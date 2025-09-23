Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
POP 30

30. obletnico letos praznujejo tudi številne slovenske glasbene skupine

Ljubljana, 23. 09. 2025 07.55 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Alen Podlesnik , E.K.
Komentarji
0

Kaže, da je letos leto 30. obletnic. Ta jubilej namreč letos obeležuje naša medijska hiša Pop TV, pa tudi recimo ameriški Amazon in spletna tržnica eBay. Leto 1995 pa je rodilo tudi številne glasbene skupine, ki bodo letos upihnile 30. svečko delovanja. V svetovnem formatu Američani Foo Fighters, doma pa Siddharta, Zablujena generacija in Mi2.

Kaže, da je bilo leto 1995 res ugodno leto za začetek velikih zgodb. Rodila se je franšiza animiranih filmov Toy Story, JK Rowling je zaključevala prvo knjigo o Harryju Potterju, v Sloveniji pa so se ob ustanovitvi medijske hiše Pop TV, na treh koncih države rodile tri zelo različne glasbene skupine. Z ljubljansko Siddharto smo praznovali na letošnji Pop promenadi.

Siddharta letos praznuje 30 let
Siddharta letos praznuje 30 let FOTO: Miro Majcen

"Zelo fajn je praznovat, mi praznujemo že celo leto, bomo še do konca leta in imam občutek, da še malo naprej. Oboji pa smo v službi zabave, tako da bo praznovanje, ne dvomim, še toliko boljše," je dejal Tomi Meglič, član zasedbe Siddharta.

Praznovanje 30-letnice kmalu čaka tudi idrijsko skupino Zablujena generacija, ki je največje hite izstrelila šele na svojem četrtem albumu.

Zablujena generacija
Zablujena generacija FOTO: Sara Todorović

No, v mirnem Rogatcu ob hrvaški meji pa so pred tridesetimi leti začenjali svojo pot tudi člani skupine Mi2, ki so ravno letos medse sprejeli novega člana.

"Prva stvar, ki mi jo je Tonč rekel po avdiciji, je bila - čakaj, ti si iz Ljubljane? Ha, neki mora biti narobe s tabo," je dejal novi član skupine Mi2 Jure Golobič.

V teh 30 letih se je za veterane slovenskih odrov gotovo nabralo tudi kar nekaj novinarskih vprašanj. Katero se je največkrat ponovilo in jim gre najbolj na živce?

"Sem prepričan, da sam poznaš odgovor - Zakaj Mi2, če vas je pet oz. šest?," je dejal ustanovni član skupine Mi2 Jernej Dirnbek

Mi2
Mi2 FOTO: Katja Golob

In tako kot se za slovenske glasbene titane spodobi, bodo svoje 30-letnice praznovali tam, kjer si zaslužijo - na velikih, razprodanih odrih.

Mi2 Siddharta Zablujena generacija obletnice pop 30
Naslednji članek

Koliko časa so znani novinarski obrazi že del naše hiše?

SORODNI ČLANKI

Igralci Nemirne krvi so si skupaj ogledali prvo epizodo: Napeto je

Koliko časa so znani novinarski obrazi že del naše hiše?

Kdo bo poleg glavnih junakov navduševal v seriji Nemirna kri?

Vsaka družina ima svoje skrivnosti

Nova oddaja na POP TV: Fino o financah – preprosti nasveti za vsak žep

Na zlato preprogo POP Promenade v sproščeni eleganci

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256