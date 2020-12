Od čistilke Fate do legendarnega Vesa: Kukulele

Le kdo se ne spomni priljubljene čistilke Fate in njenega znamenitega "kukulele'', legendarnega vratarja Vesa in poslovne direktorice Velepičke? To so le trije nepozabni televizijski liki, ki smo jih vzljubili v zadnjih 25 letih.

TV Dober Dan (1999) – ''Sam ne okol govort!''

icon-expand Liki iz uspešnice TV Dober dan še danes živijo v srcih gledalcev. FOTO: POP TV

Prva serija, ki je pustila močan pečat v našem medijskem prostoru, je bila televizijska uspešnica TV Dober dan. Serija prikazuje dogajanje na mali lokalni televiziji in med izrazite arhetipe v likih nastavi ogledalo takratnemu dogajanju v družbi. Ekipo, ki se vsak dan spopada z izzivi televizijske hiše, sestavljajo direktor John Smith (igra ga Damijan Perne), njegov pomočnik Podrepnik (Kondi Pižorn), energični direktor trženja Mercatori (Jernej Kuntner), novinar Samo (Primož Ekart) in njegova novinarska kolegica Ana (Tjaša Železnik), tajnica Ingrid (Alenka Kozolc), punkerski kamerman Izidor-Izi (Matjaž Javšnik), režiser Luka (Vito Rožej), natakarica Zofka (Barica Blenkuš), nadvse praktični lučkar Jože (Janez Cankar), neutrudna snažilka Fata (Lucija Ćirović) ter klošar Cojz in Suljo (Peter Musevski). Utečeni ekipi se je v peti in šesti sezoni pridružila dramska igralkaIva Babić (režiserka in scenaristka Amanda).

Priljubljeno slovensko serijo z 80 epizodami in petimi sezonami je režiral Vojko Anzeljc, scenarij pa so napisali Tomaž Grubar, Vojko Anzeljc, Miha Čelar inSašo Kolarič. Le kako bi lahko pozabili čistilko Fato in njen legendarni "kukulele", pa Franeta Mercatorija s svojim inovativnim pozdravom "Roka tako, roka tako!"in''Sam ne okol govort!" Celotna ekipa si takrat ni niti predstavljala, da bo serija tako dobro sprejeta pri gledalcih, saj so jo tudi kasnejše generacije odlično sprejele. Neponovljivi televizijski liki pa so za vedno zaznamovali slovensko televizijo. Pod eno streho (2002) - na kupu sama zvezdniška imena

icon-expand Leta 2002 smo dobili serijo Pod eno streho. FOTO: POP TV

Leta 2002 je na spored prišla slovenska televizijska nanizankaPod eno streho, ki je bila odraz realnega življenja in odnosov med ljudmi, s katerimi se srečujemo tudi sami. Življenjske zgodbe junakov nadaljevanke so tako resnične, kot je resnično naše življenje, zato se z njimi zlahka poistovetimo. Na režijski stolček sta sedla Muky Shuky - Shu (1. sezona) in Boštjan Vrhovec (2. do 4. sezona). Avtorja serije sta Urša Krišelj in scenarist Tomaž Grubar, ki se je podpisal tudi pod izjemno uspešen TV projekt TV Dober dan. Zanimiva je tudi 14-članska igralska zasedba, ki jo sestavljajo zveneča zvezdniška imena, in sicerLado Leskovar, Nina Ivanič, Zvezdana Mlakar, Pia Zemljič, Štefka Drolc, Jernej Kuntner, Rok Vihar, Zvone Hribar, Mojca Fatur in drugi.

