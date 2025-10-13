Balkanska diva Senidah si želi posneti duet z Avseniki

Ikonična pesem skupine Muff Naj sije v očeh, ki je v našem programu dolga leta napovedovala oglase, je bila prelomna tudi za Senido Hajdarpašić, bolje znano po umetniškem imenu Senidah, ki jo je tedaj odpela. "Po tem komadu je več ljudi slišalo za nas, posledično je bilo tudi več špilov," nam je zaupala Ljubljančanka.

Diva balkanske scene, ki bo decembra nastopila v Stožicah, je dejala, da bi nekoč rada sodelovala tudi z Ansamblom Saša Avsenika. Kaj o njeni ideji menijo člani skupine, pa si lahko pogledate v videoposnetku zgoraj.