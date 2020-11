Priljubljene oddaje POP TV, ki so se zapisale v naša srca

Ob petindvajseti obletnici medijske hiše POP TV se z nasmehom na obrazu spominjamo tudi nepozabnih zabavnih oddaj, ki so nam lepšale večere. Program, ki nam je četrt stoletja nudil pestro paleto čustev in v naš vsakdanjik vnašal navdušujoče vsebine, je postal del vseh nas. Zaradi nekaterih oddaj smo se smejali, z drugimi jokali, pri nekaterih smo stiskali pesti, pri drugih poplesavali ob znanih ritmih. Prav nobena od teh pa nas ni pustila ravnodušnih.

Aprila 1997 je POP TVgledalcem ponudil zanimiv format večerne pogovorne oddaje, udoben naslonjač za široko mizo, ki je gostila znana imena slovenske estrade, pa je zasedel legendarni Jonas Žnidaršič. Oder novega šova Brez zavorso v začetku oddaje vsakič praviloma ogrele privlačne plesalke Mrhe d.o.o., ki so napovedovale prihod karizmatičnega voditelja. Jonas je med oddajo nanizal nekaj skečev, ki so še danes del popularne kulture.

Glasbeni gosti in odrska presenečenja so se v hitrem tempu vrstili drug za drugim, dinamični pogovor z gostom pa je ponudil obilo zanimivih informacij. Na zaslonih je oddaja, ki se je kasneje preimenovala v Brez zapor, vztrajala šest sezon in zapolnila kar 106 zabavnih večerov, poslovila se je januarja 2000. Kmalu za tem je Jonas zablestel v novi, resnejši voditeljski vlogi, kot nosilno ime svetovno znanega kviza Lepo je biti milijonar. Kviz je že po prvem predvajanju postal ena ljubših vsebin, ob katerih so se zabavale kar cele družine. Od marca 2000 se je nasproti Žnidaršiča zvrstilo ogromno tekmovalcev, ki so se skušali prebiti do samega vrha in pravilno odgovoriti na zadnje, najtežje vprašanje. To je v času, ko je razvedrilni televizijski kviz kraljeval na našem programu, uspelo zgolj šestim tekmovalcem, med drugim tudi novinarju naše televizijske hiše, Matjažu Tanku. To mu je uspelo leta 2002, ko je bila na sporedu posebna izvedba oddaje z znanimi osebnostmi, ki so se v znanju pomerili v dobrodelne namene.

icon-expand Jonas Žnidaršič se je na voditeljskem stolu kviza Lepo je milijonar odlično znašel. FOTO: POP TV

Oddaja, ki je bila prvič pod imenom Who Wants to Be a Millionaire predvajana v Veliki Britaniji 4. septembra 1998, je tudi pri nas doživela nekaj sprememb. Jonasa je leta 2004 na voditeljskem stolčku zamenjal Boštjan Romih, kviz pa je zadnjo sezono po prejetih šestih viktorjih dočakal leta 2006. Romih se je leta 2006 preizkusil tudi kot voditelj oddajeRaketa pod kozolcem, ki je bila namenjena ljubiteljem narodno-zabavne glasbe, leta 2015 pa ga je pot zanesla med zaljubljence, ki so se borili za poroko. S Taro Zupančič sta se namreč pojavila na odru oddaje, ki je pare postavljala pred izzive, v katerih so morali pokazati, kako dobro se poznajo, kako si zaupajo in kako so skupaj nepremagljivi. Par, ki je zbral največ točk in glasov, je bil na koncu sezone nagrajen s Popolno poroko, kot je bilo tudi ime zabavne oddaje. Oddaja As ti tud not padu je bila prvič na sporedu jeseni leta 2007. Ustvarjalci so jo še pred prvim predvajanjem opisali kot dinamično, zanimivo, bučno in energično, z voditeljema, ki nista potrebovala posebne predstavitve. Jurij Zrnec in Lado Bizovičar sta ob nedeljah zvečer nizala duhovite domislice, ki so bile tema vseh pogovorov ob ponedeljkovih kavah. Sproščene večere so popestrili skeči, gostje, presenečenja, glasbene točke, voditeljski tandem pa je vedno znova poskrbel, da smo 'padli not'. Pet sezon je ponudilo 69 oddaj, v slovo pa sta Zrnec in Bizovičar šovu v tem formatu pomahala leta 2009.