Nadaljevanka prikazuje zgodbe družin, ki živijo v večstanovanjski mestni hiši in se soočajo z najrazličnejšimi težavami, kot so pomanjkanje denarja ali starševske ljubezni, problemi z odraščajočimi pubertetniki, skrivna ljubezenska razmerja, soočanje z brezposelnostjo, vse to pa je seveda začinjeno s smehom. Trafika (februar 2003) - Matjaž Javšnik kot 'faliran' študent Beno

icon-expand Situacijska komedija se odvija v zakotni trafiki. FOTO: POP TV

POP TV je 5. februarja 2003 začel predvajati novo humoristično nanizanko Trafika, v kateri igrajo Matjaž Javšnik (Beno), Sašo Rajakovič (Mič),Damir Leventič (Gustl) in Magdalena Kropiunig (Barbi).

icon-expand Matjaž Javšnik je navdušil v vlogi 'faliranega' študenta Bena. FOTO: POP TV

Situacijska komedija se odvija v osamljeni, zakotni trafiki, kjer nikoli ni več kot ene stranke in so zaradi tega kondomi edini artikel, ki je neprestano razprodan. Prodajalec Beno je 'faliran' študent, ki je v življenju izpustil vse priložnosti in pristal v trafiki, kjer mora vsak dan po telefonu poslušati navodila svojega šefa. Pri njem neprestano postopa njegov najboljši in hkrati edini prijatelj Mič, ki v sosednjem frizerskem salonu, kjer je vajenec, prav tako nima nobenega pametnega dela. Stalna stranka je tudi ata Gustl, ki vedno preseneča z nenavadnimi vprašanji. Čeprav je star kot zemlja, skozi svoja debela očala še vedno rad pogleda za mladimi dekleti. Naša mala klinika (september 2004) – Veso, Velepička, sestra Franja in en kup doktorjev

icon-expand Naša mala klinika še danes velja za veliko televizijsko uspešnico. FOTO: POP TV

Kdo se ne spomni legendarnega vratarja Vesa in poslovne direktorice Magde Velepič, ki se je je prijel vzdevek Velepička? In doktorjev Jarca, Krote, Muca, Vrabca in sestre Franje? Pa seveda nikoli ozdravelega pacienta Srečka Debevca? Vsi našteti junaki nas popeljejo v čas med letoma 2004 in 2007, ko smo na POP TV spremljali priljubljeno humoristično serijo Naša mala klinika. Serijo, ki velja za eno najbolj priljubljenih humorističnih serij pri nas, je pred več kot 15 leti slovenskemu občinstvu ponudil Branko Đurić - Đuro. Na kup je zbral nekatere najboljše slovenske igralce in igralke, ki so poskrbeli za številne zabavne pripetljaje, z domačega kavča pa so se vile salve smeha.

Druščino navihanih zdravnikov so prevzela velika imena slovenske igralske scene, med drugim Sebastian Cavazza, Janez Hočevar - Rifle, Janez Škof, Jurij Zrnec, Bojan Emeršič, Gojmir Lešnjak ... Sestro Franjo je upodobila edinstvena Alenka Tetičkovič, nikoli ozdravelega pacienta Srečka Debevca pa je igral Dario Varga. Rado Mulej se je vtisnil v spomin kot reševalec Mile,Tanja Ribičje blestela kot ukazovalna, hitro vzkipljiva in vzvišena poslovna direktorica Magda Velepič, Jernej Šugman pa je v Naši mali kliniki upodobil legendarno vlogo vratarja Vesa. Pravo merilo kakovosti se kaže še danes, saj je serija po šestnajstih letih še vedno živa in v lepem spominu. Lepo je biti sosed (september 2008) - Fredy Miler v vlogi poštarja

icon-expand Se še spomnite serije Lepo je biti sosed?

Lepo je biti sosed je slovenska igrana televizijska serija, v kateri so se v glavnih vlogah predstavili Alojz Svete, Vesna Pernarčič Žunić, Gorazd Žilavec in Maša Židanik Bjelobrk. Serija pripoveduje zgodbo o dveh sosedskih družinah, ki imata dobre medsebojne odnose. Eno od družin sestavljajo Beno, Žuža in Lidija, drugo družino pa Ivan, Silvika in Tibor. V seriji je vlogo poštarja dobil pevec Fredy Miler. Uigrani ekipi so se po prvi sezoni pridružili še Mario Dragojevič, Anja Drnovšek, Ana Dolinar Horvat, Maja Martina Merljak, Vojko Belšak in drugi.

Trdoglavci (september 2011) – v vlogi župnika eden in edini Jernej Šugman

icon-expand Pred devetimi leti je na spored prišla serija Trdoglavci.

