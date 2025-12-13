Svetli način
30 let zabavnih pripetljajev: poglejte najbolj smešne

Ljubljana , 13. 12. 2025 07.00

Denis Malačič
Pri nas je v tem predprazničnem času še posebej slovesno, saj bo POP TV v ponedeljek praznoval trideseti rojstni dan. Z oddajanjem je začel 15. decembra 1995, že od prvega dne pa pomemben del njegovega programa soustvarja tudi naša sestrska informativna oddaja 24UR. V treh desetletjih se je pred kamerami nabralo nešteto zabavnih trenutkov in nepozabnih pripetljajev. V nadaljevanju smo se spomnili nekaterih najbolj smešnih, seveda pa nismo pozabili niti na spodrsljaje ekipe Sveta na Kanalu A, ki je letos praznoval svoj 18. rojstni dan.

30 let pop tv
Jure Tepina o poročanju z vojnih območij: Najtežje je biti hkrati človek in novinar

