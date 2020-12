Zvezda, ki je prehitro ugasnila - Eva ni nikoli spoznala brata Nejca

Zagotovo je največ zvezd nastalo v prvi resničnosti oddaji Popstars. V oddaji so izbirali pevce. Tiste, ki so izstopali z glasom in karizmo. Prva glasbena skupina, ki je tako nastala, je bila Bepop. Takrat ni bilo najstnika, ki jih ne bi poslušal. Njihova popularnost je presegala vsa pričakovanja. Bliskovito pot vzponov in uspeha skupine je tragično prekinila smrt Nejca. 17-letnik, ki je bil poseben šarm skupine, se je tragično ponesrečil s svojim motorjem.

V včerajšnji praznični oddaji Preverjeno (ponovitev oddaje bo v soboto ob 18.00 ali pa si jo ogledate na Voyo), ko POP TV praznuje 25 let, je bila celotna ura posvečena številnim dogodkom, oddajam, zvezdam, ki so nastali na POP TV. 18 let po njegovi smrti poiščemo starše v Mirni na Dolenjskem. Oče Dušan Erazem še vedno težko govori o tistem času. Ko je bil Nejc izbran v oddaji Popstars, da bo del skupine Bepop, so bili doma presrečni, posebej še Nejc, pripoveduje mama Andreja Erazem. Dve leti po Nejčevi smrti se je rodila njegova sestra Eva. 16-letnica tudi zdaj posluša Bepop in z njimi prepeva. Skupina Bepop je po Nejčevi smrti, ne da bi ga nadomestili z novim članom, nadaljevala svojo pot še tri leta, ko je Tinkara, članica skupine, želela načrtovati družino. Ana Praznik, prav tako članica skupine, se leta pozneje ponovno pridruži POP TV. Z vodenjem oddaje Delovna akcija, kjer pomaga socialno šibkim družinam pri prenovi stanovanja. Na POP TV se je v 25 letih zgodilo marsikaj, bili smo prava zakladnica oddaj, TV serij, tovarna zvezd. V posebni praznični oddaji Preverjeno, ki je v celoti posvečena pregledu spominov in dela POP TV, boste doživeli predvsem vrtiljak čustev in zabave, prepletene s trdim delom, ki odlikuje vse naše sodelavce. Vse to je namreč sinonim medijske hiše POP TV.