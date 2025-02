Bojan Emeršič o uspešnih serijah: Bo imel POP TV še kaj za delati naslednjih 30 let

Rudi, Slavko, Zmago...Sami šarmantni gospodje, Bojan Emeršič pa pravi, da se odziva na čisto vsako od teh imen, Melani Mekicar pa je bil zelo šokirana, ko je izvedela, da sta Zmago in Joško lika, ki ju je odigral isti človek.

"Najbolj zanimiv del Zmaga Batine mi je bil, da je lik, za katerega so ljudje mislili, da je resničen," nam je povedal igralec, ob omembi njegovega imena pa veliko ljudi najprej pomisli na serijo Naša mala klinika.

"Pri Kliniki je bilo, da je Đuro izbral pravo zasedbo, mi smo se dobro ujeli in bili res prijatelji, še smo prijatelji," je o zasedbi povedal Emeršič, ki je v seriji Ja, Chef! odigral pravega zapeljivca."Vsakič, ko sem prišel v masko, se mi je predstavila kakšna nova ljubica, kar je bilo zabavno, ampak otrokom sem moral pa tudi malo pojasniti," je še dodal.

Igralec pa je pohvalil tudi novo slovensko serijo Skrito v raju."Dobro so se odrezalo. Generacije je treba povezati, to vedno govorim. In to se je zgodilo v Skrito v raju, zato je tako fina," je pojasnil in dodal:"Bo imel POP TV še kaj za delati naslednjih 30 let."

Melani, ki pa je lani občutila moč televizije, se je druženja z oboževalci serije Skrito v raju spominjala:"Tisto je še zdaj eden od dogodkov, za katere nisem čisto prepričana, da so se zares zgodili. Mislim, da nihče ni pričakoval in nekaterih stvari ne moreš preprosto pojasniti in upali smo, da se bo to, kako lepo smo se imeli med snemanjem, preslikalo tudi na ljudi, ki to gledajo."