Evforija ob obisku zvezdnikov: od ganjene Esmeralde do očarljivega Buraka

Se še spomnite slepe Esmeralde? Dvojčic, dobre Pauline in zlobne Paole? Divjega angela? Pa mladih upornikov v Rebelde? Gorskega zdravnika? In nenazadnje nesrečnega Kemala v Moja boš? Junaki, ki smo jih spremljali v zadnjih 25 letih, z njimi jokali in se veselili pred televizijskimi zasloni, so ob obisku Slovenije povzročili neponovljivo evforijo.

icon-expand Leticia Calderon je bila med obiskom Slovenije nad toplim sprejemom ganjena. FOTO: Boris Vugrinec (Večer)

Leto 1998 – Esmeralda, kraljica slovenskih src POP TV je leta 1998 v program umestil mehiško telenovelo Esmeralda, zgodbo o slepem dekletu, ki so jo ob rojstvu zamenjali. Čeprav je prihajala iz bogate družine, je odraščala v revščini. V čevlje slepega dekleta je stopila mehiška igralka Leticia Calderon, ki je skupaj s soigralcem Fernandom Colungo pričarala eno najlepših ljubezenskih zgodb. Drzna poteza, ki se je izkazala za pravilno. Z zgodbo je takrat dihala skoraj vsa Slovenija, saj so se ulice izpraznile, ko je bila na sporedu njihova najljubša telenovela. Zgodba slepega dekleta, ki se s podeželja preseli v mesto, in matere samohranilke je po vseh teh letih še vedno globoko zakoreninjena v slovenskih srcih.

icon-expand Leticia Calderon je pri nas zaslovela z vlogo slepe Esmeralde. FOTO: Boris Vugrinec (Večer)

Vloga Esmeralde je Lety prinesla svetovno slavo. Mehiška igralka je Slovenijo obiskala poleti leta 1998. Ko je stopila na slovenska tla, je bil to za njene zveste gledalce in oboževalce velik šok. Ljudje so pričakovali, da bodo zagledali dolgolaso lepotico iz telenovele, a pozdravila jih je kratkolaska, ki je takrat pripotovala v spremstvu svojega prvega moža Marca Lópeza, ki je nadomestil mesto Esmeraldinega Joseja Armanda.

Med enotedenskim obiskom Slovenije je obiskala tudi Bled ter se naučila nekaj slovenskih besed, kot na primer hvala, rada vas imam ... Kamorkoli je prišla, so jo množice gorečih oboževalcev toplo sprejele. Najbolj vztrajni so se trudili, da bi prišli do igralkinega avtograma, in ga tudi dobili, spet drugim je namenila iskren nasmeh in topel stisk roke ... Zelenooka lepotica Leticia Calderon je našo zeleno deželo ohranila v lepem spominu. To je že večkrat dokazala, med drugim tudi v decembrskem intervjuju leta 2015, ko smo jo obiskali v Mehiki.

icon-expand Leticia Calderon v Sloveniji leta 1998.

Ko je zapustila Slovenijo, je v svojo domovino ponesla ogromno lepih spominov. Vsa darila še danes skrbno hrani, na fotografijah pa so ostali ujeti nepozabni čustveni trenutki, ki jih, kot pravi, ne bo nikoli pozabila. Vedno, ko beseda nanese na Slovenijo in njen obisk, se ji na obrazu nariše nasmeh, slovenskim oboževalcem pa v slovenskem jeziku rada sporoči: Rada vas imam. Dvojčici – ko eno ljubiš, drugo pa sovražiš

icon-expand Gabriela Spanic v vlogi dvojčic v uspešnici Prevare. FOTO: Televisa Internacional

