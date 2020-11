Ota Širca Roš: Žur z Bradom in Angelino je bil kar malo nadrealističen

O čem govorim? Če navedem samo nekaj primerov: o zasebni zabavi, kamor je bila povabljena skupaj s snemalcem in na kateri se je družila z Angelino Jolie ter Bradom Pittom. O tem, kako ji je Kate Winslet napovedovala, ali bo rodila dečka ali deklico, in o tem, da je Amandi Seyfried med intervjujem predlagala, da se usedeta na tla, ker igralki ni bilo udobno. Ota je tip osebe, ki bi jo vsak, ki jo spozna, z veseljem povabil na kavo in jo poslušal ure in ure. Polna je zanimivih anekdot in prigod, zato se zdi, da bi lahko govorila celo večnost.

Ota je na POP TV prišla pred več kot 10 leti in je kaj kmalu 'padla' v delo pred kamero. "V bistvu se je začelo tako, da so mi rekli, da bo še kar nekaj časa trajalo, preden bom šla v eter, seveda pa je prišlo do nenadnih sprememb in so rekli 'Ota, boš ti štartala že kar v ponedeljek, a ne?'. In ta ponedeljek je prišel zelo hitro in z veliko pomoči takratnih sodelavcev, večina njih je še danes z mano, sem speljala. V veliko pomoč so mi bili Darja Zgonc, Petra Kerčmar, Edi Pucer in nenadomestljivi Matjaž Tanko ." Ob spominu na prvo oddajo, v kateri je nastopila, pa pove: "Videti sem bila kot srna v soju žarometov. Neprecenljivo. Brala sem tekst in nisem vedela, kaj berem, čeprav sem sama prej pripravila besedilo, in to je trajalo kar nekaj oddaj, potem pa sva se s kamero 'zbondali' in je bilo v redu."

"Sem Ota Širca Roš . Tista 'tablond' s POPIN-a. Na POP TV-ju sem že od leta 2008," je svojo predstavitev hudomušno začela voditeljica in že na začetku intervjuja dala vedeti, da bo ta pogovor vsekakor več kot zabaven. In je tudi bil. Ota je prava profesionalka, ko pride do dela, a je profesionalka tudi, ko pride do humorja. Z njo se smeji cela redakcija in delo z njo ni nikoli dolgočasno. Humor je njeno srednje ime in opisovanje preteklih izkušenj v sklopu njene POP TV kariere je nadvse zabavno. V 12 letih, odkar je voditeljica POPIN-a, se ji je pripetilo marsikaj. Z nami je delila spomine na zabavne intervjuje z največjimi zvezdniki Hollywooda in predvsem, kako je uspela priti na manjšo zabavo, na kateri je lahkotno klepetala s takratnima zakoncema Bradom Pittom in Angelino Jolie . "A veš, koliko ljudi lahko reče, kdaj je Brad Pitt tisto noč nehal piti. Zabava z njima je bila kar malo nadrealistična," se ob koncu opisovanja zabave z dvema najbolj opevanima imenoma filmske industrije pošali Ota. A začnimo na začetku, preden nas odpelje čar Hollywooda in bleščečih zabav.

Zgodbe Hollywooda: 'Ves čas intervjuja sem se spraševala, ali naj se sprostim in uživam ali naj me skrbi'

Ota pove, da je v sklopu svoje službe, ki jo ima po toliko letih še vedno izjemno rada, dobila priložnost spoznati nekatera največja filmska in glasbena imena. Kdo jo je najbolj navdušil? "Kaj pa vem, bilo jih je res veliko. Ampak, na primer, zelo simpatična je bila Amanda Seyfried, tudiKate Winsletne bom nikoli pozabila, pa Eddie Redmayne mi je ostal v spominu. Pa potem Brad in Angelina. Da o Placidu Domingu, ki me je popolnoma očaral in mi na koncu intervjuja tudi zapel, sploh ne govorim," pove Ota in na koncu skoraj da ne vzklikne: "PaIce-T, ampak okej, njega sem po nesreči na enem žuru srečala. Njega in njegovo Coco, totalni faci!"

Kate Winslet je na primer na intervjuju, ki je trajal samo pet minut in niti sekunde več, takrat noseči Oti napovedovala, ali bo rodila dečka ali deklico, in ugibala, v katerem tednu nosečnosti je. "Ko sem prišla na intervju, je najprej vzkliknila 'Oh my God, you're pregnant!' (O moj bog, noseča si!, op. a.) in se začela ukvarjati s tem. Skratka imeli sva ženski pogovor, v glavi pa sem imela le 'Okej, a naj se sprostim in uživam, ker to je neprecenljivo, ali naj zdaj razmišljam o tem, ali bom sploh dobila kakšno vprašanje za svoj intervju?' Zgodilo se je to, da sem uživala in dobila tudi odgovore na vprašanja za intervju in mi je bilo vrhunsko!"

