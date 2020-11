Spomini na prvo leto na POP TV: Pri nas je res veliko čustev

Naša televizija POP TV čez manj kot en mesec praznuje svoj 25. rojstni dan. In v soju te lepe obletnice vam predstavljamo novo serijo člankov, ki jo bomo naslednji mesec dni objavljali na portalu 24ur.com. Tokrat se vračamo na začetek. A ne le v leto 1995, temveč na začetek posameznih sogovornikov, ki smo jih izbrali za to objavo. Tokrat predstavljamo izkušnje posameznikov, povezane s tem, kako so prišli na televizijo, kaj so skozi leta delali in kakšno ljubezen čutijo do svojega dela.

Med sogovorniki, ki so se z nami spustili po 'toboganu spominov', smo tokrat izbrali nekaj že znanih obrazov in nekaj obrazov iz ozadja. Vsak ima svojo zgodbo in prav vsaka je po svoje zanimiva. Nekateri so tu že 25 let, drugi malo manj. Prav vsi pa so v vrsti let sodelovali pri različnih projektih, ki jih poznamo čisto vsi. Spoznajmo njihove zgodbe. Leja Lesjak, vodja kastinga v produkciji: Od Trenj do zabavnih vsebin Leja Lesjak je na POP TV začela delati septembra 2004 in je v predvolilnem obdobju sodelovala pri oddaji, v sklopu katere je bila ena od mladih debaterjev, ki so možne mandatarje spraševali o temah, ki so bile takrat pomembne mladim. "Začela sem kot raziskovalna novinarka v oddaji Trenja in je bilo odlično!"Leja navdušeno pove za 24ur.com in doda, da je bila na tem delovnem mestu kar šest let, dokler ni resnega novinarstva zamenjala za zabavne vsebine. V produkciji vse do danes sodeluje kot raziskovalka kreativne produkcije in je bila del vseh večjih projektov, kot so Slovenija ima talent, Gostilna išče šefa, Kmetija išče lastnika, Znan obraz ima svoj glas, X Factor, MasterChef Slovenija, Zvezde plešejo, Štartaj Slovenija … "Najljubšega projekta nimam, mi je pa vedno super, ko srečujem strast do kuhanja tekmovalcev oddaje MasterChef, ko zvezdi uspe nastop po tednu težkih treningov pri oddaji Zvezde plešejo, ali ko talent res suvereno prvič stopi na oder Opere v oddaji Slovenija ima talent ... Najljubše mi je, ko nastopajočim uspe narediti to, kar so si zastavili, ne glede na oddajo."

icon-expand Leja Lesjak FOTO: osebni arhiv

Leja pravi, da ji je pri njenem delu najbolj všeč raznolikost: "Nikoli ne veš, kakšen snemalni dan te čaka. Super je, ker imam možnost spoznavanja ljudi, in všeč mi je, da po svoje ljudem pomagamo uresničevati cilje ali vsaj spoznati, katera pot je bolj prava v življenju," pove Leja in doda, da je delo še lepše opravljati zaradi sodelavcev, s katerimi se lepo razume: "Vse hudo je z njimi lažje. Pri nas je res veliko čustev." Polona Jambrek, redaktorica in voditeljica POP IN: Tu so se ji uresničile najstniške sanje Vsi poznajo našo simpatično voditeljico POP INPolono Jambrek, ki je k medijski hiši Pro Plus prišla pred 16 leti, torej leta 2004. K rubriki POP INje prišla kot čista začetnica in pravi, da se še dandanes spomni svojega prvega terena, in sicer dogodka Piknik pod klobuki. "Ko sem odšla študirat novinarstvo, sem si želela delati na področju zabave in kulture. Na fakulteti so se kolegi včasih hecali iz mene, da zabava ni novinarstvo, ampak se nisem dala motiti. To me je takrat vleklo in temu sem sledila."In res je sledila sanjam in tu našla zaposlitev.

