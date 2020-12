'Velikokrat z grafiko na POP TV postavljamo smernice, veliko stvari pri nas vidite prvič'

Dnevno se za oddaji 24UR in Svet naredi na desetine grafik, ki jih vidite na ekranu. Nekatere nastanejo v 15 minutah, druge v nekaj urah. Večji projekti nastajajo tudi po več mesecev. In prav pri posebnih projektih vedno znova vidimo, da grafika na POP TV postavlja nove smernice na tem področju, veliko stvari tukaj vidimo prvič. Tako je pri enih od državnozborskih volitev v studio 'pripeljalo' vladno letalo Falcon, pa policijski čoln. Kaj vse zmorejo, si oglejte v priloženem videu.

V praznični oddaji Preverjeno, ki je bila predvajana v torek (ponovitev oddaje bo v soboto ob 18.00 ali pa si jo ogledate na Voyo), ko POP TV praznuje 25 let, je bila celotna ura posvečena številnim dogodkom, oddajam, zvezdam, ki so nastali na POP TV.

Na POP TV se je v 25 letih zgodilo marsikaj, bili smo prava zakladnica oddaj, TV-serij, tovarna zvezd. V posebni praznični oddaji Preverjeno, ki je v celoti posvečena pregledu spominov in dela POP TV, boste doživeli predvsem vrtiljak čustev in zabave, prepletene s trdim delom, ki odlikuje vse naše sodelavce. Vse to je namreč sinonim medijske hiše POP TV.