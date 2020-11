Jure Tepina: Smisel novinarjev je, da izboljšujemo družbo, svet okoli sebe

Sklop intervjujev 24UR: Zgodbe iz zakulisja se bliža koncu in pred nami sta le še dva ključna obraza, ki ju moramo predstaviti. Tokrat je na vrsti Jure Tepina, odgovorni urednik spletnega portala 24ur.com in novinar oddaje 24UR. Čeprav nosi laskavi naziv, pravi, da je v prvi vrsti novinar, da je vesel, ko lahko poroča o temah, ki ga zanimajo, in temah, ki v njem vzbudijo adrenalin. Kako jadra med delom novinarja in delom urednika, je povedal sam, a zdi se, da mu to uspeva zelo dobro.

"Moje ime je Jure Tepina in sem odgovorni urednik portala 24ur.com," začne svojo predstavitevJure, ki sicer pravi, da je po srcu novinar in da to tudi ostaja. Ko je iz izključno televizijskega novinarskega dela stopil v čevlje urednika najbolj branega portala v Sloveniji, to zanj ni bilo lahko, pove. "Kar težko mi je bilo stopiti bolj v ozadje," je iskren in doda, da še vedno ohranja stik z novinarskim delom, saj se delu na televiziji ni popolnoma odrekel: "Lahko sem si zadržal nekaj 'frontmanovstva' oziroma dela v ospredju. Najprej sem novinar in šele potem urednik. Ker to ni delo – to si ali nisi. Sam se smatram za novinarja, ker še vedno zelo rad delam zgodbe."Jure, ki redno pokriva obrambne teme, izredne novice, teroristične napade in konfliktne situacije po vsem svetu, pove, da so to njegove najljubše teme: "To so zgodbe, ki dvignejo adrenalin, in ko se zgodijo, vsi letimo po uredništvu in prav vsi si takrat želimo na teren." 'Lepo je gledati, kako blestijo brez tebe.' A tudi ljubezni do urednikovanja ne skriva. Kot največji dosežek svojega primarnega dela si šteje, da svojim novinarjem na spletu popolnoma zaupa. "Delo, ki je v ozadju, pa je vodenje precej velike ekipe izjemnih novinarjev. Pravzaprav z njimi ni veliko dela in prav zaradi njih imam privilegij, da lahko še vedno opravljam veliko novinarskega dela. Ekipi 24ur.com popolnoma zaupam, da se zna tudi brez mene odločiti pravilno in se skoraj v vsakem trenutku tako tudi odločajo. Moja vloga trenutno je, da ekipi omogočim nemoteno delo, da jim zagotovim pogoje in pravilne usmeritve, jim znam svetovati takrat, ko je to treba, in se umakniti v ozadje, ko jih je treba pustiti delati, ker delajo res izjemno."

icon-expand Jure Tepina FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

Pravi, da mu je kot novinarju v medijski hiši Pro Plus že od samega začetka sodelovanja (tu je zaposlen že 10 let, op. a.) všeč, da ima pri svojem delu proste roke. Da je lahko kreativen in da se lahko prepusti svojim prvinskim, novinarskim instinktom. "Moje delo je sicer zelo ambivalentno: na eni strani sem še vedno na televiziji, na drugi strani pa imam svetovalno delo v ozadju. Všeč mi je, da imam pri svojem delu proste roke. Pa ne samo jaz, vsi mi. Standardi, normativi in usmeritve so jasne. In tudi v ekipi 24ur.com poskušam doseči, da bi bile te usmeritve zelo jasno izražene. In kar zadeva moje uredniško delo – najbolj mi je všeč, ker lahko delam s to ekipo. Res jih je lepo opazovati, kako delajo brez mene. Lepo jih je opazovati, saj so kot dobro naoljen stroj. Lepo jih je gledati, kako blestijo brez tebe." Ne le novinar in urednik, tudi mentor svoji ekipi Ker je v svojih 25 letih novinarske kariere nabral kar nekaj izkušenj tako s področja športa, notranje politike, zunanje politike in obrambnih tem, je bil pred leti prav Jure najboljša izbira za takrat novega urednika portala 24ur.com. Prepotoval je svet, se na najrazličnejših novinarskih terenih družil tako z berači kot kralji, se iz oči v oči srečal s težaškim vojaškim delom in se le nekaj ur po terorističnih napadih v živo oglašal s kraja zločina ter na primer leta 2016 stopal po poteh beguncev, ki so iz Bližnjega vzhoda prihajali v Evropo, kjer so iskali svoje mesto pod soncem. Velja, da je dober urednik tisti, ki je prehodil kar nekaj kilometrov v novinarskih čevljih. Kar za Jureta še kako drži. V vseh svojih letih novinarske kariere se je srečal z bedo in bliščem ter vase vpijal znanje in se kot novinar krepil. Prav zato je Jure kot urednik portala tudi tisti, ki svojo ekipo usmerja, ji pomaga pri težkih odločitvah. Je tisti, s katerim se ekipa posvetuje ob moralnih zadržkih in vprašanjih, ko se morajo novinarji odločiti, da bodo stopili v ospredje, in razkriti dejstva določene zgodbe, s prstom pokazati na krivce. To so trenutki, ko je za novinarje izjemno pomembno, da vedo, da jim urednik krije hrbet. "Stanje slovenskega novinarstva je zelo slabo. A v vojno greš vedno z vojsko, ki jo imaš, in ne s tisto, ki bi jo rad imel, ampak ko ti s svojo ekipo dosežeš, da si na vrhu branosti ali ko prvi objaviš neko pomembno zgodbo, je zadovoljstvo ogromno. Tega se ne da opisati. Vsem nam največ pomeni, ko objavimo neko zgodbo, zaradi katere se nekaj premakne, se nekaj spremeni. Takrat veš, da delaš dobro."

