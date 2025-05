30 let serij, ki so nas nasmejale, ganile in zasvojile

Ob praznovanju 30. obletnice POP TV se spominjamo tudi serij, ki so zaznamovale televizijsko krajino in postale del vsakdana tisoče gledalcev. POP TV je skozi tri desetletja ustvaril izjemen nabor domače produkcije – od humorističnih klasikov do romantičnih dram, ki so nas prikovale pred zaslone. Tukaj je pregled nekaterih najbolj priljubljenih serij, ki so zaznamovale zgodovino televizijskega gledanja v Sloveniji.

Naša mala klinika

Serijo, ki velja za eno najbolj priljubljenih humorističnih serij pri nas, je pred več kot 15 leti slovenskemu občinstvu predstavil eden in edini Branko Đurić - Đuro. Zbral je nekatere najboljše slovenske igralce, jim dodelil vlogo, in tako se je začela zabava. Sebastian Cavazza, Janez Hočevar - Rifle, Janez Škof, Jurij Zrnec in Gojmir Lešnjak so samo nekatera imena enkratne zasedbe. Tokrat vam na 24ur.com ponujamo ekskluzivni ogled prve epizode priljubljene klinike, vse ostale epizode pa so na voljo tudi na VOYO.

TV Dober dan

Prva slovenska humoristična nadaljevanka, ki je prikazovala vsakdanje življenje male televizijske postaje. Kultni liki, kot so Fata, Samo in Ana, Izidor, Ingrid in drugi, so postali del slovenskega televizijske zgodovine. Serijo smo na POP TV lahko spremljali od oktobra 1999 dalje. Serija pa je preko svojih likov postala tako kultna, da so si nekateri za vedno zapomnili izraze, kot so 'kukulele', 'roka tako, roka tako', 'kurbenhausalesinklusiv', 'ti bom glavo odšraufala' in druge. Osvežite si spomin in znova poglejte TV Dober dan na VOYO.

Pod eno streho

Serija Pod eno streho je bila slovenska dramska serija, ki smo jo predvajali med letoma 2002 in 2004. Zgodba se je osredotoča na življenje dveh družin, ki se zaradi različnih okoliščin znajdejo pod isto streho. Vsaka družina je imela svoje specifične težave in dinamiko, ki se prepletajo in ustvarjajo napetosti, a hkrati tudi priložnosti za osebno rast in reševanje konfliktov. Serija je bila priljubljena zaradi realističnega prikaza slovenskega vsakdana, duhovitih in čustvenih trenutkov ter odličnih nastopov slovenskih igralcev, ki so postali ikone v slovenskem televizijskem prostoru. V seriji so igrali Nina Ivanič, Zvezdana Mlakar, Zvone Hribar, Rok Vihar, Pia Zemljič, Jože Vunšek, Alja Kapun ..

Serija Pod eno streho FOTO: POP TV icon-expand

Najini mostovi

Naslednja ljubezenska zgodba nas je popeljala v čudovito Vipavo. Mostovi so med liki predstavljali simbol povezovanja preteklosti s sedanjostjo, skrhanih družinskih vezi, prijateljskih zamer in že skoraj pozabljenih ljubezni. Režijo je pri seriji Najini mostovi prevzel Jaka Šuligoj, ki je sodeloval že pri serijah Usodno vino in Reka ljubezni.

Najini mostovi FOTO: POP TV icon-expand

Ljubezenska drama je tu postavljena med slikovita pobočja očarljive Vipavske doline, kamor se po dolgih letih odsotnosti vrne glavni lik serije Kristjan Bevk, zdravnik splošne prakse, ki ga bo zaigral Robert Korošec. Po družinski tragediji, smrti matere, ki zaznamuje Kristjanovo življenje in spodbudi sovraštvo starejšega brata Roberta, Kristjan prekine stike z družino, prevzame materin priimek in zapusti rodno Vipavo, da se pridruži organizaciji Zdravniki brez meja. Kristjan po odhodu od doma pusti vrsto odprtih vprašanj, ki tlijo pod številnimi vipavskimi izviri. Med drugim nerazčiščen odnos s svojo veliko ljubeznijo Moniko Furlan (Maša Grošelj). Monika, sedaj Robertova žena in Kristjanova mladostna ljubezen, po študiju novinarstva prevzame urednikovanje lokalnega časopisa Vipav'c. Po smrti matere Kristjan skrivnostno izgine in Monika svojo ljubezen, ki jo čuti Kristjana, zmotno projicira v njegovega brata Roberta. Obudite spomine z Najinimi mostovi na VOYO.

Skrito v raju

Na POP TV lahko trenutno spremljamo drugo sezono ene najbolj priljubljenih slovenskih serij pri nas, serijo Skrito v raju. Gledalci so ponoreli, ko so izvedeli, da se po prvi sezoni obeta nadaljevanje in nove epizode pograbili z obema rokama'.

Skrito v raju FOTO: POP TV icon-expand

Zgodba Lare in Marka se je v prvi sezoni žalostno končala. Mark je namreč Lari priznal, da je z vodnim skuterjem povozil njenega očeta, skrušena Lara pa je končala njuno zvezo. Mu bo Lara lahko odpustila? Kaj nas čaka na začetku druge sezone? "Prihaja kar nekaj novih likov, ki bodo zelo pomešali štrene v drugi sezoni. Še vedno smo na morju, še vedno v kampu, se pa zgodba začne eno leto po koncu prve sezone. In v tem letu se je veliko zgodilo. Kaj natančno, boste pa izvedeli kmalu," je zaupal Matej Zemljič, ki v seriji igra Marka.



Reka ljubezni

V novi originalni slovenski seriji Reka ljubezni smo spremljali zgodbo simpatičnega in talentiranega mizarja iz Dolenjske Roka in prikupne fotografinje iz mesta Irene. V Rokove čevlje je stopil Tadej Pišek, za fotoaparat pa je poprijela Lara Komar. V idilični vasi ob Krki se začnejo dogajati sumljive stvari. Nekdo namreč podtika požare in seje strah v kosti vaščanov in gasilcev. Razburljiva zgodba, ki je na televizijske zaslone gledalce prikovala jeseni 2017 je bila zelo priljubljena zaradi svojih nepredvidljivih zapletov.

Usodno vino

V romantični seriji Usodno vino smo spoznali Nino Dolinar in Martina Rozmana, ki se borita za svojo ljubezen. Zaljubila sta se na prvi pogled, a prihajata iz različnih, med seboj sprtih vinogradniških družin Dolinar in Rozman. Rozmani so poslovno zelo uspešni vinarji, Dolinarjevi pa odlični vinarji, a na robu stečaja. Nina izve, da Martin prihaja iz vinogradniške družine Rozman, s katero so Dolinarjevi na smrt sprti. Ivan Dolinar je namreč prepričan, da je Martinov oče Stane Rozman kriv za smrt njegove žene, zato te ljubezni pod nobenim pogojem ne odobrava. A tukaj se šele začnejo zaljubljati ljubezni, sestavljati zgodbe, razkrivati skrivnosti in plesti spletke ... V glavnih vlogah sta zaigrala Inja Zalta in Klemen Janežič. Serijo Usodno vino si oglejte na VOYO.

Klemen Janežič in Inja Zalta FOTO: POP TV icon-expand

Ja, Chef!