icon-expand Polona Jambrek FOTO: POP TV

Je pa na začetku na POP TV prišla s svojo sestro dvojčico, s katero je soustvarjala zabavno oddajo E+. "Eno leto sva delali v različnih redakcijah, nato pa so naju povabili, če bi skupaj vodili oddaji E+ in Ekstra magazin. V POP IN sem eno leto delala kot novinarka, malo izkušenj sem dobila pred kamerami, ampak voditi oddajo po, če zdaj gledam, zelo malo izkušnjah pred kamero, je bil velik izziv. Tega se takrat sploh nisem zavedala. Sploh ker se izpostaviš in se niti ne zavedaš, vsaj jaz se nisem, kaj to vse prinese. Zame je bila to preizkušnja in veliko sem se naučila tudi o sebi."A po dveh letih na Kanalu A se je Polona vrnila v redakcijo 24ur in spet delala kot novinarka za POP IN."Leta 2008 sem postala redaktorica in voditeljica omenjene rubrike in tu sem še danes. Če zdaj gledam nazaj, lahko rečem,da je bila to zelo pestra in dinamična pot, na kateri sem se ogromno naučila glede dela na televiziji in glede sebe. Začetki so bili seveda zelo nesigurni in vsak dan sem se naučila nečesa novega. Takrat se je tudi dogajalo največ sprememb: delo novinarke, potem zelo hitro delo voditeljice, pa spet delo novinarke ... Veliko vsega v zelo kratkem času. Ampak ko si mlajši, v dvajsetih, je to nekakšen zabaviščni park, v katerem hodiš od atrakcije do atrakcije ter hkrati uživaš in kričiš." A ne le, da je Polona našla svoje poslanstvo in v svoji službi uživa, zaradi narave njenega dela so se ji uresničile tudi najstniške sanje – spoznala je svojega idola, Bryana Adamsa. "To je bil zame dan D. Sploh ker je bil tako prijeten. Kot fotograf naju je s sestro celo fotografiral in po koncertu povabil na večerjo z ekipo. To je bil zame zagotovo dan najlepših sanj, saj se mi je uresničila želja za nazaj. Če bi se mi to zgodilo v najstniških letih, ne vem, če bi preživela (smeh), zato boljše, da se mi je pozneje."Dodaja, da jo je prijetno presenetil tudi igralec Eddie Redmayne: "Imel je zelo prijetno energijo in bil zelo prijazen. Z njim bi šla tudi z veseljem na večerjo!" (smeh) In spodrsljaji med snemanjem v živo? "Ja, seveda se v dolgi novinarski karieri pripeti tudi kakšen ponesrečen spodrsljaj, za katerega si potem mislim, če sem res ravnokar to 'bleknila'. No, nazadnje sem pred kratkim na primer namesto dirkališče rekla drkališče. To je bila zadnja odpoved, še dobro, ker ne vem, če bi lahko še naprej ostala resna. To se zgodi, če greš v živo, nimaš kaj." Nataša Plementaš, direktorica HR-oddelka: Veliko je bilo zavrnitev V znamenju 25. obletnicePOP TV-ja smo govorili tudi z Natašo Plementaš, zdajšnjo direktorico kadrovskega oddelka, ki je pri tej hiši že od samega začetka. "Na POP TV sem prišla septembra 1995, torej tri mesece pred samim štartom televizije," je povedala in dodala, da je tu začela kot vodja projektov v trženju, od leta 2010 pa je na trenutnem delovnem mestu. "Ko sem začela, sem morala iskati podjetja, ki bi oglaševala na POP TV. Veliko je bilo zavrnitev, a mi ni bilo težko. Če danes pomislim za nazaj, vem, da sta me gnali začetniška zagnanost in mladost." Nataša pravi, da se je v četrt stoletja nabralo ogromno lepih spominov, da pa skupaj s sodelavkami dandanes najbolj uživa (v času, ko ni epidemije, op. p.), ko imajo v glavnem studiu vaje pred katero od nedeljskih oddaj in lahko delajo ob živi glasbeni spremljavi. V svojo službo vsekakor rada hodi, saj pravi, da se je lepo vedno znova vračati k zanimivim sodelavcem z različnih področij.

icon-expand Nataša Plementaš FOTO: POP TV

Maja Sodja, novinarka rubrik 24UR Inšpektor ter 24UR Fokus: Kasneje so mi kolegi povedali, da so se mi smejali do solz Tudi Maja Sodja je ena tistih, ki jo vsak zvesti gledalec POP TV-ja pozna. Tu je že vse od svojih študijskih let, ko se je leta 2002 udeležila avdicije za delo v uredništvu: "Leta 2001 je imela naša hiša veliko avdicijo za novo 'infotainment' oddajo na Kanalu A in smo se s sošolkami in sošolci na fakulteti odločili, da gremo poskusit. Iskali so voditeljice in voditelje ter novinarke in novinarje. Spomnim se, da smo na prvi avdiciji brali kratek tekst o članici takratne skupine Spice Girls. Kasneje so mi kolegi iz 'newsa' povedali, da so nas gledali, kako beremo, in se smejali do solz. Nova oddaja se na Kanalu A ni najbolje prijela, konec decembra 2001 so jo ugasnili, umaknili s programa. Spomnim se, da smo bili tako zelo žalostni, povsem poklapani, a obenem hvaležni za vse televizijske izkušnje, ki smo jih pridobili v nekaj mesecih. Takrat sem mislila, da je moje televizijske zgodbe za nekaj časa konec, da bom najprej doštudirala, diplomirala, potem pa spet poskusila srečo. Sreča se mi je nasmehnila že veliko prej. Kmalu zatem, ko smo se poslovili od Kanala A, so me poklicali iz oddaje 24ur. To je bil januar 2002." Najprej je sedem let delala kot novinarka oddaje 24UR. Tu je, kot je povedala za 24ur.com, delala prispevke o najrazličnejših temah: "Spomnim se, da je bilo tisto leto, ko sem začela, velika zgodba zapiranje trgovin ob nedeljah. To je bila ena od mojih tem. Leta 2009 pa sem prvič sedla na voditeljski stolček kot voditeljica oddaj 24ur Popoldne in 24ur Zvečer. Potem se je leta 2013 zgodil Epilog, daleč najpomembnejša in najbogatejša izkušnja v moji karieri doslej, v vseh možnih pogledih. Po ukinitvi Epiloga sta prišli rubriki 24ur Fokus in 24ur Inšpektor."

icon-expand Maja Sodja FOTO: POP TV

Maja pravi, da se začetkov spominja z največjim veseljem in hvaležnostjo. Hvaležna je "za priložnost, za vso pomoč, ki so mi jo nudili starejši kolegi. Za to, da sem se novinarsko razvijala in se še vedno razvijam v najboljšem kolektivu. Med ljudmi, ki novinarstvo ljubijo. Ki ta poklic opravljajo odgovorno. In vsak dan znova zavzeto, s srcem." Samo Žerdin, namestnik direktorja produkcije: od pionirstva z Jonasom do vseh velikih resničnostnih šovov Samo Žerdinpa je eden tistih, ki ga v času oddaj v živo vedno srečujemo v naši hiši. Je vseprisoten in prek pogovora je kaj kmalu jasno, da je ta pridevnik za Sama res tudi skozi zgodovino POP TV-ja še najprimernejši. Čeprav se je ekipi POP TVpridružil leta 1997, torej dve leti po začetku, je eden tistih, ki so sodelovali pri največ projektih.

icon-expand Samo Žerdin FOTO: POP TV