icon-expand Jure Tepina FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

O tem, da kot urednik deluje tudi kot mentor, pa pove, da vsakemu novemu članu ekipe položi na srce, da mu je na voljo za vsa vprašanja in da so vrata njegove pisarne vedno odprta. "Mlade predvsem zanima, kako je novinarstvo videti v praksi. Čeprav je mantra, da je novinarstvo način življenja in ne poklic, že zlajnana, je to res. Novinarstvo je eden tistih poklicev, ki ti ogromno da in ti tudi ogromno vzame. Novinarstvo lahko na tvojem zdravju, na tvojem zasebnem življenju in še na marsičem drugem pusti zelo globoke rane. Zelo globoke posledice. Ker če si novinar, to ne more biti drugače. Smisel novinarjev je, da izboljšujemo družbo, svet okoli sebe. To je naš edini namen. In veliko lastnosti, ki ti pomenijo, da boš v novinarstvu uspel, ti hkrati na drugih delih življenja marsikje marsikaj tudi vzamejo." A vseeno pravi, da se je za zgodbe vredno boriti. Tisti, ki čuti, da je pravi novinar, bo naredil vse, da zgodbi pride do dna. Zato Jure vsem mladim članom svoje ekipe in tistim, ki si želijo postati novinarji, svetuje: "Nikoli se ne smeš predati, vedno se moraš boriti za svoj prav in hkrati se moraš zavedati svojih omejitev. Se pravi, ena zdrava mera med zvedavostjo, predrznostjo in ponižnostjo. Pravzaprav ti lahko uspeh v novinarstvu garantira samo to, da si to, kar v resnici si." Miselni preskok na digitalno razmišljanje o pripovedovanju zgodbe Jure je kot aktivni član dveh ekip, tako spletne kot televizijske, zelo ponosen, da se je v uredništvu v zadnjih letih naredil miselni preskok k 'digitalnemu načinu razmišljanja', da se je ustvarilo sodelovanje dveh ekip. Namreč v uredništvu se trudijo, da bi bilo sodelovanje med spletom in televizijo kar se da tekoče in sinhrono. Zgodbe nastajajo v dogovarjanju spletnih in televizijskih novinarjev. Ena platforma je podpora drugi in obratno. Jure pravi, da so seveda zgodbe različne in da so nekatere bolj primerne za televizijo, druge za radio in tretje za splet. "Najpomembneje pa je, da je še vedno zgodba tista, ki narekuje, katera platforma je najbolj primerna zanjo," pove Tepina in doda, "že pred mano se je začel preskok v sinergijah med internetom in televizijo. Imel sem srečo, da sem lahko postavil takšno ekipo, da je lahko prepričala tudi del ekipe na televiziji, koliko je to dobro za obe strani redakcije. To, da smo fizično skupaj v prostoru, je izjemno pomembno, saj se samo tako lahko zgodi pretok informacij, ki krožijo med novinarji. Izjemno pomembno je, da nam je v uredništvu uspelo doseči mentaliteto, da je zgodba tista, ki narekuje platformo. Mislim, da je to eden največjih uspehov v zadnjih treh letih, ki smo jih naredili v redakciji." Pove tudi, da je izjemno ponosen na televizijske kolege, ki so kljub dolgoletni televizijski karieri začeli razumeti tudi ta vidik dela: "Všeč mi je, ko jih vidim, da pridejo do internetnih kolegov in jim dajejo informacije. Dojeli so, da 'digital first' ni samo neka mantra v zraku, ampak je dejansko nekaj, kar njim pripomore k boljšemu poročanju. Tisti, ki so že desetletja novinarji, se zavedajo, da je zgodba tista, ki je najpomembnejša." Za zaključek doda, da je izjemno vesel, da se vsa njegova ekipa, vsi njegovi sodelavci, tako televizijski kot spletni, zavedajo, da je poslanstvo novinarstva spreminjanje družbe na bolje. "Pri odmevni zgodbi ni pomembno, kdo je podpisan ali prikazan na zaslonu, pomembno je sporočilo."