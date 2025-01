30 let smeha: najbolj zabavni televizijski trenutki POP TV

Leto 2025 je leto praznovanja. POP TV namreč letos praznuje 30 let. In takšna obletnica kar kliče po nostalgiji in trenutkih, ki so se nam v zadnjih treh desetletjih vtisnili v spomin kot najbolj zabavni trenutki slovenske televizije. Kateri pa je vas najbolj nasmejal?

Televizija POP TV letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti se spominjamo najbolj zabavnih trenutkov, ki so nas nasmejali do solz. V treh desetletjih je POP TV postal sinonim za kakovostno zabavo, z nepozabnimi humorističnimi oddajami, komičnimi scenami, zabavnimi resničnostnimi šovi in trenutki, ki so se zapisali v zgodovino slovenske televizije.

30 let POP TV FOTO: POP TV icon-expand

Legendarni humoristični liki in serije Serije, ki so se med gledalci najbolj vtisnile v spomin, so zagotovo TV Dober Dan, kjer smo poleg Ane in Samota spremljali še Izija, Luko, Merkatorija, Mr. Smitha, Fato, Ingrid in druge. Kdo se ne spomni legendarne izjave Merkatorija 'Roka tako, roka tako!' in 'Ma ne okol govort!' in Fatine izjave 'Kukulele!'. TV Dober dan je res serija, ki se je s svojimi dodelanimi liki zapisala v spomin vseh gledalcev POP TV-ja, ki so serijo lahko spremljali med letoma 1999 in 2002. Tudi serija Naša mala klinika je serija, ki je podirala rekorde gledanosti in navduševala. Kdo bi lahko pozabil dr. Muca in njegove nesmiselne diagnoze ali Vesa, ki je s svojim šarmom ustvaril nešteto komičnih trenutkov?

V seriji Ja, Chef! lahko ponovno spremljamo obraze, ki so navduševali že pred leti (Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Bojan Emeršič in drugi). Serija s svojimi kuharskimi prigodami razveseljuje vse ljubitelje humorističnih serij, prav zaradi te serije pa so mnogi oboževalci Jurija Zrneca prišli na svoj račun.

Nepozabni trenutki resničnostnih šovov Resničnostni šovi so vedno polni presenečenj, a na POP TV smo doživeli tudi nekaj zares smešnih trenutkov. Kdo se ne spomni legendarnih izjav, kot je 'Si jedla sir?' iz Big Brotherja in večnega 'fačuzija', ko se Vesna Šoštaršič spozabila in rekla to, namesto jacuzzi?

Če se vrnemo v prvo sezono resničnostnega šova Bar ... V tej sezoni je bil tudi Miha Pečovnik Pečo, ki je bil v času snemanja očitno tako osamljen, da je za svojo potrebo poskrbel tako, da je svoj intimni predel skril v pralni stroj, poskrbel, da je prišel do želenega užitka in se potem na ves glas hvalil, kako je 'davil purana'. Čeprav je v avanturah in spolnih igricah predvsem blestel Big Brother, pa njegov predhodnik, šov Bar, ni dosti zaostajal. Eden od incidentov je navdušil tudi Fredija Milerja, ki je zaradi izjave tekmovalca Gregorja 'Naredi da mi pride' napisal tudi pesem s takšnim naslovom.

In znanje geografije? V Big Brotherju se je Tina Semolič iz Kopra zmedla pri glavnem mestu Finske. "Glavno mesto so Haskilingi," je najprej rekla, nato pa so jo sostanovalci popravili, a si vseeno ni mogla zapomniti. "Aja, Helsinki. Ne, počakaj, Haskiji so?" Zanimive izjave pa so bile tudi v Slovenija ima talent. Se spomnite prve sezone, ko je Lucienne Lončina rekla, da je dobila 'purjo kolt', namesto 'kurja polt'. Pa Kmetija? Ko je Salome Slovenijo nasmejala z izjavo o prsih La Toye, s katero sta bili skupaj v Kmetiji slavnih. "Ne razumem, zakaj sta njeni joški skregani. Ena je v Domžalah, druga na Viču ..."

Nekontrolirani smeh v informativni oddaji In najbolj zabavni spodrsljaji? Tisti, ki jih vidimo pri naših voditeljih oddaje 24 UR. Verjetno ravno zato, ker se na svoje delo dobro pripravijo in ni veliko prostora za improvizacijo. A včasih se morajo znajti tudi, ko jih popade nekontroliran smeh.

Kateri trenutek vas je najbolj nasmejal?