Dve sezoni je nato gledalce ogreval tudi Klemen Slakonja, ki je s svojimi vrhunskimi imitacijami v sklopu oddaje Je Bella Cesta kar 19 večerov ponujal prvovrsten šov, poln presenečenj.

icon-expand Je Bella Cesta je bila na sporedu dve sezoni. FOTO: POP TV

Leta 2013 sta se kot kralja večernega humorja ustoličilaPeter Poles in Vid Valič, ki sta svojo dobro prakso zabavanja množic prenesla iz izjemno popularnega šova Slovenija ima talent v studio 4 POP TV-ja, kjer sta publiko v živo in pred zasloni navduševala v oddaji, ki je bila pravi mozaik vsega, kar je duhovito in zabavno. V uvodu sta se pogosto dotaknila aktualnih tem in jih podala na svoj način, v studiu se jima je vsakič pridružil gost, ki je med sproščenim pogovorom z voditeljema doživel marsikatero presenečenje. Peter Poles se spominja, da je bil Vid in Pero šov super projekt, vendar obenem izredno zahteven: "Bil je nepredvidljiv za gledalce, pa tudi za naju in celotno ekipo," se spominja. Ker je oddaja vsebovala tudi segment, v katerem so uresničevali želje gledalcev na tribuni, se je kmalu po zaključku šova zgodila tudi oddaja, ki je gledalci še danes niso pozabili, voditelj pa jo ima za njegovo najljubšo.

Peter je v oddaji Dan najlepših sanj prvo željo uresničil 9. marca 2015, to pa je več kot uspešno počel kar pet sezon, kar je prineslo nešteto zadovoljnih in srečnih obrazov ter prav toliko gledalcev, ki so s srečneži jokali pred televizijskimi sprejemniki. Oddaja je Polesa občinstvu predstavila v resnejši vlogi, gledalcem na tribuni pa dokazala, da je prav vsak od njih lahko že naslednji trenutek gost na sanjski beli zofi. "Čeprav smo ljudi morda samo potisnili v pravo smer ali pa jim dali nekaj malega, je imela vsaka izpolnjena želja velik vpliv. Še zdaj spremljam mnoge od tistih, ki smo jih presenetili in vidim, da smo jim dejansko spremenili življenja in so tako zaradi oddaje Dan najlepših sanj boljši in srečnejši," je povedal voditelj.

icon-expand Peter Poles je v oddaji Dan najlepših sanj uresničil na stotine velikih in majhnih želja. FOTO: Miro Majcen

V vsaki od oddaj so bile izpolnjene tri goreče želje. Peter je podaril konja, oslička, otroško sobico, motor, skok s padalom, karte za koncert idolov, oddih na morju, potovanje čez lužo, pa kurnik, podpisan dres najljubšega športnika, omogočil je vlogo v televizijski seriji, estetsko operacijo in še bi lahko naštevali, vsekakor pa so gledalci najbolj čakali na združevanja sorodnikov in prijateljev, saj so tako težko pričakovane objeme in solze sreče iz studia delili tudi gledalci, ki so dogajanje spremljali pred sprejemniki.

icon-expand Vzemi ali pusti ter nepozabna Saška in Zmagec. FOTO: POP TV

Zelo priljubljeni pa so bili tudi zabavni kvizi in igre na srečo. Le kdo bi lahko pozabil na Zmaga Batino, ki mu je življenje vdihnil igralecBojan Emeršič? OddajaVzemi ali pusti je bila na sporedu med letoma 2005 in 2009. Dvakrat tedensko je z dramatičnim odpiranjem škatel popestril večere Slovencem, ki so Zmaga in njegovo asistentko Saško z veseljem spremljali. Potrebna je bila velika mera taktiziranja in tudi znanja, 24 škatel pa je krojilo usodo pogumnih tekmovalcev. Kasneje, leta 2011, je Emeršič vodil tudi oddajo, kjer so prednjačile tekmovalčeve spretnosti. Vsak sodelujoči v oddaji Minuta do zmage je moral za dosego glavne nagrade uspešno izvesti vseh deset iger, za vsako od njih pa je imel na voljo 60 sekund. Oddaja je bila na sporedu tri sezaone, do poletja 2012.

icon-expand Pod srečno zvezdo sta vodila Robi Erjavec in Saša Einsiedler. FOTO: POP TV

Pred tem so gledalci uživali tudi v barvitih oddajah, ki so bile zasnovane po principu iger na srečo. Oddajo Pod srečno zvezdo jeSaša Einsiedler leta 1999 vodila skupaj z Robijem Erjavcem, blestela pa je tudi v zabavni oddaji 1, 2, 3 Kdo dobi.

icon-expand Anja Rupel je bila v oddaji Pop Party kraljica diskotek. FOTO: POP TV

Na sporedu pa ni manjkalo niti glasbenih oddaj, ki so mladim predstavile novosti na lestvicah, Janja Sodja je vodila oddajo Pop'n'Roll, Anja Rupel pa obiskovala slovenske diskoteke in gostila glasbene goste v sklopu oddaje Pop Party.