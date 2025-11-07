30 let dobrodelnosti: od Matjaža Tanka do nogometne tekme za žrtve poplav

Naša medijska hiša že vse od svojih začetkov daje velik poudarek dobrodelnosti. Tik pred 30. obletnico POP TV-ja smo se spomnili humanitarnih in dobrodelnih dogodkov, ki so se zvrstili v zadnjih treh desetletjih.

Že tri desetletja naša medijska hiša skozi prispevke, oglasni prostor in posebne oddaje prostor namenja dobrodelnosti in družbeni odgovornosti. Od svojih začetkov leta 1995 smo postali del številnih humanitarnih zgodb. Ob posebni obletnici se zato spominjamo trenutkov, ko smo skupaj z gledalci in gledalkami pomagali tistim, ki so najbolj potrebovali pomoč.

Zmaga Matjaža Tanka

Le kdo bi lahko pozabil priljubljen televizijski šov Lepo je biti milijonar, ki ga je pri nas vodil Jonas Žnidaršič. V letu 2002 smo organizirali dobrodelno oddajo z znanimi Slovenci in Slovenkami, ki je prinesla veliko veselja.

Takratni voditelj naše informativne oddaje 24UR Matjaž Tanko je namreč prišel vse do konca. Phil Collins se je glasil njegov zadnji odgovor na vprašanje, kateri glasbenik je leta 1985 istega dne nastopil v Londonu in Philadelphiji na koncertu Live Aid, s tem pa je za dobrodelne namene osvojil glavno nagrado 10.000.000 SIT (kar ob zadnji pretvorbi tolarja v evro znaša skoraj 42.000 evrov).

Mali koraki za velik cilj

Od 2011 do 2017 smo tekli za dober namen in zbirali sredstva za otroke z Downovim sindromom, s cistično fibrozo, avtizmom, za pomoč Hiši zavetja Palčica ter zbirali denar za pomoč socialno ogroženim družinam z otroki. Skupaj smo skozi leta zbrali slabih pol milijona evrov.

icon-expand FOTO: Ina Grobler

icon-expand FOTO: Ina Grobler

icon-expand FOTO: Ina Grobler

icon-expand FOTO: Ina Grobler

icon-expand FOTO: Ina Grobler

icon-expand FOTO: Ina Grobler

icon-expand FOTO: Ina Grobler

icon-expand FOTO:













Drugi dan Svetovega teka - 1 icon-picture-layer-2 1 / 8

V vseh teh letih smo nekajkrat sodelovali tudi z Unicefom. Leta 2008 je v sklopu oddaje Ta mala dežela, ki sta jo vodila Pia Zemljič in Marko Mandić, več kot 6.000 ljudi postalo del Unicefove družine Staršev otrok sveta. Mesečne darovalce v okviru omenjenega projekta smo iskali tudi v sklopu oddaje Vid in Pero šov.

Dan najlepših sanj

V oddaji Dan najlepših sanj smo izpolnjevali vse še neuslišane želje po nepozabnih doživetjih, nenavadnih početjih, razburljivih srečanjih z idoli, snidenjih s sorodniki in prijatelji. V petih sezonah smo izpolnili kar 189 želja. Poleg tega smo že v oddaji Vid in Pero šov, kjer se je porodila ideja za Dan najlepših sanj, izpolnili 47 želja.

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen









Dan najlepših sanj 11. oddaja 5. sezona Angela in Štefan icon-picture-layer-2 1 / 6

Dobrodelna nogometna tekma v Biljah

Dobrodelno obarvana pa je bila tudi tekma v Biljah, kamor so na povabilo Aleksandra Čeferina pripotovali številni nogometni zvezdniki, med drugim Luis Figo, Nuno Gomes, Alessandro del Piero, Marco Materazzi, Frank de Boer, Pierre van Hooijdonk, Dejan Stanković, Nemanja Vidić, Robbie Keane, Gaizka Mendieta, Dimitar Berbatov, Milenko Ačimović, Milivoje Novaković, Miran Pavlin, Amir Karić in drugi. Na igrišču sta se pomerili moštvi Common Goal in Equal Game. Zmagala je slednja ekipa z rezultatom 6:1. Zbrana sredstva so šla v dobrodelne namene, Zavodu Vozim in fundaciji Common Goal. Zavod Vozim je s pomočjo zbranih sredstev izvedel niz preventivnih delavnic "Še vedno vozim, vendar ne hodim".

Mladi upi

Tudi priljubljene oddaje, med katerimi sta denimo Znan obraz ima svoj glas in Slovenija ima talent, so v zadnjih letih dobile srčno dobrodelno noto. Skupaj z gledalci in gledalkami smo zbirali sredstva za sklad Mladi upi, ki v sodelovanju z zavodom Vse bo v redu Zavarovalnice Triglav podpira nadarjene mlade na poti do njihovih sanj. V dvanajstih letih smo tako skupaj prispevali že več kot 300.000 evrov pomoči.

Ukrajinske sirote

Ob začetku vojne v Ukrajini smo na POP TV združili moči in v dobrodelni akciji zbrali 350.000 evrov za podporo sirotišnici. Z delom zbranih sredstev in pomočjo donatorjev smo opremili dom in otroško igrišče v Slavini v Postojni. S preostalimi sredstvi pa smo v sodelovanju z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve ter CMSR poskrbeli, da je prišla pomoč v prave roke.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik









Dnevni prostor v domu v Slavini icon-picture-layer-2 1 / 6

Na našo pobudo danes v Ukrajini stoji rejniška hiška za otroke, ki bo varno zavetje za osem do deset otrok brez starševske skrbi – dom, kjer se ponovno rojevata upanje in toplina.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV





Rejniška hiška icon-picture-layer-2 1 / 4

NEnasilje

Z medijskim projektom Nenasilje smo se osredotočili na ozaveščanje in opozarjanje javnosti na problematiko medvrstniškega nasilja med mladimi. Prek svojih spletnih in televizijskih kanalov, oddaj ter marketinških aktivnosti smo informirali, izobraževali in spodbujali dialog o tej temi. Izpostavljali smo škodljive učinke medvrstniškega nasilja ter spodbujali mlade, starše, učitelje in druge skupnosti k aktivnemu delovanju proti temu. Projekt smo leta 2023 podprli z oddajo o medvrstniškem nasilju Nenasilje.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja











NEnasilje icon-picture-layer-2 1 / 7

Dobrodelna nogometna tekma za žrtve poplav

Poplave, ki so leta 2023 prizadele velik del Slovenije, so spodbudile Aleksandra Čeferina, predsednika UEFA, k odločitvi, da s pomočjo nekdanjih nogometnih zvezdnikov pomaga zbirati sredstva za pomoč prizadetim. Stadion v Stožicah je bil razprodan, s pomočjo nogometnih legend smo z donacijami zbrali več kot 3,5 milijona evrov.

Zbrali smo več kot 3,5 milijona evrov FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Dobrodelnost ostaja naša ključna zaveza