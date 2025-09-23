30. obletnico letos praznujejo tudi številne slovenske glasbene skupine

Kaže, da je letos leto 30. obletnic. Ta jubilej namreč letos obeležuje naša medijska hiša Pop TV, pa tudi recimo ameriški Amazon in spletna tržnica eBay. Leto 1995 pa je rodilo tudi številne glasbene skupine, ki bodo letos upihnile 30. svečko delovanja. V svetovnem formatu Američani Foo Fighters, doma pa Siddharta, Zablujena generacija in Mi2.

Kaže, da je bilo leto 1995 res ugodno leto za začetek velikih zgodb. Rodila se je franšiza animiranih filmov Toy Story, JK Rowling je zaključevala prvo knjigo o Harryju Potterju, v Sloveniji pa so se ob ustanovitvi medijske hiše Pop TV, na treh koncih države rodile tri zelo različne glasbene skupine. Z ljubljansko Siddharto smo praznovali na letošnji Pop promenadi.

Siddharta letos praznuje 30 let FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Zelo fajn je praznovat, mi praznujemo že celo leto, bomo še do konca leta in imam občutek, da še malo naprej. Oboji pa smo v službi zabave, tako da bo praznovanje, ne dvomim, še toliko boljše," je dejal Tomi Meglič, član zasedbe Siddharta. Praznovanje 30-letnice kmalu čaka tudi idrijsko skupino Zablujena generacija, ki je največje hite izstrelila šele na svojem četrtem albumu.

Zablujena generacija FOTO: Sara Todorović icon-expand

No, v mirnem Rogatcu ob hrvaški meji pa so pred tridesetimi leti začenjali svojo pot tudi člani skupine Mi2, ki so ravno letos medse sprejeli novega člana. "Prva stvar, ki mi jo je Tonč rekel po avdiciji, je bila - čakaj, ti si iz Ljubljane? Ha, neki mora biti narobe s tabo," je dejal novi član skupine Mi2 Jure Golobič. V teh 30 letih se je za veterane slovenskih odrov gotovo nabralo tudi kar nekaj novinarskih vprašanj. Katero se je največkrat ponovilo in jim gre najbolj na živce? "Sem prepričan, da sam poznaš odgovor - Zakaj Mi2, če vas je pet oz. šest?," je dejal ustanovni član skupine Mi2 Jernej Dirnbek.

Mi2 FOTO: Katja Golob icon-expand