Esmeralda ni bila edina telenovela, ki je pri slovenskih gledalcih vzbudila zanimanje. Neizbrisen pečat je spomladi 1999 pustila tudi uspešnica Prevare (La Usurpadora). V glavni dvojni vlogi dvojčic – dobre Pauline in zlobne Paole – je blestela venezuelska igralka s hrvaškimi koreninami Gabriela Spanic, ki pa je, zanimivo, za svojega televizijskega partnerja imela Esmeraldinega Joseja Armanda oziroma Fernarda Colungo. Ste vedeli, da ima Gabriela v resnici sestro dvojčico Danielo? Venezuelska lepotica je spretno plula med eno in drugo vlogo. Za dobrosrčno in milo Paulino smo upali, da ji bo na koncu povrnjeno za vse trpljenje, medtem ko smo vzporedno spremljali zlobne intrige njene sestre, neusmiljene in pohlepne Paole Bracho.

Gabriela se je med svojo mini turnejo spomladi 2000 ustavila tudi v Sloveniji. Zveste oboževalce je pozdravila pred enim večjih nakupovalnih centrov v prestolnici, nekaj srečnežev pa se je z njo tudi fotografiralo. Pri nas se je mudila tri dni, v tem času pa se je udeležila tudi slovesne podelitve Viktorji, na kateri je en kipec tudi podelila. Ljubitelji telenovel jo zagotovo poznajo tudi po vlogahv telenovelah Za tvojo ljubezen (Por Tu Amor), Vsiljivka (La Intrusa), pri nas na POP TV pa smo jo nazadnje videli v ljubezenski zgodbi Gospodarica srca (Soy Tu Dueña),v kateri je upodobila zlobno Ivano. Trenutno pa navdušuje na madžarskem plesnem tekmovanju Dancing with the Stars, kjer ji gre odlično od rok, pardon, nog. Divji angel – fantovsko dekle, ki ji ni para

icon-expand Natalia Oreiro in Facundo Arana v telenoveli Divji angel. FOTO: POP TV

Ko je septembra 1999 na spored POP TV prišla argentinska telenovela Divji angel (Muñeca brava), je že takoj na začetku pritegnila veliko zanimanja. Spreglejmo dejstvo, da je bila ena najdaljših telenovel v zgodovini, saj so uspeli zgodbo 'razvleči' na kar 270 epizod. A zgodba še zdaleč ni bila dolgočasna. V glavni vlogi se je pojavilo fantovsko dekle Carlitos alias Milagros, ki obožuje igranje nogometa, kar je bilo za tisto obdobje precej neobičajno. Mili, kot so jo klicali prijatelji, je bila znana po svojem črtastem puloverju in rdeči športni čepici, spretno pa je znala vrteti tudi jezik, predvsem v ključnih prizorih. V njene športne čevlje je stopila urugvajska igralka in pevka Natalia Oreiro, ki je za omenjeno telenovelo posnela tudi naslovno pesem Cambio dolor. Njen soigralec je bil dolgolasi ArgentinecFacundo Arana, s katerim sta postala popoln (televizijski) tandem. Med snemanjem sta stkala močne vezi in sta še danes izjemna prijatelja.

Leta 2002 je POP TV praznoval 5. rojstni dan in v goste je prišla Natalia Oreiro. V posebni oddaji je predstavila naslovno pesem istoimenskega albuma Tu veneno in pesem Luna brava, pozabila pa ni niti na svojo veliko uspešnico Cambio dolor, ki še danes odzvanja z radijskih postaj pri nas. Danes 43-letna mama 8-letnega sina Merlína ima še vedno ogromno oboževalcev, enega največjih klubov oboževalcev pa ima prav v Evropi, in sicer v Rusiji, kamor se vedno znova rada vrača. Rebeldemanija zajela Slovenijo

icon-expand Leta 2008 je Slovenijo zajela Rebeldemanija. FOTO: Televisa International

