Katja Jevšek: Med odmori je najbolj zabavno, škoda da se to ne snema

"Že 20 let hodim v službo z veseljem in kdorkoli me karkoli vpraša, mu povem, da imam sanjsko službo. Nikoli nisem slabe volje, tudi če sem, tega ne pokažem. Razveseljuje me, da lahko ljudi osrečim s soncem, pozimi s prvim snegom. Tisti dež, poplave in pozebe niso najboljše in mi takrat ni fajn," pove Katja Jevšek , ki letos praznuje 20. obletnico svoje kariere kot voditeljica vremenske napovedi v oddaji 24UR.

'Med odmori je najbolj zabavno, škoda da se to ne snema'

Katja je zagotovo eden bolj prepoznavnih obrazov naše televizije in prav vsak ve, da je to 'tista nasmejana plavolaska', ki tudi slabo vreme napove s kopico dobre volje. Kot je povedala, je njena služba zanjo sanjska. Pa ne le zaradi narave dela, tudi zaradi ekipe, s katero se imajo vedno lepo, pove. "Vsi ustvarjalci oddaje 24UR smo v istem prostoru. Mi imamo svoj kotiček, nasproti nas sedi POPIN, malo za nami so še voditelji. Za menoj je režija. Pa tu so še novinarji spletne strani 24ur.com in šefi seveda, tudi oni so z nami v tem prostoru."Doda, da ima med sodelavci veliko prijateljev, na katere se lahko zanese: "Kar nekaj je teh ljudi, ki me podpirajo, navdihujejo in razveseljujejo. Tu so seveda moji izbranci od Petre in Janija, do moje Bolhice in Otke, Polonce. Ja, nekaj jih pa je in še bi se našlo. O vsakem imam kaj lepega povedati."

Katja pove, da se v studiu najbolj zabava, ko sta na voditeljskih mestih JaniinPetra, s katerima se zelo dobro razume. "Nekih ekstremnih anekdot ni bilo, se jih niti ne spomnim, da bi kdaj šlo kaj narobe v oddaji v živo, recimo. Se pa veliko zanimivih stvari dogaja vmes, med odmori. Takrat je najbolj zabavno, sploh kadar sta Petra in Jani. Škoda, da se to ne snema."