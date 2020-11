Zabavni pripetljaji oddaje 24UR: 'Smeh je pol zdravja'

Med snemanjem informativne oddaje se našim novinarjem in voditeljem kdaj tudi zalomi. Motiti se je človeško, pravi znan slovenski pregovor. A vsaka napaka je lahko seveda tudi razlog za smeh. Ta pa je danes, v času, ko nas pestijo različne težave, še toliko bolj dobrodošel. Sprehodite se z nami po poti spominov na najbolj zabavne pripetljaje novinarjev in voditeljev oddaje 24UR.

Petra in Edi v smehu do solz, Ota Širca Roš o nosečnosti s Kate Winslet in Anže Božič v vetru V izboru zgoraj nanizanih posnetkov smo ob 25-letnici naše medijske hiše in ob tem tudi informativne oddaje24URizbrali nekaj najzabavnejših trenutkov. Spomnili smo se intervjujev z mednarodnimi zvezdami, ko je Vin Diesel objel Tanjo Divac (In ne obratno! Bravo, Tanja!), kako je Kate Winslet našiOti Širca Roš dajala nosečniške nasvete ter kako je Polona Jambrek kuhala v kuhinji Bineta Volčiča.Da je v njihovi družbi vedno zabavno, je potrdila prav Polona: "Vedno je bilo zabavno delati s popinovci, nadvse se zabavamo, sploh ko snemamo novoletne Pop Ine ... Pri Oti, ki mi reče 'A si loh mal tih, prosim?' je bilo pa tako, da sva obe čebljali kot naviti in potem je morala ona začeti vaditi pred kamero, zato je malo zanalašč dregnila v smislu–vadim, tišina, prosim." (smeh) A ne zabavamo se le s 'popinovci', čeprav se zdi, da imajo ti največ zabavnih pripetljajev. Tudi ostali novinarji oddaje se s svojih terenskih in studijskih javljanj lahko spomnijo manjših nezgod in napak. Včasih se jim zaplete jezik, včasih jim ponagaja spomin, včasih pa je za nezgode kriva tudi mati narava. To v zadnjem času najbolje vestaAnže Božič, ki je v močnem vetru stal pred parlamentom, inVeronika Lavrenčič, ki je sredi nevihte ostala mirna, čeprav je za njo podiralo vse mogoče stvari, tudi snemalno luč. Pozabili pa nismo niti na naše voditelje. A ne skrbite, med galerijo videoposnetkov najdete zdaj že legendarni smeh do solz Petre Kerčmar in Edija Pucerja izpred nekaj let. In drugi voditelji? Več v posnetkih zgoraj.

icon-expand Kljub neurju in prevrnjeni luči je Veronika profesionalno končala svoj raport. FOTO: POP TV

Raporti med nevihto: ko ponagaja močen veter Med ogledom arhiva 'blooperjev', kot jim na naši medijski hiši pravimo po domače, je mogoče videti, da je dobra volja res najboljša. Veliko novinarjev pravi, da je javljanje v živo veliko lažje kot vnaprej posneti raport. S tem se strinjata tudi Veronika Lavrenčič in Tanja Divac. "Na raport se mi nikoli ne da pripravljati, priznam, in potem pridem pred kamero in je 'tema v glavi', tako da moram hitro sestaviti stavek v glavi in se ga naučiti. Za raport zagotovo porabim več časa, kot bi bilo sprejemljivo. (smeh) Ko se javljam v živo, pa navadno vem, kaj moram povedati – pa tudi če kaj pozabim, imam v roki vedno 'plonk listek', ki me reši. Javljanja v živo so mi všeč, ker imaš samo eno možnost – in če se kje kaj zalomi, ti ne ostane drugega kot iti naprej," je za 24ur.com povedala Veronika, ki se je za nas spomnila tudi znanega pripetljaja, ko je zaradi hudega vetra in nevihte za njo padla snemalna luč. "Tudi ta vklop je bil kar zabaven, ko je padla luč za mano. Ni mi bilo jasno, kaj se dogaja. Ko sem se že postavila za vklop, je začelo rositi in v nekaj minutah je nastala huda nevihta. Mi smo lezli vedno bolj pod streho, ker mi je dež padal na očala in nisem nič videla, luč pa je ostala zunaj. In ko je padla, sem slišala samo močan pok. Mislila sem, da je padlo nekaj pred mano, zato se verjetno nisem tako ustrašila." Veronika pravi, da je prvi raport posnela pred nekaj leti in da se še danes spominja, kako nad tem ni bila navdušena. "Gledati v kamero in nekaj povedati? Ne, hvala. Ampak sem se potem navadila in mi je postalo zabavno" je še dodala simpatična novinarka.

