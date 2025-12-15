'Na glavo' v isto uro, prepričani, da jim bo uspelo

"Program bo privlačen, poseben in popularen, kot obljubljajo. Seveda, ali bo zadostil vsem pričakovanjem, pa bo pokazal čas," je v svojem prvem vklopu 15. decembra 1995 napovedala Darja Zgonc. Kot bi bilo včeraj, pa se občutkov, ki so jih prevevali tistega dne, tudi po treh desetletjih spominja prva ekipa oddaje 24UR. "Se mi zdi, kot da smo bili ves čas na adrenalinu, nenazadnje smo ustvarjali, rojevali nov projekt," pojasnjuje Zgončeva.

In to v stavbi, ki temu sploh ni bila namenjena. "To je bilo zgrajeno kot večnamenski športni prostor. Konkretno: kjer zdaj sediva in je zadnjih 18 let osrednji studio oddaje 24UR, je bil fitnes. In se spomnim tistega 15. decembra - namesto, da bi se z vsebino ukvarjali, smo skakali gor in dol s krpami, z vedri;" pripoveduje Damjan Košec, vodja in odgovorni urednik informativnega in športnega programa.

Kjer je danes studio oddaje 24UR, je bil nekoč fitnes FOTO: POP TV

A bili so odločni, pogumni, drzni. "Malokdo ve, da je takrat že obstajal en komercialni informativni program, ampak ni bil konkurenčen. Mi smo šli pa 'na glavo' v isto uro s prepričanjem, da nam bo uspelo z drugačnim načinom," se začetkov nove informativne oddaje ob 19.30 spominja voditelj Edi Pucer. Zgodbe je narekovala slika, glas so dobili običajni ljudje. "Zadeve, ki so se neposredno dotikale naših življenj," opisuje Darja Zgonc. "Spomnim se šoka takrat med politiki, ko nismo prišli v državni zbor pokriti neko temo, ki se je njim zdela zelo pomembna," pravi Pucer. "Odločili smo se, da bomo delali kratke prispevke, udarne, veliko tem, da ne bomo dolgovezili, da ne bomo dolgočasni," ponazori dolgoletna voditeljica in urednica Alenka Arko. "Se spomnim, kako so ljudje dobesedno navijali, ko so videli našo Škodo z napisom POP TV. Bravo, to, samo tako naprej, zelo ste dobri. In takrat začutiš, da je to prava pot," kima Pucer.

Alenka Arko FOTO: POP TV

Na tej poti pa se jim je z leti pridružilo še veliko danes prepoznavnih imen. "Moji spomini na POP TV so seveda vezani na oba sovoditelja," pravi Nataša Pirc Musar, aktualna predsednica republike in nekdanja voditeljica 24UR, spomni na Sandija Salkiča in Matjaža Tanka. "Matjaž Tanko je človek, ki se ga res velikokrat spomnim, velikokrat smo se šalili, da Googla sploh ne potrebujemo, ker je Matjaž vedel preprosto vse," pravi.

Nataša Pirc Musar, Matjaž Tanko in Esmeralda FOTO: POP TV

V uredništvu ga močno pogrešamo že dobrih 12 let. A kot je povedal ob prejemu nagrade Društva novinarjev Slovenije (DNS) za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva, se bomo še družili: "V enem dobrem novinarskem peklu, kakšno bomo zagotovo rekli tudi o lepotah, pa tudi o moči in tudi o prekletstvu tega našega čudovitega poklica," je takrat dejal. Ob Matjažu Tanku je kasneje sedela Petra Kerčmar, ki je na POP TV - sprva sicer za oddajo Trenja - prišla v tandemu z Urošem Slakom. "POP TV je bil enigma, kako je tam delati. Tudi mi, ki smo bili na drugi televiziji, smo se venomer spraševali. Večja dinamika, manjša ekipa, krajši sestanki, vse je bilo hitreje. To je prerešetalo tudi nacionalno televizijo," se spominja.

Petra Kerčmar FOTO: POP TV

Že lep čas pa sta uigran voditeljski par z Janijem Muhičem, ki je bil prvi voditelj večernih poročil. "Ko se kaj zgodi, stopimo skupaj in dihamo kot eno. In takrat so rezultati najboljši. Nastane čebelnjak in vsak naredi svoje delo, zbiramo informacije, jih preverjamo in posredujemo šele preverjene, kredibilne, podkrepljene z dejstvi," pripoveduje danes. "To so te izredne stvari, adrenalin, ki te tudi potem, ko si že 30 let v novinarstvu, še vedno žene naprej," dodaja Kerčmarjeva. V večerni oddaji pa zdaj že desetletje mnenja sooča Uroš Slak: "To je absolutno pravo novinarstvo, da si provokativen, da sprašuješ, kar si drugi ne upajo," je prepričan. "Karkoli že kdo pravi, je POP TV še vedno vodilna medijska hiša v slovenskem prostoru, ljudje nas radi gledajo," poudarja.

Uroš Slak in Petra Kerčmar FOTO: POP TV

"Mislim, da je zaupanje tisto, ki daje garancijo za prihodnost preverjeni medijski hiši," zaključuje Muhič. Da smo tu, kjer smo, so v prvi vrsti zaslužni ljudje z vizijo, ki so zasnovali našo televizijo. In seveda tisti, ki jo skozi spremembe krmarijo danes, tri desetletja pozneje.

Postali del kulturne identitete Slovencev

"To je bil prvi resen poskus komercialne televizije na območju nekdanje Jugoslavije, bili smo tisti, ki smo pravzaprav orali ledino," se spominja prvi direktor POP TV Marjan Jurenec. "Rezultati gledanosti kažejo, da je POP TV nesporno še vedno vodilna," dodaja. "Če je velika ekipa, če si stalno na terenu, v stiku z dogodki, kot je bil denimo včerajšni požar, nažalost, potem je to nesporno in ne more tega nadomestiti nihče," je prepričan v svetlo prihodnost.