Se še spomnite, o čem je tekla zgodba serije Trdoglavci, v kateri ni manjkal nitiJernej Šugman. V vasi Trdoglav ni nikoli dolgčas. V lase si neprestano skačeta župnik Ciril(Jernej Šugman) in komandir Policije Sviligoj Gojek, ki skrbi za red v vasi (Janez Škof). Prvi ima še težave s svojimi ovčicami, ki premalo hodijo v cerkev, drugi pa s svojima mladima pomočnikoma Mikijem (Matej Puc) in Jurčkom (Oskar Krajnc), ki ju pogosto zapre kar v arest. Gojku povzroča preglavice tudi žena Irma (Nataša Tič Ralijan), ki vodi Trdoglavško zadrugo in bi moža rada navadila jesti tofu. Po vasi z motorjem rad dirka poštar in gasilec obenem Slavc (Primož Pirnat). Poleg policijske postaje, cerkve in zadruge se veliko dogaja tudi v v gostiliPri krači, kjer je glavni že omenjeni godrnjavi oštir Boštja (Bojan Emeršič). Ta rad pogleda lepo natakarico Katko (Lidija Sušnik), a njo vsak teden zanima drugi fant. Da je v vasi red in mir ter da so njegovi žepi polni denarja, vestno skrbi župan Kozmijan Lopata (Lotos Šparovec). Poleg denarja so njegova slabost brhke tajnice, ki sicer ne znajo tipkati, znajo pa iti v nos župnikovi gospodinji Francki (Ivanka Mežan). Na terapiji (september 2011) – pet posameznikov, pet različnih primerov

icon-expand Na terapiji

Na terapiji je serija, ki gledalca na svojevrsten način popelje na vznemirljivo in fascinantno potovanje po svetu psihoterapije. V zgodbi spoznamo pet posameznikov, pet različnih primerov in življenjskih zgodb, ki se skozi dialog odvijajo, rešujejo in zapletajo hkrati. Terapevt Roman (Igor Samobor) ima tako vsak dan rezerviran za enega od svojih pacientov. Ob ponedeljkih je njegova pacientka Maša (Jana Zupančič), ob torkih Matej (Marko Mandić), ob sredah Zarja (Nika Manevski), ob četrtkih Dana (Maša Derganc) in Aleš (Dejan Spasič), ob petkih pa Roman sam obišče svojo terapevtko Emo (Silva Čušin). Vsaka epizodaNa terapiji traja 25 minut in temelji na dialogu med terapevtom in pacientom. Dogajanje spremljamo v ordinaciji, kjer zgovorno govorijo vsaka poteza igralcev, izraz na obrazu in pogled v očeh. Dogajanja zunaj ordinacije praktično ni. Terapijo spremljamo v skoraj realnem času in celotno dogajanje temelji na poglobljenem dialogu. Koncept serije je enostaven, a hkrati poglobljen in sodoben. Čista desetka (oktober 2012) – Branko Đurić Đuro zakuhal novo TV -mojstrovino

icon-expand Čista desetka FOTO: POP TV

Čista desetkaje šeena mojstrovina izpod 'peresa' genialnega Branka Đurića - Đura. V seriji spoznamo zanimive stanovalce in lastnico. Mama Slavica (Urška Vučak Markež) je največja šefica, popolnoma prepričana, da se svet vrti okrog nje. Najraje ima sina Slavka (Kristjan Gucek), takoj za njim pujsa Žarka in mladega ljubimca Mirka (Nenad Tokalić-Nešo). Pod isto streho živijo tudi zmedena blondinka Vesna (Ajda Smrekar), zaguljena Betka (Urška Bradaškja), dobrodušni Boris (Primož Pirnat), skrivnostni Rajko (Sandi Pavlin), gosposki Erik (Jure Henigman) in redkobesedni Scao Tan (Wu Hong Hai). Skupaj so zanimiva druščina, ki je povezana tako v dobrem kot slabem. Druga sezona serije Čista desetka je postregla s kar nekaj presenečenji. V hišo se je namreč vselila stara Slavičina prijateljica Verica, ki jo igra Mojca Funkl. Ta se je druščini na Čistilniški ulici 10 pridružila iz kljubovalnosti možu in zaradi krize srednjih let. Nova sostanovalka gre v nos vsem, najbolj pa Mirku. Mamin dan (2014) – mati, žena, prijateljica in poslovna ženska

