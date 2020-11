Legende televizije POP TV, od katerih smo se poslovili

Matjaž Tanko se je ekipi oddaje 24UR pridružil leta 1998, oddajo pa je sprva vodil v paru z Natašo Pirc. Kasneje se mu je za voditeljsko mizo pridružila Tamara Vonta, novice pa je podajal tudi v tandemu s Petro Kerčmar. Legendarni novinar in televizijski voditelj, ki se je z več kot 40-letnim delom na malih ekranih zapisal v srca in spomin vseh nas, se je rodil 28. novembra 1945. Med svojo izjemno kariero je osvojil številna priznanja, ob zahvali za najvišjo od njih, Bratstvo resnice, ki jo je prejel le nekaj mesecev pred smrtjo, pa je dejal: "Vse je treba deliti v življenju, od solz do smeha, vzponov in padcev, porazov in zmag, deliti je treba tudi ljubezen in na koncu tudi življenje. In potem je vse lažje in rodi se novo upanje."