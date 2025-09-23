30. obletnico letos praznujejo tudi številne slovenske glasbene skupine

Kaže, da je bilo leto 1995 res ugodno leto za začetek velikih zgodb. Rodila se je franšiza animiranih filmov Toy Story, JK Rowling je zaključevala prvo knjigo o Harryju Potterju, v Sloveniji pa so se ob ustanovitvi medijske hiše Pop TV, na treh koncih države rodile tri zelo različne glasbene skupine. Z ljubljansko Siddharto smo praznovali na letošnji Pop promenadi.
"Zelo fajn je praznovat, mi praznujemo že celo leto, bomo še do konca leta in imam občutek, da še malo naprej. Oboji pa smo v službi zabave, tako da bo praznovanje, ne dvomim, še toliko boljše," je dejal Tomi Meglič, član zasedbe Siddharta.
Praznovanje 30-letnice kmalu čaka tudi idrijsko skupino Zablujena generacija, ki je največje hite izstrelila šele na svojem četrtem albumu.
No, v mirnem Rogatcu ob hrvaški meji pa so pred tridesetimi leti začenjali svojo pot tudi člani skupine Mi2, ki so ravno letos medse sprejeli novega člana.
"Prva stvar, ki mi jo je Tonč rekel po avdiciji, je bila - čakaj, ti si iz Ljubljane? Ha, neki mora biti narobe s tabo," je dejal novi član skupine Mi2 Jure Golobič.
V teh 30 letih se je za veterane slovenskih odrov gotovo nabralo tudi kar nekaj novinarskih vprašanj. Katero se je največkrat ponovilo in jim gre najbolj na živce?
"Sem prepričan, da sam poznaš odgovor - Zakaj Mi2, če vas je pet oz. šest?," je dejal ustanovni član skupine Mi2 Jernej Dirnbek.
In tako kot se za slovenske glasbene titane spodobi, bodo svoje 30-letnice praznovali tam, kjer si zaslužijo - na velikih, razprodanih odrih.