Oto sta navdušila tudi Eddie Redmayne, za katerega pravi, da jo je presenetil, saj si ga je predstavljala popolnoma drugače. Medtem ko ji je odgovarjal na vprašanja, si je mislila le 'S teboj bi šla pa na kavo! Večkrat!'je povedala med opisovanjem zvezdnika, ki navdušuje v filmih o Magičnih živalih. Amande Seyfried pa se spominja kot izjemno sproščene in simpatične, ki je bila nad Otinim predlogom, da se med intervjujem usedeta na tla, navdušena:"Amanda Seyfried je rekla, da ji ni najbolj udobno, zato sem predlagala, da se lahko usedeva na tla in si narediva piknik. To željo je izrazila svojim producentom, ampak jim tega niso dovolili. Tako da v bistvu se zelo velikokrat izkaže, da te zvezde sploh niso takšne zvezde in dive, kot se jim pripisuje, ampak je to cela mašinerija okoli njih, ki jim stvari dovoli ali ne dovoli. Oni pač samo tam so in delajo, kar morajo delati, ter poskušajo biti zraven še prijazni, zabavni, sproščeni in vedno izumljati neke nove odgovore na ena in ista vprašanja."

Nenačrtovana srečanja: o energiji Angeline in Brada ter žuru z Ice-T-jem

Ota pa je dobila tudi čast, da se je skupaj s snemalcem, s katerim sta bila na berlinskem filmskem festivalu, udeležila zabave, na kateri sta bila tudi Brad Pitt in Angelina Jolie. Tja sta njo in snemalca povabila Branko Djurić in Tanja Ribič. "Na zabavi nas niti ni bilo veliko, zato sem dejansko prišla v dosti tesen stik z Bradom. Oba z Angelino sta me popolnoma šokirala, ker oddajata čisto drugačno energijo, kot to na primer predstavljajo v medijih,"je pripoved začela Ota in dodala: "Lahko sem videla, kako se Brad zabava in kako se Angelina malo manj zabava. Brad ima super smisel za humor, z njim pa ne bi šla na kavo, z njim bi šla z veseljem na kozarec vina. Angelina, ki se mi je od nekdaj zdela hladna in zoprna ženska, pa me je presenetila s svojo milino." Povedala je, da sta s snemalcem uživala, da pa nista ne fotografirala ne snemala, saj sta se strinjala, da to ne bi bilo higienično. "Zato sva se zmenila, da se lahko pokličeva kadarkoli, če nama kdo ne bo verjel, da se nama je to res zgodilo."

A Ota se ni zabavala le z Bradom in Angelino, čeprav to sploh ni bilo v planu. Zelo nenačrtovano se je v nekem klubu v Miamiju družila tudi z enim in edinim Ice-T-jem, ameriških igralcem in raperjem, ter njegovo Coco. "Medtem ko smo žurale z dekleti, sem gledala ljudi, kako plešejo, in sem se med sedenjem želela nasloniti. Prepričana sem bila namreč, da je za mano neka stena in naslonila sem se na prepoten hrbet, se z gnusom obrnila in vame je gledal Ice-T. Nisem se razjezila nanj, seveda, da ne. (smeh) Tudi on se ni razjezil name in se mi je celo začel opravičevati. No, ko je prišla Coco, sem se še enkrat obrnila in jima pojasnila, da prihajam iz majhne državice Slovenije ter da mi nihče ne bo verjel, da sem si hrbet drgnila z Ice-T-jem. Grozno sem se jima opravičevala, medtem ko sem ju prosila za fotografijo, a sta bila takoj za. Coco je slikala naju z Ice-T-jem. Potem pa je še ona mene prosila, če se lahko slikam z njima. Ne vem, zakaj. Zdelo se ji je smešno, meni pa je bilo v čast."

Gorski zdravnik v Ljubljani: Ota ni vedela, kdo je, polovica Slovenije pa ji je zavidala druženje z njim

Pisalo se je leto 2017 in Ota se je ravno dobro vrnila s prve porodniške. Nadrejeni so jo poklicali in jo vprašali, če bi 'nekemu Bergdoktorju' pokazala Ljubljano in z njim imela sproščen intervju. "Jaz nisem vedela, v kaj sem padla. Prišla sem s prve porodniške, rekli so, da pride ta Bergdoktor. Pa saj nekaj sem videla na televiziji, ampak kje sem pa jaz imela čas gledati televizijo. Ko so me klicali, sem rekla, da ja, seveda, zakaj pa ne. Če je iz Berga in če je doktor, mora že biti v redu," je spomin na pomlad 2017 hudomušno začela Ota in nadaljevala: "Nisem se zavedala njegove veličine. Zaradi njega mi je pregorel telefon, vsi so me klicali in me prosili, če jim lahko zrihtam … Pa saj ne vem več, kaj so želeli od mene, tako sem bila izgubljena. Klicale so me tete pa sestrične, prijateljice. Noro je bilo."