Informativne oddaje, ki jih je skozi leta ponudil POP TV

Oddaja Trenja je svojo televizijsko pot pričela 14. novembra 2002. Kar 256 četrtkov je ponujala vročo studijsko razpravo, ki je bila nemalokrat tema pogovorov ob petkovi jutranji kavi. Skozi vse sezone je dosegala odlične rezultate gledanosti in bila pogosto tudi najbolj gledana vsebina dneva. Trenja so nanizala kar sedem sezon in se z zaslonov poslovila 18. junija 2009.

Ob 25. obletnici naše televizijske hiše je tako nemogoče zaobiti oddaje Trenja, Epilog in Preverjeno ter rubrike Fokus ter Inšpektor. Vsaka od njih se je v svojem obdobju, ki za nekatere še traja, na svoj način spoprijemala z aktualnimi temami in jih z ekipo vrhunskih novinarjev raziskovala še bolj poglobljeno, pa naj bo to na terenu ali v studiu, med številnimi gosti in sogovorniki.

Voditelj in glavni urednik Uroš Slak je v poldrugo uro dolgi oddaji spretno krmaril med gosti v studiu, ti pa so zastopali različna področja. Za pogovorno oddaja o aktualni problematiki tistega časa, je stala ekipa vodilnih novinark, ki so pripravljale prispevke. To so bile Petra Kerčmar, Erika Žnidaršič, Alenka Marovt , pomočniki urednika, redaktorji in raziskovalni novinarji pa so skrbeli, da je oddaja ohranjala izjemno zanimanje gledalcev. Tematike, ki so se dotikale politike, gospodarstva, sociale, pa tudi na prvi pogled lahkotnejših tem, celo estrade, so zaposlovale veliko ekipo sodelavcev, ki so se vsak teden podajali v nov izziv. Takšni so bili predvsem ob trenutkih, ko je oddaja potekal v živo s terena, kot na primer iz Vatikana ob smrti papeža Janeza Pavla II. ter ob uničujočih poplavah v Železnikih.

Oddaja Preverjeno se je gledalcem prvič predstavila 4. septembra 2001. Več kot 900 oddaj jo je pripeljalo do 20. sezone, ki jo trenutno spremljamo. Je informativna oddaja daljšega formata, ki jo sestavljajo prispevki z različnih področij, običajno so ti kar štirje, vsak od njih pa je dolg približno štiri minute. Ustvarjalci pa so gledalcem v preteklih letih ponudili tudi nekaj enournih oddaj, to je bila tista ob 27. obletnici nesreče letala na Korziki, pa oddaji o ekološko pridelani hrani in javnih naročilih ter šolskem sistemu na Finskem.

Ustvarjalci oddaje so vsakič gledalcem pred zasloni zastavili tudi vprašanje, pri katerem so se lahko ti glede določene teme opredelili, televoting pa je prinašal tudi sredstva, ki so bila kasneje namenjena prizadetim v naravnih katastrofah, socialno ogroženim družinam ali mladoletnim žrtvam nasilja.

Novinarsko ekipo trenutno sestavljajo Darja Tibaot Ciringer, Adi Omerović, Brigita Potočnik, Irena Pan in Anamarija Krese , ter nepogrešljiva urednica in voditeljica Alenka Arko , ki je o tem, kako je sooblikovati oddajo, ki bo že drugo leto praznovala 20. obletnico obstoja, povedala: ''Ustvarjati takšno oddajo je velik privilegij, ker se tega zavedamo, se še bolj trudimo, da gledalcem ponudimo res dober in gledljiv program.''

Četrtke večere je od 20. marca 2014 zapolnjevala informativna oddaja Epilog. Ta je z voditeljico Majo Sodja na čelu prinašala svež format, stare in večne ter aktualne in ekskluzivne zgodbe. Oddaja se je dotikala političnih, raziskovalnih, gospodarskih, družbenih, tudi tehnološke tem. Gledalci so lahko spremljali tako studijska soočenja, raziskovalne prispevke kot osebne pogovore, v studiu in na terenu. Kot je razkril že naslov oddaje, se je rdeča nit pletla skozi iskanje zaključka. Za dinamiko in pridobivanje kvalitetnih informacij so ob Maji skrbeli še Suzana Lovec kot urednica, Jure Bračko, Denis Oštir in Alenka Marovt , ekipo pa sta v drugi sezoni okrepili tudi novinarki Eva Kobe in Maja Roš .

Do zadnjega Epiloga, ki je bil na sporedu ob koncu decembra 2015, je oddajo odlikovalo prvovrstno raziskovalno novinarstvo, celovita obravnava tematik in trdo delo ekipe. V zelo kratkem času je Epilog postal sinonim za iskanje ozadij, vzrokov, odkrivanja, soočenja in tudi za zgodbe s pozitivnimi zaključki, zato je konec novembra 2014 prejel tudi nagrado Čuvaj/Watchdog za izjemne novinarske dosežke.

Poglobljeni konci tedna z Inšpektorjem in Fokusom

Oddajo 24UR sta leta 2015 oziroma 2016 oplemenitili rubriki Inšpektor in Fokus, v katerih sta ekipi raziskovalnih novinarjev ob koncih tedna poskrbeli za osvetljevanje aktualnih tem s še bolj poglobljenega zornega kota. Urednikovanje obeh je v začetku leta 2016 prevzela Suzana Lovec.

Inšpektor je postal del dnevnoinformativne oddaje 25. julija 2015. Novinarji so se ob tem dotaknili tematik, ki so gledalce poleti najbolj zanimale. Rubriko je od drugih razlikoval pristop, ki ga je odlikovalo preverjanje dejstev za še bolj poglobljeno raziskovanje. Sodelujoči novinarji so se pri raziskovanju določene teme prelevili v neke vrste inšpektorje, pri tem pa so za gledalce preverjali, kaj dobijo za svoj denar in kako neoporečni so izdelki ter kako kakovostne storitve, ki jih plačujejo. Podali pa so se tudi na lov za resnico glede ostalih aktualnih tem, o katerih se gledalci pred televizijskimi zasloni vsakodnevno sprašujejo.

Rubrika Fokus se je uspešni sobotni rubriki Inšpektor pridružila 7. februarja 2016 in zasedla nedeljski termin. Pripravlja jo izkušena novinarska ekipa, ki je že v začetku predvajanja obljubila, da ne bo odgovora, ki ga ne bi dobili, ne vprašanja, ki ga ne bi upali zastaviti. Fokus pogosto posega na področja, ki se jih nekateri izogibajo, drugi bojijo, tretji zaradi njih trpijo. V rubriki so mesto našli poglobljeni prispevki o zelo različnih temah, raziskovalno novinarstvo, intervjuji pa tudi feljtoni ter dobre zgodbe. 24UR Fokus je tako postala dodana vrednost najbolj gledani informativni oddaji v državi, ki jo s svojim znanjem, izkušnjami, predanostjo in raziskovalnimi žilicami ustvarja novinarska ekipa, gledalcem pa tako ponuja sveže, aktualne, kredibilne novice.