icon-expand Mamin dan FOTO: POP TV

V glavnih vlogah so zaigrali priznani igralci, dobitniki številnih nagrad za presežke na področju igre: Janja Majzelj (mama Ela), Uroš Fürst (mož Miha) in Maruša Oblak (prijateljica Mimi). Serija pod taktirko režiserja Matevža Luzarja je osredotočena na Elo, mamo, ki za uspešno krmarjenje skozi zahtevno življenje – mati treh otrok, žena, prijateljica in poslovna ženska – nenehno prireja resnico in se tako poskuša izvleči iz različnih situacij. Laži so večinoma drobne, male in neškodljive, včasih pa prerastejo v večjo. Nova domača serija je nadgradnja izraelske uspešnice Mother's Day, scenarij zanjo pa je napisal priznani slovenski scenarist in režiser Nejc Gazvoda, avtor filmske uspešnice Izletin celovečernega filma Dvojina. Usodno vino (2015) – ljubezen med vinogradi

icon-expand Klemen Janežič in Inja Zalta kot Martin in Nina v seriji Usodno vino FOTO: POP TV

V romantični seriji Usodno vino spremljamo ljubezensko zgodbo vinarke Nine Dolinar (Inja Zalta) in zdravnika Martina Rozmana (Klemen Janežič). Ker prihajata iz različnih, med seboj sprtih vinogradniških družin Dolinar in Rozman, ju je na poti do sreče čakala marsikatera ovira.

Rozmani so poslovno zelo uspešni vinarji, Dolinarjevi pa odlični vinarji, a na robu stečaja. Ivan Dolinar je namreč prepričan, da je Martinov oče Stane Rozman kriv za smrt njegove žene, zato ljubezni med Nino in Martinom pod nobenim pogojem ne odobrava. A tukaj se napeta zgodba, polna ljubezni, skrivnosti in spletk, šele dobro začne. Poleg Inje in Klemena močno igralsko zasedbo sestavljajo še: Zvone Hribar, Tjaša Železnik, Gregor Gruden, Iztok Jereb, Judita Zidar, Darja Reichman, Aljaž Jovanović, Teja Glažar, Nina Ivanič, Janez Hočevar, Jan Bučar, Jernej Kuntner, Miha Rodman, Mojca Funkl, Saša Pavlin Stošić, Ludvik Bagari, Rok Matek, Nina Ivanišin, Aljaž Tepinain drugi. Z drugo sezono so se ekipi pridružili še Ana Ruter, Tomo Tomšič, Brane Grubarin Anja Drnovšek, Zvoneta Hribarja pa je v vlogi Ivana Dolinarja zamenjal Iztok Valič. Poleg primarijke Rebeke (igra jo Anja Drnovšek), ki ste jo spoznali na koncu druge sezone, je tretjo sezono popestril še en nov lik – poslovnež Erik Habjan, ki ga je zaigral igralec Domen Valič. Režijsko palico sta vihtela Nejc Levstik in Jaka Šuligoj. V drugi sezoni Usodnega vina sta se ekipi pridružila dva nova režiserja Slobodan Maksimovič inMarko Naberšnik. Takle mamo (september 2016) – trije pari v različnih generacijah

icon-expand Trije pari v različnih življenjskih obdobjih so poskrbeli za smejalne mišice. FOTO: POP TV

V slovenski humoristični seriji Takle mamospremljamo tri pare v različnih življenjskih obdobjih. Starejši par, Marija in Štefan Božič, ki ju igrata Marijana Brecelj in Andrej Nahtigal, upokojeni policist in vzgojiteljica, sta po svoje naveličana drug drugega, da se včasih skoraj pobijeta, a na koncu po navadi najdeta skupni jezik. Darja in Tomaž Kovač, ki ju igrataBernarda Oman inBranko Šturbej, sta par v srednjih letih, on bančnik, ona pa mama, ki pogreša sina, ki je šel od doma na študij v tujino. Oče se z razmerami dobro spopada, mama pa si rane zdravi z njegovo kreditno kartico in tako blaži srčne bolečine. Mlajši par, Niko Šefic in Matica Slaka, pa igrata Tina Potočnik in Blaž Setnikar. Oba sta ravno doštudirala, a se precej razlikujeta, ona je "popredalčkana" zdravnica pripravnica, ki se ji nasmiha kariera, on pa malce izgubljeni in zasanjani umetnik.

