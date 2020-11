Naša medijska hiša letos praznuje četrt stoletja. 15. decembra leta 1995 je bila na sporedu prva, le polurna oddaja. Obletnici v čast pripravljamo serijo prispevkov s pregledom vsakega leta, začenši z rojstnim letom. Že takrat je bilo na družabni sceni pestro, nastale so tudi številne glasbene skupine, ki so priljubljene še danes. Med njimi sta tudi Siddharta in Rok'n'Band.