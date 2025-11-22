Svetli način
Aleš Muhič: Informativni program, šport in zabava so naši glavni stebri

Ljubljana, 22. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Svetovni dan televizije so razglasili Združeni narodi, ki poudarjajo, da televizija še vedno velja za simbol sodobne komunikacije. Pa statistika? V Sloveniji smo pred malimi ekrani najpogosteje med 19. in 22. uro, v živo najraje spremljamo šport, informativne vsebine in prenose večjih dogodkov.

Televizija se spreminja, a njena moč kljub temu ostaja. "Če pogledam sebe kot gledalca, mi je pomemben informativni program, veliko športa in predvsem zabava. To so tudi naši glavni trije stebri, ki jih ponujamo gledalcem," je povedal sodirektor Pro Plusa in direktor trženja Aleš Muhič.

Kot je poudarila novinarka in voditeljica Sanja Modrić, še vedno uživa v delu na televiziji. "Vsaj zame je to medij - pa sem poskusila na radiu in v tisku -, ki ga nič ne more nadomestiti. Ta adrenalin in pripovedovanje zgodbe skozi sliko," je dejala.

POP TV že tri desetletja ostaja vodilna televizija v Sloveniji. Kaj pa se je v zadnjih 30 letih spremenilo? "Jaz ne bi rekel, da je bistvena razlika. Stavimo na iste stvari - moramo zabavati ljudi. Predvsem pa, kar je bolj pomembno ... Glede na pojav lažnih novic je pomembno, da imaš dobre, kakovostno podprte uredniške vsebine. In tukaj so Pro Plus, POP TV, 24UR in Svet najmočnejši v Sloveniji," je še sklenil Muhič.