3. septembra 2007 se je s televizijskih zaslonov pri nas zaslišalo Y soy Rebelde (Jaz sem upornik). Mladinska telenovela, v kateri smo spremljali zgodbo, ki se je odvijala na elitni srednji šoli, je za vedno spremenila usodo šestih junakov Míe,Miguela,Roberte, Diega, Giovannija in Lupite. Šesterico so zaigrali Anahi, Alfonso 'Poncho' Herrera, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Von UckermanninChristian Chávez. Znotraj telenovele so ustanovili skupino RBD in tako presegli svoje fantazijske televizijske like ter v resničnem svetu pop glasbe doživeli uspeh, ki je presegel vsa pričakovanja. Tudi v Sloveniji. Prvi trije singli Rebelde, Solo Quedate En Silencio in Salvame so se uvrstili na sam vrh mehiških lestvic. Album Rebelde je nato osvojil najprej portugalsko, nato brazilsko ter na koncu še ameriško tržišče z več kot 1.500.000 prodanimi izvodi. V juliju 2005 je izšel DVD/CD Tour Generación RBD en Vivo, ki vključuje tudi njihovo razprodano turnejo v Mehiki. Samo v prestolnici Mehike je zasedba razprodala šest koncertov. Danes je album Rebelde prodan že v več kot dva milijona izvodih po vsem svetu. Leta 2005 mu je sledil še album Nuestro amor, leta 2006Celestial in nato Rebels, ki je tudi prvi album skupine v angleškem jeziku. Novembra 2007 je izšel njihov peti studijski album Empezar desde cero, marca 2009 pa je skupina izdala šesti in hkrati zadnji album z naslovom Para Olvidarte De Mí.

Štirje razprodani koncerti v Hali Tivoli Peterica brez Maite, ki je z Williamom Levyjem takrat že snemala uspešnicoAngeli brez kril (Cuidado con el ángel), je Slovenijo obiskala septembra leta 2008. V dveh dneh so nastopili na kar treh razprodanih koncertih v Hali Tivoli. Pred hotelom Lev, v katerem je bila skupina nastanjena, se je kot jara kača vila dolga vrsta gorečih oboževalk, ki so po več ur ’taborile’, da bi spoznale svoje idole. Dulce in Poncho, ki sta v Sloveniji prišla prva, sta si uspela ogledati Piran in Bled, sprejel pa ju je tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Na potepanju po ljubljanskih ulicah je zvezdnika ujela tudi naša kamera, tam pa niso manjkale niti oboževalke.

icon-expand Skupina RBD, brez Maite, pred koncertom v Hali Tivoli 16. decembra 2008. FOTO: Miro Majcen

Skupina se je nato čez tri mesece znova vrnila, in sicer v predbožičnem in prednovoletnem času s poslovilno turnejo. 16. decembra so zadnjič stali na slovenskem odru, spet brez Maite, ki je bila še vedno zaposlena s snemanjem. Skupina RBD je zadnji koncert imela v Madridu 21. decembra 2008 in to je bil hkrati tudi najbolj žalosten dan za njihove oboževalce – vedeli so, da se s tem zaključuje pomembno obdobje njihovega odraščanja. Njihovi oboževalci po vsem svetu so vse od takrat in do danes upali, da se bo šesterica opogumila in znova stopila na koncertne odre, in želja se jim je na nek način izpolnila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Šesterica – pardon, tokratčetverica – je pred dnevi v svet po več kot desetletju poslala povsem novo pesem Siempre he estado aquí (Vedno sem bil tu).Pri snovanju nove pesmi se nista pridružila dva člana, in sicer Dulce María in Alfonso Herrera.Dulce je v zadnjih tednih nosečnosti in se bo po rojstvu hčerke posvetila družini, Poncho pa se je že po razpadu skupine odločil, da za vedno zapre vrata glasbenega sveta, in se 100-odstotno posveča igralski karieri, v kateri briljira. Anahi, Maite Perroni, Christian Chávez in Christopher Von Uckermann tako pišejo novo zgodbo. Novi singel je tudi uvod v poseben virtualni dogodek Ser o Parecer(ime je dobil po eni od njihovih uspešnic, op. a.), ki se bo zgodil dan po božiču, 26. decembra. Na njem se bodo tako štirje od šestih članov legendarne mehiške zasedbe znova združili na istem odru. Gorski zdravnik zaznamoval vroče poletne večere

icon-expand Hans Sigl nas je v seriji Gorski zdravnik popeljal na čudovito gorsko pustolovščino. FOTO: POP TV

