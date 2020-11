Nika Kunaver: Za kratek prispevek porabimo tudi do deset ur ali več dni

Novinarsko delo ni lahko, a za nekatere je prav to največji izziv. Ena takšnih je tudi Nika, ki pravi: "Pri svojem delu najbolj cenim, da tukaj ni rutine, in v resnici je prav to, da ni rutine, tudi najtežji del našega posla."

Nika Kunaver je novinarka oddaje 24UR in je del ekipe že od leta 2013. Na uredništvu je začela delati kot študentka, kaj kmalu pa se je tudi zaposlila. "Začela sem s pripravljanjem opoldanske oddaje, ki je zdaj nimamo več, potem večerne, zdaj pa sem že dobra štiri leta polnopravna članica osrednje informativne oddaje ob 19. uri zvečer," je za naš portal povedala nasmejana Nika in dodala, da jo delo izpopolnjuje ter da bi težko opisala, kako njen delavnik sploh poteka. "Vsak dan je popolnoma drugačen od prejšnjega in bi ga težko opisala v dveh stavkih."

Za nekajminutni prispevek celodnevno trdo delo

"Na začetku mojega novinarskega dela mi je starejša kolegica rekla, da je zelo težko razložiti nekomu, ki ne dela na televiziji, zakaj delo na televiziji zahteva tako veliko časa. Vsi vidijo tisti dve minuti, dve in pol, kar je največ našega dela, in to gre hitro mimo,"začne opis svojega dela Nika in doda, da se za pičlima dvema minutama prispevka lahko skriva kar deset ur, včasih tudi več dni trdega dela. Nika, ki sicer pokriva največ t. i. korupcijskih zgodb, kot jim pravi sama (te so zelo zapletene in včasih težko razumljive), se sama pri pripravi prispevka vedno potrudi, da je zadeva razumljiva, pa naj bo še tako kompleksna. "Izdelek je na koncu mogoče videti poenostavljen, ampak to, da ga jaz poenostavim in da ga bosta na koncu razumeli tudi moja mama in nona, zahteva veliko časa. Gledalcem, tudi moji mami in noni, tako ni treba porabiti deset ur, da bi to vsebino znali razbrati oziroma razumeti. In če gledalci, tudi moja mama in nona, razumejo, potem sem dobro opravila svoje delo."

Novinar si ali nisi: Prijatelji včasih težko razumejo, zakaj sem vedno dosegljiva

Nika sicer pravi, da zase ve, da ni novinarka, ki bi lahko pokrivala socialne teme, saj se je žalostne zgodbe ljudi preveč dotaknejo: "Takšne zgodbe bi nosila domov. Kot novinar moraš biti malo 'pritegnjen', če se smem tako izraziti, imeti moraš veliko jajc in trdo kožo, da opravljaš to delo. Ampak ja, seveda tudi sama službo nosim domov. To je v bistvu način življenja. Prijatelji me kdaj ne razumejo, zakaj moram biti vedno dosegljiva, biti vedno 'online'. Kot novinar moraš nenehno spremljati, kaj se dogaja, veliko moraš brati, poslušati tiskovne konference, če hočeš imeti ozadje čim več zgodb, da ti je potem, ko si v službi, lažje narediti prispevek. Ker če bi se vsakič lotil od začetka, bi odpovedal po nekaj mesecih."

A čeprav njeni prijatelji morda ne razumejo, zakaj je njeno delo takšno, kot je, je vesela, da ima vsaj v službi 'sotrpine', ki so ji enaki. "Lahko rečem, da je naša novinarska ekipa, ekipa oddaje 24UR, ena najboljših ekip v državi. Skupaj razmišljamo o temah, debatiramo. V uredništvu sedimo skupaj: za mano sedi Staša Lozar, pred mano Suzana Perman, ob meni Anže Božič. Res si pomagamo med seboj in skupaj smo močnejši."