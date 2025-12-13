30 let zabavnih pripetljajev: poglejte najbolj smešne

Pri nas je v tem predprazničnem času še posebej slovesno, saj bo POP TV v ponedeljek praznoval trideseti rojstni dan. Z oddajanjem je začel 15. decembra 1995, že od prvega dne pa pomemben del njegovega programa soustvarja tudi naša sestrska informativna oddaja 24UR. V treh desetletjih se je pred kamerami nabralo nešteto zabavnih trenutkov in nepozabnih pripetljajev. V nadaljevanju smo se spomnili nekaterih najbolj smešnih, seveda pa nismo pozabili niti na spodrsljaje ekipe Sveta na Kanalu A, ki je letos praznoval svoj 18. rojstni dan.