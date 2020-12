Od burnega prepira 'Si jedla sir?' do legendarnega 'fačuzija'

S svojim prvim singlom Moje sonce , ki se je takoj po izidu zavihtel na sam vrh glasbenih lestvic in še danes velja za velik hit, so pustili neizbrisan pečat na slovenskem glasbenem nebu. Skupino je nato prizadel močan udarec – smrt najstniškega idola Nejca, ki se je ponesrečil z motorjem in zaradi hudih poškodb umrl v novomeški bolnišnici.

Uradnega razpada skupine dejansko nikoli ni bilo, s skupnim pojavljanjem v medijih in nastopanjem so Ana, Alenka, Tinkara in Simon končali avgusta 2005. Vse do lani, ko so se dekleta znova zbrala in odločila, da še niso rekla oziroma odpela zadnje in napovedala, da se vračajo na sceno. Letos so punce izdale prvi singel Daj se nasmej.

Na sceni dobimo dve novi skupini: Unique in B.B.T.

Leta 2003 se je po skoraj štirih mesecih končala druga sezona šova Popstars, na katerega se je prijavilo 660 kandidatk iz vse Slovenije, žirija pa je za novo glasbeno skupino izbrala tri dekleta: 18-letno Jasno, 19-letno Špelo in 21-letno Majo. Dekleta so skupno glasbeno pot ustvarjala pod imenom Unique, zapomnili pa smo se jih po singlih Dobro si me oglej (avtor besedila je Simon iz skupine Bepop, op.a.) in Nevihta. Dekleta so se hitro razšla, v glasbenih vodah pa je nekaj časa vztrajala le Maja.