Vroče poletne večere smo si lahko vsak dan med tednom leta 2016 hladili v Alpah – v družbi Gorskega zdravnika. Nemško-avstrijski nanizanki je priljubljenost pri nas iz epizode v epizodo naraščala, nič čudnega, saj lahko v vsakem nadaljevanju zgodbe občudujemo čudovito naravo, adrenalin in malce romantike.

icon-expand Hansa je prišla pozdravit večtisočglava množica. FOTO: Miro Majcen

V seriji spremljamo dogodivščine tirolskega zdravnika, dr. Martina Gruberja, čigar haljo je leta 2008 prvič oblekel simpatični in šarmantni igralec Hans Sigl. Takrat je namreč začel snemati serijo, ki ima 13 sezon. In kako se zgodba začne? Ko se Martin po 15 letih vrne domov, spozna, da podeželje ni tako lagodno in mirno, kot se ga spominja. Soočiti se mora z nepričakovanim odkritjem, da ima enajstletno hčer. Zaradi spleta okoliščin se odloči, da bo prevzel ordinacijo ostarelega zdravnika dr. Melchingerja in skupaj z bratom Hansom pomagal pri reševanju tveganih nesreč v bližnjih gorah. Ker je bila serija pri gledalcih odlično sprejeta, je POP TV za vse ljubitelje serije Gorski zdravnikv Slovenijo povabil igralca Hansa Sigla, ki se je povabilu tudi odzval. V spremstvu svoje žene Suzanne je 16. marca pripotoval na brniško letališče, kjer ga je pričakala voditeljica Ota Širca Roš. Z letališča sta se z Oto odpeljala proti središču Ljubljane, kjer sta si ogledala znamenitosti. Na kratko se je poučil o zgodovini mesta, spraševal o glavnih dejavnostih v Sloveniji, naših glasbenih skupinah. Kmalu so ga opazile prve oboževalke, s katerimi je z veseljem posnel prve selfije.

Na organiziranem druženju z zvezdnikom pred nakupovalnim središčem Mercator Šiška v Ljubljani se je zbralo okoli 5000 ljudi, igralec pa je več kot uro delil podpise in se z njimi fotografiral. Hans Sigl je z obiskom osvojil srca tisočih slovenskih oboževalcev, nato pa je naslednji dan osvojil še Šmarno goro, kjer je podelil še zadnje avtograme. Spontano in neprecenljivo srečanje z zvezdnikom, ki se ga bodo mnogi spominjali še dolgo. Argentinska uspešnica Jaz sem Luna pri nas sprožila fenomen kotalk

icon-expand Fenomenu Jaz sem Luna se nismo izognili niti pri nas. FOTO: POP TV

Če so najstniki nekoč noreli za skupinoBepop in kasneje za mehiško senzacijoRBD (Rebelde), so aprila 2018 na svoj račun prišli otroci od petega leta dalje. Argentinska uspešnica Soy Luna (Jaz sem Luna),ki ste jo lahko spremljali na POP TV, je postala svetovni fenomen, ki se mu nismo izognili niti Slovenci. Kotalke so postale modni hit, na rokah deklet pa so se vrstile barvne zapestnice. Zvezdniki TV-serije Jaz sem Lunaso se mudili pri nas in v Stožicah uprizorilinepozabni plesno-glasbeni spektakel na kotalkah, v dvorani pa so bili tokrat seveda najglasnejši mladi v spremstvu staršev ali sorodnikov, ki so ob pogledu na svoje idole poskrbeli za glasne evforične vzklike.

icon-expand Zvezdniki TV-serije Jaz sem Luna so aprila 2018 uprizorili plesno-glasbeni spektakel na kotalkah. FOTO: Miro Majcen