Poseben vzlet je seriji dal priljubljeni slovenski pevec Werner, ki je posnel naslovno pesem Takle mi mamo. Reka ljubezni (jeseni 2017) - romantična zgodba idilične Krke

icon-expand Reka ljubezni FOTO: Ksaver Šinkar

V serijiReka ljubezni, ki se dogaja v dolenjski vasi Krka, spremljamo ljubezensko zgodbo fotografinje Irene in mizarja Roka. Čeprav se vas na prvi pogled zdi idilična, se v njej skrivajo temačne skrivnosti. Mestna fotografinja Irena Rot (Lara Komar) se preseli na Krko. Rok Slak (Tadej Pišek), vaški mizar in ljubljenec, se zabava z veterinarjevo ženo Mojco Vesel (Nina Ivanič), njegov brat Blaž Slak (Voranc Boh) pa se bo poročil z Natašo Zupan (Anja Drnovšek). Vse je v polnem miru, saj vas obkrožajo čisti izviri in zelena reka. A nekdo začne podtikati požare in poganjati strah in trepet v kri in kosti vaščanov in gasilcev.

Pestro igralsko zasedbo sestavljajo tudi:Marijana Brecelj, Bernarda Oman, Branko Šturbej, Mojca Funkl, Blaž Valič, Ana Urbanc, Dora Petrej, Timon Šturbej, Blaž Setnikar, Vojko Belšak, Ludvik Bagari, Jožef Ropoša, Gregor Gruden, Marinka Štern, Teja Glažar in Renato Jenček, Sara Gorše, Ivo Ban, Domen Valič in drugi. Pod režijo so se podpisali Nejc Levstik, Jaka Šuligoj, Nikolaj VodušekinMarko Naberšnik. Najini mostovi (spomladi 2020) – cvetoča dolina mostov poligon za novo romantično zgodbo

icon-expand Maša Grošelj in Robert Korošec v serji Najini mostovi FOTO: POP TV

Nova ljubezenska zgodba v seriji Najini mostovi nas popelje v čudovito Vipavo. Mostovi med liki predstavljajo simbol povezovanja preteklosti s sedanjostjo, skrhanih družinskih vezi, prijateljskih zamer in že skoraj pozabljenih ljubezni. Režijo je tokrat prevzel Jaka Šuligoj. Po družinski tragediji, materini smrti, ki zaznamuje Kristjanovo (Robert Korošec) življenje in spodbudi sovraštvo starejšega brata Roberta Furlana (Rok Kunaver), Kristjan prekine stike z družino, prevzame materin priimek in zapusti rodno Vipavo ter se pridruži organizaciji Zdravniki brez meja.

Dogajanje zgodbe pravzaprav spodbudi vipavska splošna zdravnica Franja (Marijana Brecelj), ki s poslanim pismom poskrbi za Kristjanovo vrnitev v rodni kraj. Kot njegova nadomestna mati si vseskozi prizadeva, da Kristjan pozabi na stare zamere in odkrije dolgoletno skrivnost, ki ga lahko znova združi z ljubeznijo svojega življenja Moniko (Maša Grošelj). Maši, Robertu, Roku in Marijani se pridružuje močna igralska zasedba: Aleš Valič, Tina Gorenjak, Jernej Kuntner, Helena Peršuh, Anuša Kodelja, Anja Drnovšek, Saša Pavlin Stošić, Darja Reichman, Nina Ivanič, Matej Zemljič, Jure Kopušar in drugi. Napeto romantično zgodbo, ki bo iz epizode v epizodo postregla z zanimivim in pestrim dogajanjem, lahko spremljajte od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Če želite biti na tekočem z dogajanjem pred naslednjim delom,pobrskajte med epizodami Najinih mostov na VOYO, kjer si lahko ogledate že naslednji del nove slovenske originalne serije.

