Balkanska diva Senidah si želi posneti duet z Avseniki

Ljubljana, 13. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Mateja Dežman , E.K.
Melodija skupine Muff je v našem programu dolga leta napovedovala oglase, za POP-ovih 15 let jo je zapela Senidah. Danes, ko je POP TV star še enkrat toliko, pa je balkanska diva, ki se te dni sicer pripravlja na svoj veliki decembrski koncert v Stožicah, spet sedla v naš studio in povedala, kaj je vedno rada gledala na naši televiziji, ter izdala, da jo mika duet z ... Avseniki.

Ikonična pesem skupine Muff Naj sije v očeh, ki je v našem programu dolga leta napovedovala oglase, je bila prelomna tudi za Senido Hajdarpašić, bolje znano po umetniškem imenu Senidah, ki jo je tedaj odpela. "Po tem komadu je več ljudi slišalo za nas, posledično je bilo tudi več špilov," nam je zaupala Ljubljančanka.

Diva balkanske scene, ki bo decembra nastopila v Stožicah, je dejala, da bi nekoč rada sodelovala tudi z Ansamblom Saša Avsenika. Kaj o njeni ideji menijo člani skupine, pa si lahko pogledate v videoposnetku zgoraj.

Hvala vam, drage gledalke in gledalci, da ste z nami že 30 let.

