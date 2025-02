Amorjeva puščica POP TV: kdo se je zaljubil pred kamerami?

Ljubezen ne pozna meja, še posebej ne pred televizijskimi kamerami. Na POP TV so se skozi leta odvili številni resničnostni in zabavni šovi, ki niso gledalcem ponudili le nepozabnih trenutkov, temveč tudi povezali srca nekaterih tekmovalcev. Med plesnimi koraki, kulinaričnimi izzivi in iskanjem pravega partnerja so se spletle zgodbe, ki so se nadaljevale tudi po koncu oddaj. Nekateri pari, ki so se zaljubili pred očmi gledalcev, danes še vedno pišejo svojo skupno zgodbo – ustvarjajo družine, delijo svojo strast do skupnih interesov in dokazujejo, da se ljubezen lahko rodi kjerkoli, tudi v televizijskem studiu. Kdo vse se je zaljubil pred televizijskimi zasloni?