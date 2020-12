Se še spomnite vseh obrazov, ki so v 25 letih vodili oddajo 24UR?

POP TV in s tem tudi oddaja 24UR praznujeta 15. decembra 25 let. V vseh teh letih se je zamenjalo nekaj obrazov, nekaj pa je seveda tudi takšnih, ki so z nami od vsega začetka. Pa se še spomnite, kdo vse je sedel v studiu najbolj gledane informativne oddaje v Sloveniji?

"Dober večer voščim. Novica dneva je, da lahko od danes naprej gledate nov slovenski televizijski program", so bile pozdravne besedeDraga Balažiča, prvega voditelja dnevnoinformativne oddaje 24UR na POP TVv prvi oddaji 15. decembra 1995. Gledalce je v studiu pozdravil v družbi legendarnega vremenarja Mirana Trontlja in športnika Francija Petka, ki se je v prvi oddaji preizkusil tudi kot voditelj športnega dela oddaje.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Poleg Draga Balažiča smo na 'vročem stolu' oddaje 24UR ob 19.30 uri (prvih nekaj let se je oddaja začenjala ob 19.30, kasneje ob 19.15, zdaj pa se začne ob 19.00, op. a.) gledali še mnogo drugih obraze, ki so se nam vtisnili v spomin. Darja Zgonc in Edi Pucer, ki ju lahko danes spremljamo kot voditelja oddaje, sta na POP TV že od leta 1995. Začela sta kot novinarja in se kasneje prelevila v voditelja. Darja je na vroči stol prvič sedla aprila 1996, ko smo predstavili tudi prvi voditeljski par – ob Darji je bil Boštjan Lajovic. Edi pa se je namesto Boštjana Darji na voditeljskem mestu pridružil leta 2002.

Ostali voditelji so bili šeTamara Vonta, Nataša Pirc, Sandi Salkič in nepozabni Matjaž Tanko. Matjaž je kot voditelj do zdaj največkrat zamenjal svojo voditeljsko partnerico. Pred televizijskimi kamerami se je namreč družil s Tamaro Vonta, z Natašo Pirc in nazadnje s Petro Kerčmar.

Tudi Edi Pucer je v času svoje 18-letne voditeljske kariere že zamenjal sovoditeljico, saj je začel v paru s Petro Kerčmar, kasneje pa sta skupno vodenje oddaje prevzela z Darjo, s katero sta voditeljski tandem še danes. Naš četrti voditelj, ki ga lahko danes spremljamo v oddaji 24UR, pa je Jani Muhič, ki se je v tej vlogi prvič preizkusil leta 2007, ko je začel z vodenjem oddaje 24UR Zvečer, leta 2012 pa je postal sovoditelj Petre Kerčmar. Danes lahko v studiu 24UR spremljamo: Darjo Zgonc, Edija Pucerja, Petro KerčmarinJanija Muhiča.

icon-expand Današnja voditeljska zasedba: Edi Pucer, Darja Zgonc, Petra Kerčmar in Jani Muhič FOTO: POP TV

Šport in vreme: Od profesionalnih športnikov do legende Mirana Trontlja Tudi v športni in vremenarski redakciji se je zamenjalo kar nekaj obrazov. Spomnimo samo, da smo na športnem stolčku lahko poleg Nike Mulec (ki je del ekipe že od leta 1995) lahko spremljali tudi upokojene profesionalne športnike, kot sta smučarski skakalec Franci Petekin smučarka Špela Pretnar.Šport so v teh letih vodili šeTomaž Klemenčič, Rok Tamše, Urška Miklič, Nataša Briški, Damjan Medicain Gašper Bolhar.

Danes lahko v športnem delu oddaje 24UR spremljamo : Niko Mulec, Sanjo Modrić, Natašo Gavranić in Andraža Hočevarja. Med najbolj legendarne vremenarje pa se je že pred začetkom POP TV-ja zagotovo vpisal Miran Trontelj, ki je bil del ekipe od prve oddaje pa vse do leta 2012. Miran je vodil četrtkove vremenske napovedi. Zakaj? Kot je povedal nekoč – ker je tako lahko napovedal vreme za konec tedna, ljudi pa vedno zanima, kakšno bo. Med vremenarji, ki smo si jih zapomnili, pa je tudi Alenka Oldroyd, takrat še Alenka Sternad, vsem bolje poznana kotReza. Med prvimi voditeljicami vremenske napovedi je bila tudi Vesna Slapernik. Ekipi vremenarjev sta se že zgodaj pridružila tudi trenutna napovedovalca vremenske napovedi Robert Erjavec in Katja Jevšek,kasneje pa še Jana Morelj.Jano je med porodniško odsotnostjo nadomeščala Špela Jereb. POPIN: Zabavna druščina z najzabavnejšimi spodrsljaji Lahkotnejši in zabavnejši del informativne oddaje pa je zagotovo POPIN, ki ga danes pred kamero v studiu predstavljataOta Širca Rošin Polona Jambrek. Preden se je situacija v svetu zabave spremenila zaradi koronakrize, je družabno kroniko ob nedeljah vodil Simon Vadnjal, med Otino porodniško odsotnostjo pa se je v vlogi voditeljice preizkusila tudi Tara Zupančič. V voditeljskih čevljih POPIN-a se je kot prva preizkusila Beti Tomsič, ki je vodila tedensko rubriko POPIN. Kasneje se je POPIN prelevil v dnevno rubriko, ki sta jo vodili Urška Pirš in Andreja Virk.

Zasedba POPIN je ena zabavnejših ekip, kar pa kažejo tudi spodrsljaji pred kamero. Nekaj njenih smešnih prihod smo strnili v kratek video, ki si ga lahko ogledate spodaj: