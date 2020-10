Nina Vobič Arlič: Spomnim se, kako smo v živo gledali teroristični napad v New Yorku

"Kot dnevna urednica odločam o dogodkih, ki jih bomo uvrstili v oddajo 24ur ob sedmi uri vsak dan. Sicer se izmenjujemo še z dvema kolegoma. Ampak tisti dan, ko sem jaz urednica, odločam, kaj gre v oddajo. Seveda vse zjutraj predebatirmo s kolegi, z novinarji, se dobimo na redakcijskem sestanku vsako jutro ob 9:30 in potem se začne delo. Kolegi s terena se mi tudi oglašajo in mi sporočajo, kaj so uspeli dobiti in česa ne. Popoldne v službo pridejo voditelji, s katerimi ponovno pregledamo dnevno dogajanje. Voditelji so tisti, ki dokončajo napovedi prispevkov in med njimi naredijo prehode. Tako da je ta izdelek, ki ga vidimo ob sedmih zvečer, timsko delo in ravno to mi je najbolj všeč pri tem delu. Končni izdelek je rezultat celodnevnega dela ene celotne ekipe," je svoje delo opisala Nina Vobič Arlič in dodala, da najbolj zaživi ob izrednih novicah: "Takrat je zanimivo videti, v kako kratkem času smo sposobni se s terena javljati iz katerega koli konca Slovenije in poročati o pomembnih, izrednih dogodkih."

Nina, ki je na POP TV začela kot mlada novinarka, kasneje postala redaktorica in je zdaj dnevna urednica ve, kaj mladi novinarji potrebujejo. Popolnoma se strinja, da je najboljša pot do uspešnega urednikovanja ta, da se človek kali od samega začetka, torej, da je novinar najprej novinar, nato šele redaktor, urednik in tako naprej. In prav zaradi svoje poti je polna modrosti. Na vprašanje, kaj svetuje mladim novinarjem, ki se pridružijo ustaljeni ekipi, pove: "Vedno povem, da mora imeti pred očmi cilj, torej za koga sploh dela in zakaj pripravlja ta prispevek. Kdo je gledalec in kaj bo on imel od te vsebine, ki jo bo videl ob sedmih zvečer na ekranu." In prav v tem tudi sama išče navdih. »Vedno se vprašam, kaj pomembnega za življenja naših gledalcev sporočamo z našo oddajo. S svojim delom lahko vplivamo na življenja, ljudem dajemo pomembne informacije in mislim, da imajo gledalci veliko od gledanja naše oddaje,« ponosno pove Nina in doda: "Vodilo, ki pa me predvsem pri delu vodi, je, da nikoli nisi dovolj dober, da ne bi mogel biti boljši. Vedno je prostor za izboljšave."

Bridek spomin na tragične dogodke: 11. september, Železniki in migrantska kriza

Nina se zelo dobro spominja svojih začetkov kot redaktorica oddaje 24UR zvečer. Že kmalu na začetku svojega novega delovnega mesta se je morala soočiti z eno večjih tragedij, ki so zadele slovenska tla – s poplavami v Železnikih leta 2007."To so bile te res prve poplave v Sloveniji, sledile so potem še druge ujme, ampak takrat je bil to tak res prvi izreden dogodek. Prišli so amaterski posnetki, kako so se ulice spremenile v reke, kako so avtomobili po njih pluli kot vžigalice. Takrat smo se odločili, da smo naslednji dan imeli oddajo, prva takšna je bila, da je bila odvodena s terena,"se je spominjala Nina in dodala, da je tudi svetovni dogodki niso nič manj prizadeli kot domači. V spomin prikliče usodni 9. september 2001, ko se je svet ob terorističnem napadu na WTC v New Yorku ustavil. Vsi so obnemeli in se spraševali, kako se je lahko zgodilo kaj tako grozovitega. To je bil čas, ko teroristični napadi niso bili pogosti, zato so ljudje vsak po svoje iskali odgovore na eno skupno vprašanje: Kaj se dogaja?"11. september 2001 se je zgodil prav ob začetku mojega novinarskega dela na zunanji redakciji. Takrat smo v živo spremljali, kako se je drugo letalo zaletelo v dvojčka. Recimo to je bil eden bolj čustvenih dogodkov. Pa tudi recimo begunska kriza, ko so prihajali in so pred mejo za nekaj časa obtičali tudi otroci, ženske. Tisto je bilo tudi eden takšnih dogodkov, ki so se za vedno vtisnili v spomin."

'Ekipa oddaje 24UR diha kot celota'

Kot pravi pa je oddaja vseskozi tako uspešna in prodorna prav zaradi ekipe, zaradi ljudi, ki jih tekom naših intervjujev zdaj predstavljamo tudi na 24ur.com. Ekipa je tista, ki oddajo 24UR naredi in ekipa je tista, ki oddajo 24UR naredi posebno. "Ne glede na to, ali je nedelja, praznik in ne glede na to, koliko je ura, ob izrednih dogodkih vsi skočimo in smo pripravljeni na delo. V takšnih primerih se vidi, da dihamo kot celota," ponosno pove Nina in doda:"Všeč mi je, da vsi stremimo k istemu cilju, ki je: celovito in profesionalno poročanje o dnevnih dogodkih."