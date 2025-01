Bogat program in veliko slavje: Začenja se praznovanje POPovih 30!

Televizija POP TV se je na zaslonih po Sloveniji prvič prikazala 15. decembra 1995, in sicer z začetkom oddajanja nove dnevno-informativne oddaje 24UR. Takrat je gledalke in gledalce z voditeljske mize pozdravil voditelj Drago Balažič: "Dober večer voščim. Novica dneva je, drage gledalke, spoštovani gledalci, da lahko od danes naprej gledate nov slovenski televizijski program." Kot je obljubil v uvodnem nagovoru, POP TV prinaša pomembno in dobrodošlo popestritev televizijske ponudbe.

Praktično od prvega dne je oddaja 24UR poleg ažurnih in preverjenih informacij na slovenski medijski trg dodala svež pristop podajanja informacij in prepoznavno dinamiko, s katero si z leti le še utrjuje status najbolj gledane in zaupanja vredne informativne oddaje pri nas. Eden od novinarjev čisto prve ekipe, ki je ustvarjala 24UR, je bil tudi Damjan Košec, ki z letošnjim letom prevzema mesto odgovornega urednika informativnega in športnega programa POP TV. "Krasne spomine imam na leto 1995 in na dan, ko smo v eter spustili prvo oddajo. Stavba, iz katere smo začeli oddajati in je še danes naš drugi dom, je bila vse prej kot televizijska hiša. Šlo je namreč za večnamenski športni objekt, ki niti še ni bil povsem zgrajen, tako da smo prve dni naokrog hodili s krpami in čistili v rokah. V prvem studiu, kjer so novinarji sedeli kar v istem prostoru, iz katerega je tudi tekla oddaja v živo, smo zdržali 13 let, vse do leta 2008, ko smo ga zamenjali za sodobnejšega. In danes, toliko let kasneje, razmišljamo in pripravljamo številne spremembe, ki bodo gledalce pritegnile s sodobnejšim načinom podajanja novic. Še naprej se bomo trudili, da bomo ob 19:00 še vedno prva izbira gledalcev."