bilo lepo."