icon-expand Ko Vin Diesel objame Tanjo Divac. In ko Tanja obnemi od sreče. FOTO: POP TV

In Tanja? Tudi ona pravi, da je snemanje raporta zanjo stresno, saj je to recept za napake."Vsak moj raport je en velik 'blooper', kajti če se mi med javljanjem v živo 'feclja' jezik, vsaj vem, da imam eno možnost, in to je to. Če daš meni možnost ponavljanja, si za nekaj časa pečen. Tudi en stavek sem že desetkrat ponavljala, ker ga nisem mogla izustiti,"je povedala novinarka Pop Ina in dodala, da ima po desetih letih še vedno veliko tremo, ko se oglaša v oddajo 24UR: "Vsakič se mi tresejo kolena in glas, pa tudi 'zafeclja' jezik, ko se je treba javljati v živo. Ne glede na to, da to delam že deset let, je to del mojega poklica, ki se ga ne morem navaditi. Imam namreč tremo pred javnim nastopanjem, zato so zame vsa javljanja v živo res velik stres. Najlažje mi je, če sva sama s snemalcem, težava pa nastane, ko so okoli ljudje, ki gledajo, kaj delaš, poslušajo in spremljajo vsak tvoj korak. Zgodilo se mi je že, da sem 'zmrznila' in pozabila ves tekst, zato me nikoli ne boste videli brez 'plonk ceglca'. Rajši sem za kamero, kjer se zabavam s svojimi sogovorniki in so raje oni v prvem planu." In spomin na najbolj stresni teren?"Enkrat me je Denis Avdić prepričal, da sva se v živo javljala kar z odra med dobrodelno prireditvijo. Mislila sem, da se bom onesvestila in padla z odra, ko me je polna dvorana ljudi gledala in začela ploskati sredi vklopa. Pozabila sem večino teksta, ampak sva lepo oddelala in v živo se nič opazilo. Kako pravijo? Fake it till you make it! (Pretvarjaj se, dokler ti ne uspe!)."

icon-expand Polona in Let 3 FOTO: POP TV

Neroden intervju z Let 3: nekje med sramom in smehom V videokompilaciji najboljših pripetljajev s 'popinovci' je možno videti tudi Polono Jambrek, kako se skuša znajti med pevcema skupine Let 3. Že na prvi pogled se vidi, da ji ni bilo najbolj prijetno, zato smo jo prosili za komentar. "Haha, to je bil intervju s skupino Let 3 in vsi vemo, da intervju z njimi ne more biti običajen. Že na začetku sta me povabila v sredino in potem sta si seveda dala duška. Sama pa sem nihala na premici med nerodnostjo in smehom. Bil je nedvomno poseben in zabaven intervju." Je pa povedala, da so takšni intervjuji manj stresni kot javljanje s terena v živo, saj nikoli ne veš, kaj pričakovati. "Tako sem na primer med vklopom s koncerta pevke Pink v slušalki ves čas slišala svoj glas z zamikom. Instinktivno sem mu začela slediti, da ga ujamem, ker me je zelo motilo, ampak ujela ga kakopak nisem, začela sem govoriti vedno počasneje," je v smehu povedala za 24ur.com.