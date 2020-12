Zadnji skok v preteklost: leto, ko smo za Krisa zbrali več kot tri milijone evrov

Še en dan nas loči od četrt stoletja naše medijske hiše, zato še zadnji skok v preteklost – v lansko leto, ko smo še z veseljem pričakovali letošnje leto. Leta 2019 smo izgubili Adrio, Julija si je odrezala roko. Naši odbojkarji so bili srebrni na evropskem prvenstvu, Roglič je slavil v Španiji, Meghan in Harry sta dobila sina, Zala in Gašper sta odšla na Evrovizijo, Sašo Stare pa 'kuhat'.