Zvezdniki TV-uspešnice so se v okviru koncertne turnejeSoy Luna Live ustavili tudi pri nas. Glavni igralki mladinske serijeKarol Sevilla (v seriji igra Luno) so se na odru pridružili še ostali igralski in pevski kolegi Ruggero Pasquarelli (Matteo), Valentina Zenere, Michael Ronda, Carolina Kopelioff, Katja Martinez, Malena Ratner, Chiara Parravicini, Jorge Lopez, Ana Jara, Lionel Ferro inGaston Vietto.Na obisk Slovenije so se dobro pripravili, saj so se naučili tudi nekaj slovenskih besed. Občinstvo so nagovorili v slovenščini: "Kako ste, Ljubljana?", med koncertom pa smo lahko v slovenščini večkrat slišali besedo 'hvala' in tudi 'ljubim te'. Nekaj srečnic in srečnežev pa je svoje idole spoznalo v zaodrju.

icon-expand Srečanje z zvezdniki TV-uspešnice Jaz sem Luna (Soy Luna). FOTO: Miro Majcen

Zvezdniki argentinske uspešnice Jaz sem Luna (Soy Luna) so slovensko prestolnico obiskali že dan pred velikim koncertom. Glavna igralca serije Karol Sevilla in Ruggero Pasquarelli sta nam zaupala, da sta si med potepanjem po Ljubljani uspela ogledati grad. Čeprav je bil njihov postanek v prestolnici kratek, je bil za mnoge nepozaben. Uspešnica Moja boš v Slovenijo pripeljala lepega Kemala

icon-expand Uspešnica Moja boš je obnorela svet, tudi Slovence in Slovenke. FOTO: POP TV

Moja bošse bo pri nas v zgodovino vpisala kot turška serija, ki je izpodrinila mehiške telenovele in gledalce pretresla z žalostnim in nepravičnim koncem. Uspešnico, ki je obnorela svet in se ponaša z mednarodno nagrado emmy, odlikujeta napeta in izjemna dramaturgija ter neskončen niz zapletov. V glavnih vlogah ljubezenskega para blestita turška zvezdnika Neslihan Atagülin Burak Özçivit, ki sta se z ljubezensko zgodbo Nihan in Kemala v srca gledalcev zapisala za vedno. Izjemna gledanost serije je sprožila pravo evforijo pri gledalkah, ki se jim je pred dvema letoma uresničila želja.

icon-expand Burak Özçivit je bil očaran nad lepotami Slovenije. FOTO: Miro Majcen

Eden najbolj priljubljenih turških igralcev Burak Özçivit, ki ga je vloga postavnega in romantičnega Kemala v seriji Moja bošizstrelila med zvezde, je obiskal Slovenijo. Ta je na letališče prispel 28. maja 2018 v poznih urah, nato pa si pred spanjem privoščil še večerni sprehod po Ljubljani, nekaterim srečnicam in srečnežem pa se je z njim uspelo tudi fotografirati. Naslednji dan nam je v intervjuju zaupal, da je očaran nad slovenskimi lepotami. Zvezdnik serije Moja boš je v kratkem obisku osvojil Slovenijo. Po Celju in Mariboru je Burak razveselil še oboževalce v prestolnici.V ljubljanskem nakupovalnem središču CityPark se je zbrala večtisočglava množica, najbolj vnete oboževalke so tja prišle že tri ure prej, da so si izborile mesto tik ob ograji.

Delil je avtograme, se sprehajal med oboževalci, nasmejan delal selfije in nasploh je bilo čutiti, da je obisk ogromno pomenil ne le oboževalkam, ampak tudi njemu. "Vedel sem, da je Moja boš tu priljubljena, pričakoval sem odziv, ampak niti približno takšnega, kot sem ga doživel," nam je zaupal. "Vsi rečejo, da nikoli ne bodo pozabili obiska. Ampak jaz res nočem pozabiti in si zelo želim znova priti v Slovenijo," je vidno navdušen nad toplim sprejemom ob slovesu dejal Burak.