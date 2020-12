Izvajalci, ki jih je glasbenemu svetu predstavil POP TV

Oddaja Slovenija ima talent je v sedmih sezonah, ki so se zvrstile od leta 2010 naprej, tlakovala pot raznovrstnim nadarjenim posameznikom in skupinam, vsi pa so imeli skupno željo – navdušiti zahtevno slovensko občinstvo in stroge žirante. Dobrodošla raznolikost sodelujočih in njihovih vrlin, ki je krasila vsako od oddaj, je ob nedeljskih večerih vnašala veselje v domove Slovencev. Ob tem pa so bili deležni tudi mnogih pevskih nastopov, ob katerih je zastal dih.

Peter Poles, ki je v vlogi voditelja uspeha željne talente in njihovo rast spremljal od prve oddaje naprej, se spominja, da je imela oddaja že od svojih začetkov za Slovence poseben pomen: "To je bil res en tak super projekt, se mi zdi, da je takrat vsa Slovenija oživela, dvignil se je nacionalni ponos, vsi po vrsti kar nismo mogli verjeti, koliko talentiranih ljudi imamo pri nas."Že prva sezona je gledalcem ponudila obilo smeha in zabave, talente pa spodbudila, da se opogumijo in prijavijo. Projekt je s tem postajal vedno večji, talenti drznejši in oddaja posledično nepogrešljiv del sproščenih večerov pred televizijskimi sprejemniki. S sovoditeljem Vidom Valičem sta bila priča številnim točkam, ki so iskalce uspeha ponesle naprej in jim odprle vrata v glasbeno industrijo: "Ogromno je talentov, ki so se najprej pokazali pri nas in so sedaj zelo uspešni pri tem, kar počnejo, in je to postal njihov poklic. Oni so danes to, kar so si takrat pri talentih zastavili."Pri tem se spominja tudi občutkov ob nabito polni dvorani Tivoli, ki je junija 2010 gostila prvi finale. V naelektrenem vzdušju je slavila takrat 7-letna Lina Kuduzović, spektakel pa je napovedal, da se Sloveniji obeta še nekaj odličnih sezon, na zaključku katerih pa so se zmage največkrat razveselili prav glasbeniki oziroma pevci.

Tesen dvoboj Maje Keuc in Line Kuduzović, navdušil Benjamin Dolić

Prva sezona šova Slovenija ima talent je nanizala kar tri pevce, ki so kasneje prepričali tudi tuje občinstvo. 6. junija 2010 sta na finalnem odru stali pevki Maja Keucin Lina Kuduzović. Čeprav je zmagala slednja, se je Majina pot po odrskem debiju začela strmo vzpenjati. Že leto kasneje je s prepričljivim nastopom Slovenijo ponosno predstavljala na izboru za Pesem Evrovizije v nemškem Düsseldorfu. V drugem polfinalu se je uvrstila na tretje mesto in se tako kvalificirala v finalni izbor, kjer je s skladbo No one zasedla končno 13. mesto. 28-letnico, ki ustvarja pod imenom Amaya, je po študiju na akademiji v Rotterdamu pot zanesla na Švedsko, kjer ustvarja, v Slovenijo pa se, na srečo številnih oboževalcev, pogosto vrača.